 婴幼儿也要打新冠疫苗了？辉瑞在美申请批准 | 科技环境 | DW | 02.02.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

婴幼儿也要打新冠疫苗了？辉瑞在美申请批准

用于6个月以上幼儿的新冠疫苗可能很快在美国上市。应美国联邦食品与药品管理局的要求，德国制药公司BioNTech和美国伙伴辉瑞已经正式申请紧急使用授权。 不过，一些医学专家并不赞同现在给婴幼儿接种疫苗。 

图中是德美合作的图BioNTech/辉瑞疫苗

图中是德美合作的图BioNTech/辉瑞疫苗

DW.COM

美国食品药品管理局（FDA）批准为5-11岁的儿童接种BioNTech-辉瑞。有研究结果表明儿童接种疫苗效果良好，不过也有专家指出不应操之过急。

继加拿大和美国之后，欧盟现在也批准为12至15岁的少年儿童接种BioNTech/辉瑞公司的疫苗。其他疫苗也有望尽快获得批准。但这个年龄段的孩子到底需不需要接种疫苗呢？

从下周起，德国5至11岁的儿童也将能够接种新冠疫苗。，德国疫苗接种委员会（STIKO）仅建议这个年龄段有基础病的儿童接种，但如果家长愿意，其他该年龄段儿童也可以接种。

（德国之声中文网）德国生物新技术公司BioNTech及其美国合作伙伴辉瑞（Pfizer）公司宣布，它们联合开发的冠状病毒疫苗能用于 6 个月至 4 岁的儿童，若获美国食品和药物管理局（FDA）的批准，此款疫苗将是国际上首个获得用于该年龄组授权的疫苗。这两家公司强调，已应FDA的要求提交了正式申请文件。

美国食品和药物管理局在推特上宣布，将于 2 月 15 日审查该申请。 FDA代理局长珍妮特伍德科克（Janet Woodcock）解释说， 为该年龄段儿童接种安全有效的疫苗是当务之急，鉴于奥密克戎变异毒株感染数量不断增加，管理局方面主动要求提出相关申请。

该申请涉及接种两剂含明显低量活性成分的疫苗。辉瑞公司首席执行官波拉（Albert Bourla）解释说，这样，家长们就“有机会在等待接种第三剂是否获批的过程中就能让孩子接种COVID-19 疫苗”。两家公司表示，施打第三剂后的临床研究数据预计将在数月内获得，并将提交给 FDA，以支持可能扩大初始申请。

三个月来，5岁以上儿童已可在美接种新冠疫苗

三个月来，5岁以上儿童已可在美接种新冠疫苗

一月初，FDA批准了美国12岁以上儿童的加强疫苗接种，并还批准为5至11岁免疫系统严重受损的儿童提供加强针。三个月前，该机构又批准了为5至11岁的儿童施打 BioNTech/辉瑞疫苗的紧急使用授权。 

不过，迄今情况显示，需求相对较低。当局指出，在该年龄段中，只有30%的儿童接种过一剂疫苗，大约22%完全接种。一个原因可能是，儿童不太会罹患严重的新冠肺炎，另一原因是，许多家长更忧虑接种风险而非其效用。

德国婴儿疫苗待批

在德国，批准用于婴幼儿的BioNTech 疫苗可能还需数月时间。联邦卫生部发言人告知媒体，辉瑞公司已宣布，预计到2022年4 月，涉及6个月至5岁年龄段儿童的临床研究结果会出炉。他指出，若要加速审批程序，先须将相关数据提交给欧洲药品管理局 (EMA)。

多齐博士反对现在给婴幼儿接种疫苗   

多齐博士反对现在给婴幼儿接种疫苗  

对婴幼儿接种疫苗有争议

德国幼儿与青少年医学协会主席多齐（Jörg Dötsch）不认为目前给幼儿接种疫苗有好处。同时也是联邦政府新冠专家委员会成员的这位大夫对媒体表示， 特别是在目前奥密克戎变种下，患病负担并不高，不足以证明给婴幼儿接种疫苗是必要的。 

这位科隆大学医院儿童和青少年医学部主任说，“如果奏效，那你是运气了。若不成功，孩子们便是无端被戳了两回针。” 

（德新社，美联社，法新社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

观看视频 01:09

德国孩子眼中的新冠疫情

相关内容

Themenbild,Symbolfoto:Corona Impfstoff. Pfizer und BioNTech geben erfolgreiche erste Zwischenanalyse ihres COVID-19-Impfstoffkandidaten in laufender Phase-3-Studie bekannt. Einwegspritze mit Impfstoff zur Injektion mit einer Kanuele. BIONTECH Biotechnologie Unternehmen. | Verwendung weltweit

德、美合作伙伴启动奥密克戎疫苗临床研究 26.01.2022

总部位于美因茨的德国生物新技术公司 （BioNTech ）与美国合作伙伴辉瑞（Pfizer）启动应对 COVID-19 新冠变异毒株奥密克戎的疫苗接种临床试验，并希望能于2022 年 3 月底前交付新款疫苗。

Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen gehen durch die Innenstadt. +++ dpa-Bildfunk +++Halle (Saale)

德国抗议抗疫措施：又是一周礼拜一 01.02.2022

德国国内有关放宽抗疫措施的呼声增加，但众多限制规定依旧生效。本周一（1月31日）晚，全国各地又有成千上万人走上街头，反对继续实施严格限制措施。

07.01.2022, Leipzig, Ein Schild an einem Café verweist auf die geltende 2G-Regel für den Besuch. Im Tagesverlauf beraten die Regierungschefinnen und -chefs der Länder im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Kanzler Scholz (SPD) über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und insbesondere der Virus-Variante Omikron. Zur Debatte stehen unter anderem schärfere Kontaktbeschränkungen, Einschränkungen der Gastronomie sowie eine kürzere Quarantänezeit nach einer Infektion oder einem direkten Kontakt mit Infizierten.

德国总理拒绝放宽抗疫措施 24.01.2022

本周一（1月24日），德国联邦/州两级政府抗疫联席会议召开前夕，联邦政府总理肖尔茨（ Olaf Scholz ）明确表示，不赞同放宽防疫限制。他称：“我们无需变更路线。”

广告

经济纵横

Katherine Tai

北京贸易承诺未兑现 美再推商业法案抗中

《中美第一阶段贸易协议》中国承诺购买的美国商品量迟迟未能达标，华盛顿就此与北京展开的谈判进展也不顺利。现在，美国国会又积极通过与中国竞争的商业法案。两国2022在贸易上持续龙争虎斗。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  