威爾史密斯「賞巴掌」惹議 輿論如何看奧斯卡風波？

（德國之聲中文網）第94屆奧斯卡頒獎典禮於美東時間27日舉行。在進行「最佳紀錄片」頒獎引言時，曾多次失言惹議的喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock），對著台下的演員潔達（Jada Pinkett Smith）當眾調侃，稱她的光頭可以直接去演《魔鬼女大兵》（G.I. Jane）。

潔達長年受脫髮問題所苦，因此維持幾乎剃平的光頭造型。

洛克的發言先是惹來潔達一記白眼，稍後威爾史密斯卻因不滿妻子被開玩笑，起身上台，扇了洛克一記重重耳光。一片錯愕之中，史密斯走回席位並夾雜髒話對著洛克大喊：「不要從你的臭嘴裡講出我妻子的名字。」台上的洛克隨即鎮定繼續頒獎並稱：「那是電視史上最偉大的夜晚...」 這段意外場面，隨即在社群網絡上引發巨大討論。

正當護妻？不妥暴力？

在中國社群網絡的微博熱搜話題，威爾史密斯的巴掌風波受到極大關注。有3.1億閱讀量、5.3萬討論的「威爾史密斯打人」，是流量最高的有關話題。觀察當中熱度最高的兩則新聞貼文發現，大部分中國網友認為，洛克對潔達的玩笑並不妥當、支持威爾史密斯。

「『威爾史密斯的老婆Jada此前因自身免疫疾病患上脫髮症』拿病人開玩笑一點也不好笑。」一名中國網友留言表示。有人稱讚史密斯稱，「當別人老公面前說別人老婆禿頭。威爾純爺們！」

部分網友認為，洛克被賞巴掌是自找、「活該罷了」。但也有網友認為，不該把衝突擺到檯面上稱：「在這種場面打人真不對。奧斯卡本身就很多這些戶損的場面其實...再怎麼感到被冒犯不開心可以直接回懟，甚至真的要動手也等到結束後到後台解決...」更有人提及兩人的種族身分表示，「幸好是倆黑人，這要是白人打黑人，黑人打白人，那可就出大問題了。」

在台灣的社群網路臉書上面，主流輿論也與中國類似，多認為威爾史密斯的行為可以理解，認為威爾史密斯的「護妻」行為值得讚賞。一名網友就留言表示：「打得好！不管是事先安排還是臨時起意，都不該拿生病的人調侃。」

同時，也有人持不同觀點認為，無論如何動手就是不對，「沒有人可以接受暴力」。但也有意見表示，面對自己的親密家人被當眾調侃，威爾史密斯若選擇什麼都不做，等於把掌握話語權的麥克風，拱手讓給洛克的玩笑，因此可以理解他為何起身出手。

香港方面，​​支持史密斯打人行為的部分意見中， 扯上了2019反送中運動的「和勇之爭」，認為「都經歷過 2019 年，香港人還講『打人是不對』？」，認為若被霸凌不還手是「左膠」。但也有不少人指出兩個事件的脈絡不一樣，「香港的抗爭是因為制度上的不公義，正常人用正常途徑表達訴求沒人理，所以才有了贊成用武力抗爭的主流意見」，但史密斯貴為影星有很多途徑可以表達不滿，他打人的行為不能被合理化，也不合乎「比例原則」與「必要性」。

推特方面，出現不少不一樣的意見。導演阿帕托（Judd Apatow）曾在事發後發推文譴責史密斯「完全是失控的憤怒和暴力。」該推文已經被阿帕托刪除。

不少網友亦不認同史密斯的行為，出現了「逮捕威廉史密斯」、「對暴力說不」等熱門話題。還有網友讚許洛克，認為他作為脫口秀演員與頒獎人，表現鎮定專業。一名網友就稱，洛克「本來可以當面給史密斯難看，但還是站在那裏，像個真正的男人，穩重自持，保持專業。」

根據美國《紐約郵報》（New York Post），在週日的奧斯卡風波後，克里斯洛克的喜劇巡迴表演門票，需求者跟票價都在飆升。

有毒的男性氣質？

美國公共廣播電台（NPR）觀察指出，也有美國輿論討論到，史密斯的行為，還有幾次稱自己是為了保護家人的說法，在經過社交媒體不斷轉傳放大後，引發了關於「有毒的陽剛氣概」（toxic masculinity）的討論。

有意見認為，史密斯選擇以暴力的形式，表面上看似是為妻子發聲討公道，但事實上反而展現了有毒的陽剛氣質。但該報導也提到，亦有網友質疑，為何白人女權主義者把威爾史密斯的行為，標籤為「有毒的陽剛氣概」，而不是譴責洛克貶低潔達及黑人女性的行為？

被搶走鎂光燈的其他獲獎者

威爾史密斯的巴掌風波引發不同觀點論戰，但幾乎可以確定的是，這一巴掌雖然讓本屆奧斯卡的關注度大為提升，但對其他的獲獎者與優秀電影從業人來說，卻是焦點盡失。

比如，事件發生當下所頒發的「最佳紀錄片獎」，由《靈魂樂之夏》（Summer of Soul）奪得。該作品聚焦1969年夏天，非裔音樂人們在紐約哈林區舉辦的「哈林文化節」；威爾史密斯奪得「最佳男主角獎」，但潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）憑藉《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）首度封后，關注度卻少了許多。

