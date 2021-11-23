 威斯康辛汽车冲撞案 死亡人数上升至6人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.11.2021

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时政风云

威斯康辛汽车冲撞案 死亡人数上升至6人

11月21日下午，美国威斯康辛州密尔沃基市郊区沃科夏镇的传统圣诞游行活动上，一辆汽车恶意冲进人群，目前已经造成6人身亡，最新的一名死者是8岁幼童。嫌犯现已遭到杀人罪公诉。

事发地居民悼念逝者

密尔沃基事发地居民悼念逝者

（德国之声中文网）威斯康辛州检方透露，第六名死者已经在11月23日，也就是案件发生两天后去世，死者系8岁幼童。这起冲撞案还造成了60余人受伤。

嫌犯布鲁克斯(Darrel Brooks Jr)目前已经首度出庭受审，检方对他提起了多重蓄意杀人之公诉。法庭将取保候审金额暂定为500万美元。

曾驾车冲撞女友

现年39岁的嫌犯在圣诞游行活动前几天，刚刚缴纳了1000美元的保释金获得取保候审：之前他被指控蓄意驾车冲撞一名女子。就在圣诞游行活动当天的早些时候，警方还接到公众报警，称这名嫌犯正在扰民。不过，当地警方没能在他最终作案前找到他。

调查人员指出，事发时，嫌犯蓄意冲破了警方设置的路障，驾车闯入了圣诞游行活动封锁区。目击者称，驾车者在闯入人群后，也没有试图减速。

警方封锁了案发现场以进行调查

警方封锁了案发现场以进行调查

这起案件中，最年长的丧生者为81岁。当天，"密尔沃基老太太舞蹈队"(Milwaukee Dancing Grannies)数名成员都不幸丧生。此外，还有18名少年儿童受伤，其中数人依旧没有脱离生命危险。

警方在案发现场附近捕获了嫌犯，并且排除了恐怖主义动机，认为其为单独作案。

保释金法规引质疑

目前，教宗方济各已经向密尔沃基天主教区主教发去了吊唁电，对死难的灵魂表示哀悼。美国总统拜登则称这是一场"可怕的袭击案"。

"密尔沃基老太太舞蹈队"在其脸书页面上发帖，怀念其丧生的成员以及志愿者。该舞蹈队还有多名成员受伤，不过至少已有一人出院。

共和党籍威斯康辛州议员杜科夫(Cindi Duchow)指责该州司法机关此前设定的1000美元保释金过低。她呼吁修订威斯康辛宪法，从而能让法官按照嫌犯的危险程度而非逃亡风险来设定保释金额。"他试图驾车碾向自己的女友，这可是企图谋杀。如果一个人对社会构成危险，他必须要付出很大的努力才能获释。"

(美联社、路透社)

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