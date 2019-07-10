达赖喇嘛：民主"一药治百病"

8月23日，达赖喇嘛在德国威斯巴登参加了与欧洲华人代表的座谈会，他再次强调西藏的"中间道路"和"高度自治"，对中国政府持续的高压政策提出批评并支持被打压的中国公共知识分子。他表示推动中国民主当首先推动信息透明化和司法独立。