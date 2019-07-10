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德国中部黑森州首府。与法兰克福、美茵兹、达姆施塔特、美茵河畔奥芬巴赫和哈瑙等城市共同构成莱因-美茵都会区。
德国联邦统计局所在地。
德国威斯巴登地方法院判决杀害14岁女生苏珊娜（Susanna）的作案人无期徒刑。法官同时裁定，这名伊拉克被告犯罪情节特别严重。
威斯巴登市艺术双年展竖立起一尊4米高的土耳其总统埃尔多安像，引发争议。出于安全考虑，市政当局将雕像移走。
在德国，埃尔多安是一位颇具争议的人物。对于这一点，艺术家们显然心知肚明，并且为己所用。在黑森州首府，出现了这位土耳其总统的一座大金像，颇具挑衅意味，导致当局最后不得不介入。
33年来，德国妇女平均生育率首次回升至1.5胎。根据设址威斯巴登的联邦统计局日前的通报，东、西两德女性平均生育率最后一次达到这一水平（1.51胎）是1982年。
春天到了，市区的树木郁郁葱葱生长茂盛。然而它们真的健康吗？面对越来越严重的病虫害，城市绿化何去何从？
这是一场乌克兰民众反靠拢欧盟的游行，是正在威斯巴登举行的goEast电影节期间看到的记录影片《乌克兰的声音》中的片断。电影人提亚茨洛夫将一个个情节罗列在一起，为人们还原了一个完整的乌克兰画面。
自电影院出现起，电影审查也就随之产生了。位于德国威斯巴登的电影文化馆从3月12日至5月4日举办一场题为“停！欧洲电影审查”的展览，介绍欧洲的电影审查史。
德国与中国在政府层面有内容广泛的交流，也包括人权对话。上次人权对话于2011年在中国举行，这次，中国代表前往德国威斯巴登与会。德国之声就此次对话采访联邦政府人权专员勒宁。
8月23日，达赖喇嘛在德国威斯巴登参加了与欧洲华人代表的座谈会，他再次强调西藏的"中间道路"和"高度自治"，对中国政府持续的高压政策提出批评并支持被打压的中国公共知识分子。他表示推动中国民主当首先推动信息透明化和司法独立。
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