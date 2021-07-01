威胁报复？白俄罗斯被指向欧洲偷运难民 

（德国之声中文网）立陶宛政府指责邻国白俄罗斯有意让来自伊拉克、伊朗和叙利亚的移民入境，再经该国前往欧盟。立陶宛称，数月来该国没有有效证件的非法入境者数量激增。

立陶宛外交部长兰斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）呼吁欧盟对此采取严格措施。“如果立陶宛的移民入境状况继续激化，欧盟必须对白俄罗斯有新的、更严厉的制裁措施”，他对德国《世界报》说，他已经向欧盟理事会提出相关建议，“这不是一场难民危机，而是针对我们的混合战争行为。”

立陶宛外交部长兰斯伯格斯

作为对欧盟制裁白俄罗斯的回应，该国总统卢卡申科曾一再威胁要让来自战争地区的难民过境前往欧洲，并说“我们不会阻挡他们”，这些来自危机地区的人要前往“温暖、舒适的欧洲”，而德国正需要劳动力。

立陶宛与白俄罗斯有680公里的共同边境。过去数周已有数百名移民非法跨越了边境。立陶宛刚刚严格了避难法规，并在与白俄罗斯边境修建了一道隔离栅栏。欧盟边境保护署（Frontex）已向这一区域派驻了人员。

欧盟成员国希腊也宣布将向立陶宛提供专家和技术手段，应对难民涌入。立陶宛总理西蒙尼特（Ingrida Simonyte）上周与希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）会晤后宣布了这一计划。

西蒙尼特表示，“我们希望学习希腊的经验”。希腊严格监控其与土耳其的陆地和海上边界。试图渡海前往希腊岛屿的移民会在爱琴海上遭到拦截，其乘坐的船只被迫掉头驶回。

立陶宛与白俄罗斯边境薪修建的隔离栅栏

立陶宛外长兰斯伯格斯表示：“我们必须在欧洲协调努力，摧毁卢卡申科的（人口）贩运网络。”他称对白俄罗斯来说这是一桩“有利可图的买卖”，该国公司在伊朗、叙利亚等国提供服务，将希望去欧洲的移民送往白俄罗斯。据称移民要为此支付7000到8000欧元的费用。由于这是一条几乎没有风险的路径，因此对很多人具有吸引力。

作为欧盟及北约成员国，立陶宛政府是卢卡申科的尖锐批评者。该国还生活着许多流亡的白俄罗斯反对派人士和活动分子，其中包括反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Swetlana Tichanowskaja），以及异见记者普罗塔塞维奇（Roman Protasevich）。后者乘坐的瑞安航空班机今年5月在白俄罗斯首都明斯克被迫降，普罗塔塞维奇被当局拘捕并“公开认罪”。

（德新社、法新社）

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