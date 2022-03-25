威爾史密斯「賞巴掌」惹議 輿論如何看奧斯卡風波？

護妻？暴力？還是有毒的陽剛氣概？威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮石破天驚的「一巴掌」，引發軒然大波，在他道歉後網上討論仍持續發酵，但東、西方的輿論似乎不太一樣，背後反映什麼現象？
（德國之聲中文網）第94屆奧斯卡頒獎典禮於美東時間27日舉行。在進行「最佳紀錄片」頒獎引言時，曾多次失言惹議的喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock），對著台下的演員潔達（Jada Pinkett Smith）當眾調侃，稱她的光頭可以直接去演《魔鬼女大兵》（G.I. Jane）。
潔達長年受脫髮問題所苦，因此維持幾乎剃平的光頭造型。
洛克的發言先是惹來潔達一記白眼，稍後威爾史密斯卻因不滿妻子被開玩笑，起身上台，扇了洛克一記重重耳光。一片錯愕之中，史密斯走回席位並夾雜髒話對著洛克大喊：「不要從你的臭嘴裡講出我妻子的名字。」台上的洛克隨即鎮定繼續頒獎並稱：「那是電視史上最偉大的夜晚...」 這段意外場面，隨即在社群網絡上引發巨大討論。
在中國社群網絡的微博熱搜話題，威爾史密斯的巴掌風波受到極大關注。有3.1億閱讀量、5.3萬討論的「威爾史密斯打人」，是流量最高的有關話題。觀察當中熱度最高的兩則新聞貼文發現，大部分中國網友認為，洛克對潔達的玩笑並不妥當、支持威爾史密斯。
「『威爾史密斯的老婆Jada此前因自身免疫疾病患上脫髮症』拿病人開玩笑一點也不好笑。」一名中國網友留言表示。有人稱讚史密斯稱，「當別人老公面前說別人老婆禿頭。威爾純爺們！」
部分網友認為，洛克被賞巴掌是自找、「活該罷了」。但也有網友認為，不該把衝突擺到檯面上稱：「在這種場面打人真不對。奧斯卡本身就很多這些戶損的場面其實...再怎麼感到被冒犯不開心可以直接回懟，甚至真的要動手也等到結束後到後台解決...」更有人提及兩人的種族身分表示，「幸好是倆黑人，這要是白人打黑人，黑人打白人，那可就出大問題了。」
在台灣的社群網路臉書上面，主流輿論也與中國類似，多認為威爾史密斯的行為可以理解，認為威爾史密斯的「護妻」行為值得讚賞。一名網友就留言表示：「打得好！不管是事先安排還是臨時起意，都不該拿生病的人調侃。」
同時，也有人持不同觀點認為，無論如何動手就是不對，「沒有人可以接受暴力」。但也有意見表示，面對自己的親密家人被當眾調侃，威爾史密斯若選擇什麼都不做，等於把掌握話語權的麥克風，拱手讓給洛克的玩笑，因此可以理解他為何起身出手。
香港方面，支持史密斯打人行為的部分意見中， 扯上了2019反送中運動的「和勇之爭」，認為「都經歷過 2019 年，香港人還講『打人是不對』？」，認為若被霸凌不還手是「左膠」。但也有不少人指出兩個事件的脈絡不一樣，「香港的抗爭是因為制度上的不公義，正常人用正常途徑表達訴求沒人理，所以才有了贊成用武力抗爭的主流意見」，但史密斯貴為影星有很多途徑可以表達不滿，他打人的行為不能被合理化，也不合乎「比例原則」與「必要性」。
推特方面，出現不少不一樣的意見。導演阿帕托（Judd Apatow）曾在事發後發推文譴責史密斯「完全是失控的憤怒和暴力。」該推文已經被阿帕托刪除。
不少網友亦不認同史密斯的行為，出現了「逮捕威廉史密斯」、「對暴力說不」等熱門話題。還有網友讚許洛克，認為他作為脫口秀演員與頒獎人，表現鎮定專業。一名網友就稱，洛克「本來可以當面給史密斯難看，但還是站在那裏，像個真正的男人，穩重自持，保持專業。」
根據美國《紐約郵報》（New York Post），在週日的奧斯卡風波後，克里斯洛克的喜劇巡迴表演門票，需求者跟票價都在飆升。
美國公共廣播電台（NPR）觀察指出，也有美國輿論討論到，史密斯的行為，還有幾次稱自己是為了保護家人的說法，在經過社交媒體不斷轉傳放大後，引發了關於「有毒的陽剛氣概」（toxic masculinity）的討論。
有意見認為，史密斯選擇以暴力的形式，表面上看似是為妻子發聲討公道，但事實上反而展現了有毒的陽剛氣質。但該報導也提到，亦有網友質疑，為何白人女權主義者把威爾史密斯的行為，標籤為「有毒的陽剛氣概」，而不是譴責洛克貶低潔達及黑人女性的行為？
威爾史密斯的巴掌風波引發不同觀點論戰，但幾乎可以確定的是，這一巴掌雖然讓本屆奧斯卡的關注度大為提升，但對其他的獲獎者與優秀電影從業人來說，卻是焦點盡失。
比如，事件發生當下所頒發的「最佳紀錄片獎」，由《靈魂樂之夏》（Summer of Soul）奪得。該作品聚焦1969年夏天，非裔音樂人們在紐約哈林區舉辦的「哈林文化節」；威爾史密斯奪得「最佳男主角獎」，但潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）憑藉《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）首度封后，關注度卻少了許多。
美國公共廣播電台報導也提到，科特蘇爾（Troy Kotsur）以《樂動心旋律》（CODA）成為史上第一位獲得奧斯卡的失聰男演員；黛博塞（Ariana DeBose）以《西城故事》（West Side Story）奪下「最佳女配角」，成為第一位奪下奧斯卡的公開出櫃有色人種演員，也是第一位將小金人帶回家的拉丁非裔（Afro-Latina）演員。
在威爾史密斯的「巴掌風波」引發爭議後，美國影藝學院緊急發表聲明譴責史密斯的行為。有消息指，影藝學院有成員要求，收回威爾史密斯才剛剛收入囊中的第一座影帝小金人。
威爾史密斯也在多個社交媒體平台發表道歉聲明，稱「任何形式的暴力都是有毒、具破壞性的，我昨晚在奧斯卡頒獎典禮上的行為是無法被接受且被原諒的，拿我開玩笑，這是工作的一部分，但拿潔達的健康狀況開玩笑讓我無法忍受，才做出如此激烈的反應。」
他也向洛克公開道歉表示：「我失控了，我錯了，我很尷尬，我的行為並不能代表我想成為的人，但是在這個充滿愛與善意的世界裡，沒有暴力的容身之地。」
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