威胁巴勒斯坦支持者 德教育部国务秘书遭解职

去年秋天加沙战争爆发以来，德国高校教师频频发表支持巴勒斯坦的言论，其中一些还签署了一封公开信。据德广联爆料，德国教育部国务秘书多林要求下属核查能否削减这些签字教师的科研教育项目资助。现在，多林被教育部长解职，原因是侵犯学术自由。

（德国之声中文网）自民党籍的德国教育部长施塔克-瓦青格(Bettina Stark-Watzinger)在6月17日宣布，立即接触教育部国务秘书多林(Sabine Döring)的职务、勒令其提前退休。施塔克-瓦青格解释说，学术自由受到德国《基本法》的保护，而多林的行为将会长久地损害科研人员对联邦教育部的信任。

做出这一决定的背景是多林在一封教育部内部邮件中要求下属核查能否削减部分柏林高校教师所获得的科研教育项目资助。据德广联一星期前报道，今年5月柏林一些高校教师联署公开信，反对警方在柏林自由大学校园内进行清场，当时一些支持巴勒斯坦的师生占领了部分校园区域。德广联的爆料还称，内部邮件显示一些教育部官员表达了对核查行动的担忧。

内部邮件被曝光后，包括知名宪法学者阿茨特(Clemens Arzt)在内的多名教育界人士都对联邦教育部“企图干预学术自由的动向”进行了抨击。

内部邮件曝光后 教育部长施塔克-瓦青格受到了政府内部的很大压力 图像来源: IMAGO/Achille Abboud

现在，教育部长施塔克-瓦青格表示将公开彻查这起事件。“可以确定的是，教育部确实已经让相关部门开始研究是否能削减补助资金。……而正是负责高等教育的国务秘书多林让人开始了这样的研究。”

施塔克-瓦青格进一步指出，尽管多林后来表示她此前的表述引发了误解，但是已经令人产生了不良印象，从而违背了学术自由之原则。

施塔克-瓦青格本人也曾在今年5月对柏林百余名高校教师的公开信“表示失望”。她在6月17日宣布解除多林职务的声明中也再次表示那封公开信“片面地无视了哈马斯的恐怖行径”。

同属执政联盟的社民党对施塔克-瓦青格的决定表示赞赏。社民党联邦议会党团教育政策发言人卡茨马雷克(Oliver Kaczmarek)表示，教育部调查此案并做出人事决定是正确的，“现在必须为重新赢回信任而奋斗。”卡茨马雷克呼吁，应当采取措施确保此类事件不再重演，“学术自由不容妥协，这也是联合执政的基石。”

（德新社、明镜周刊、德广联）

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