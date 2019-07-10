为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

威斯巴登

德国中部黑森州首府。与法兰克福、美茵兹、达姆施塔特、美茵河畔奥芬巴赫和哈瑙等城市共同构成莱因-美茵都会区。

德国联邦统计局所在地。

Defendant Ali B turns away as he waits for the continuation of his trial on July 2, 2019 at court in Wiesbaden, western Germany. - The Iraqi man is accused of the rape and murder of teenage girl Susanna that inflamed anti-immigrant tensions amid a mass influx of asylum seekers. (Photo by Boris Roessler / POOL / AFP) (Photo credit should read BORIS ROESSLER/AFP/Getty Images)

少女奸杀案：凶犯被判终身监禁 10.07.2019

德国威斯巴登地方法院判决杀害14岁女生苏珊娜（Susanna）的作案人无期徒刑。法官同时裁定，这名伊拉克被告犯罪情节特别严重。

独裁者还是"我的总统"?一尊雕像引发的争议 30.08.2018

威斯巴登市艺术双年展竖立起一尊4米高的土耳其总统埃尔多安像，引发争议。出于安全考虑，市政当局将雕像移走。
28.08.2018, Hessen, Wiesbaden: Eine goldene Erdogan-Statue steht auf dem Platz der Deutschen Einheit. Sie wurde im Rahmen des Kunstfestivals Wiesbaden Biennale aufgestellt. Foto: Arne Dedert/dpa | Verwendung weltweit

埃尔多安大金像突现德国街头 迅速被拆 29.08.2018

在德国，埃尔多安是一位颇具争议的人物。对于这一点，艺术家们显然心知肚明，并且为己所用。在黑森州首府，出现了这位土耳其总统的一座大金像，颇具挑衅意味，导致当局最后不得不介入。
ARCHIV 2010 - ARCHIV - ILLUSTRATION - Babys liegen am 05.01.2011 zusammen auf der Neugeborenenstation im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle (Sachsen-Anhalt) in ihren Bettchen. Sachsen liegt bei der Geburtenrate im bundesweiten Vergleich weiter an der Spitze. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa (zu lsn «Sachsen hat höchste Geburtenrate in Deutschland» vom 14.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/W. Grubitzsch

外籍妈妈提升德国平均生育率 18.10.2016

33年来，德国妇女平均生育率首次回升至1.5胎。根据设址威斯巴登的联邦统计局日前的通报，东、西两德女性平均生育率最后一次达到这一水平（1.51胎）是1982年。

城市绿化新树种 17.05.2016

春天到了，市区的树木郁郁葱葱生长茂盛。然而它们真的健康吗？面对越来越严重的病虫害，城市绿化何去何从？
epa04169020 Ukrainian soldiers sit on their armored vehicle as a jet flies past in Kramatorsk, Ukraine, 16 April 2014. Pro-Russian protestors blocked a column of Ukrainian armored vehicles enroute to Slaviansk and did not allow them to pass. Pro-Russian insurgents, who are demanding broader autonomy from Kiev and closer ties to Russia, continued occupying government, police and other administrative buildings in eastern cities, in defiance of an ultimatum by the Ukrainian government to lay down their weapons. EPA/KONSTANTIN IVANOV

乌克兰的声音 17.04.2014

这是一场乌克兰民众反靠拢欧盟的游行，是正在威斯巴登举行的goEast电影节期间看到的记录影片《乌克兰的声音》中的片断。电影人提亚茨洛夫将一个个情节罗列在一起，为人们还原了一个完整的乌克兰画面。
Bildergalerie Verboten! Filmzensur in Europa Ekstase (Foto: Narodni Archiv Prag)

“剪”、“禁”——电影审查史 18.03.2014

自电影院出现起，电影审查也就随之产生了。位于德国威斯巴登的电影文化馆从3月12日至5月4日举办一场题为“停！欧洲电影审查”的展览，介绍欧洲的电影审查史。
Markus Loening, Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung (FDP), posiert am Freitag (27.05.11) im Haus der Kulturen der Welt in Berlin vor der Verleihung des 6. Menschenrechtspreises fuer ein Foto. Die Verleihung des 6. Menschenrechtspreises findet am Freitagabend in Berlin statt. Foto: Amnesty International/dapd

专访勒宁："中国重视人权对话" 10.10.2012

德国与中国在政府层面有内容广泛的交流，也包括人权对话。上次人权对话于2011年在中国举行，这次，中国代表前往德国威斯巴登与会。德国之声就此次对话采访联邦政府人权专员勒宁。
ARCHIV - Container werden am 3. Juni 2009 an einem Verladeterminal der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) im Hafen von Hamburg verladen. Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2009 um 0,3 Prozent gegenueber dem Vorquartal gewachsen. Das ist das erste Wirtschaftswachstum seit dem ersten Quartal 2008, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bei Bekanntgabe der Zahlen am Donnerstag, 13. August 2009, betonte. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) den Statistiker zufolge preisbereinigt um 7,1 Prozent zurueck. (ddp images/AP Photo/Fabian Bimmer, Archiv) ** zu APD8866 ** --- FILE - In this June 3, 2009 file photo containers are loaded at a terminal of the Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) in the harbor of Hamburg, northern Germany. (ddp images/AP Photo/Fabian Bimmer, File)

德国经济形势好转 24.05.2012
Ein riesiges Plakat vor der EU Zentrale in Brüssel zeigt wie Euromünzen aus der Slovakei aussehen werden (Archivfoto vom 11.07.2006). Die Einführung des Euro in Mittel- und Osteuropa ist blockiert. Zwar kann sich Slowenien freuen, zum kommenden Jahreswechsel dem Euro-Club als 13. Mitglied beizutreten. Doch die anderen neuen EU-Länder aus dem früheren Ostblock sind meist wegen hoher Defizite oder der Inflation nicht in der Lage, in absehbarer Zeit ihre nationalen Währungen gegen die Gemeinschaftswährung zu tauschen. EPA/YVES BOUCAU (zu dpa KORR: Euro-Einführung in Osteuropa ist blockiert - Inflation und Defizite vom 16.10.2006) +++(c) dpa - Bildfunk+++

德国赤字下降到1% 24.02.2012

德国癌症死亡人数占全部死亡人口1/4 03.02.2012

德国去年货运量大幅增长 02.02.2012

德国统计局称1/3的十岁以下儿童有移民背景 31.01.2012

德国啤酒消费量再次下滑 30.01.2012
Der Dalai Lama gibt am 10.3.2011 bekannt, dass er als politisches Oberhaupt der Tibeter Exilregierung zurücktreten wird. Als religiöser Führer bleibt der 76-jährige Friedensnobelpreisträger aber aktiv und wird sich weiter «für die gerechte Sache Tibets» einsetzen. Titel: Tempelrede des Dalai Lama 10.3. Wer hat das Bild gemacht?: Adrienne Woltersdorf Wann wurde das Bild gemacht?: 10.3.2011 Wo wurde das Bild aufgenommen?: McLeodganj

达赖喇嘛：民主"一药治百病" 23.08.2011

8月23日，达赖喇嘛在德国威斯巴登参加了与欧洲华人代表的座谈会，他再次强调西藏的"中间道路"和"高度自治"，对中国政府持续的高压政策提出批评并支持被打压的中国公共知识分子。他表示推动中国民主当首先推动信息透明化和司法独立。

德国的失业率继续下降 28.04.2011
显示更多文章