美國公共廣播電台報導也提到，科特蘇爾（Troy Kotsur）以《樂動心旋律》（CODA）成為史上第一位獲得奧斯卡的失聰男演員；黛博塞（Ariana DeBose）以《西城故事》（West Side Story）奪下「最佳女配角」，成為第一位奪下奧斯卡的公開出櫃有色人種演員，也是第一位將小金人帶回家的拉丁非裔（Afro-Latina）演員。

第94届奥斯卡颁奖典礼亮点不断 《Coda》被授予最佳电影奖 电影《Coda》赢得奥斯卡最佳影片奖，这是流媒体服务首次将电影业的最大奖项收入囊中。这部电影描述听障父母与健听女儿的家庭故事。特洛伊·科特苏尔（Troy Kotsur）成为奥斯卡第一个听障男配角，他以《Coda》中的父亲角色获得最佳男配角。

第94届奥斯卡颁奖典礼亮点不断 特洛伊·科特苏尔获得最佳男配角 特洛伊·科特苏尔（Troy Kotsur）成为奥斯卡史上第一个获得最佳男配角奖的听障男演员。他在发表获奖感言时说：“我只想说，这个奖是献给听障人社区、Coda团队和残障人社区的。这是我们的时刻。”

第94届奥斯卡颁奖典礼亮点不断 最佳导演奖 简·坎皮恩（Jane Campion）凭借西部片《犬之力》（Power of the Dog）荣获最佳导演奖。这也让坎皮恩成为奥斯卡94年来最佳导演奖的第三位女性得主。她同时是首位两次获得最佳导演提名的女性导演。《犬之力》之前也入围了最佳影片单元。

第94届奥斯卡颁奖典礼亮点不断 最佳女配角 翻拍影片《西城故事》并没有铩羽而归。在这部影片中出任配角的女演员阿丽亚娜·德博斯（Airana DeBose）首度被提名就摘取了最佳女配角奖。她在得奖后提到作为一位公开出柜的同性恋演员的困难。而作为演员，她指美国伟大的原因，在于梦想有一天真的会成真。她还感谢了母亲、家人以及导演史蒂文·斯皮尔伯格。

第94届奥斯卡颁奖典礼亮点不断 最佳女主角 杰西卡·查斯坦（Jessica Chastain）凭借在电影《塔米·菲的眼睛》中精彩的演出荣获最佳女主角奖。这部电影改编自2000年的同名纪录片，讲述了备受争议的电视布道者塔米·费耶·巴克和吉姆·巴克事迹。杰西卡·查斯坦因为勤奋与多产被中国影迷成为“劳模姐”。

第94届奥斯卡颁奖典礼亮点不断 最佳男主角 在电影《国王理查德》扮演男主角的威尔·史密斯（Will Smith）获得最佳男主角奖。不过外界对他在这一届奥斯卡颁奖礼上更深的印象是他如何掌掴谐星克里斯‧洛克（Chris Rock）。洛克在颁发最佳纪录片奖时，对威尔‧史密斯深受脱发问题困扰的太太贾达开玩笑。这个玩笑触怒了威尔‧史密斯，他走上台掌掴洛克，并大飙脏话叫他不要提及贾达的名字。

第94届奥斯卡颁奖典礼亮点不断 获奖最多的电影作品《沙丘》 电影《沙丘》斩获了包括最佳摄影、最佳配乐在内的六个技术性奖项，成为本届奥斯卡电影节上获奖数量最多的影片。《沙丘》总共获得10项提名。电影《犬之力》获得12项提名，最终只收获了一项最佳导演奖。

第94届奥斯卡颁奖典礼亮点不断 最佳外语片奖 改编村上春树小说的电影《驾驶我的车》获得最佳外语片奖。该片导演滨口龙介成为第三位入围最佳导演的日本导演。这部电影原本计划在韩国釜山取景拍摄，后来因为新冠疫情拍摄未果，最终改在日本广岛拍摄完成。影片中扮演女司机的演员三浦透子原本根本不会开车，因为拍摄此片才考取了驾照。

第94届奥斯卡颁奖典礼亮点不断 最佳动画长片 迪士尼动画奇幻歌舞喜剧片《魔法满屋》 （Encanto）获得最佳动画长片奖。影片讲述了在一个人人都拥有魔法的家族里，一个不会魔法的普通女孩如何被家族接受的故事。

第94届奥斯卡颁奖典礼亮点不断 默哀片刻致敬乌克兰 这届奥斯卡颁奖典礼上，来宾们一起默哀了一分钟，表达对乌克兰的支持。包括演员杰米·李·柯蒂斯(Jamie Lee Curtis)和作曲家黛安·沃伦(Diane Warren)在内的一些嘉宾还佩戴了印有#WithRefugess字样的蓝丝带，以纪念所有自2月24日俄罗斯入侵以来逃离乌克兰的难民。 作者: Annabelle Steffes-Halmer



威爾史密斯向洛克公開道歉

在威爾史密斯的「巴掌風波」引發爭議後，美國影藝學院緊急發表聲明譴責史密斯的行為。有消息指，影藝學院有成員要求，收回威爾史密斯才剛剛收入囊中的第一座影帝小金人。

威爾史密斯也在多個社交媒體平台發表道歉聲明，稱「任何形式的暴力都是有毒、具破壞性的，我昨晚在奧斯卡頒獎典禮上的行為是無法被接受且被原諒的，拿我開玩笑，這是工作的一部分，但拿潔達的健康狀況開玩笑讓我無法忍受，才做出如此激烈的反應。」

他也向洛克公開道歉表示：「我失控了，我錯了，我很尷尬，我的行為並不能代表我想成為的人，但是在這個充滿愛與善意的世界裡，沒有暴力的容身之地。」

（綜合報導）

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