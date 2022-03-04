 威廉·博尔科姆：浪漫曲 | 文化经纬 | DW | 17.03.2022

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威廉·博尔科姆：浪漫曲

美国作曲家、钢琴家威廉·博尔科姆(William Elden Bolcom)对拉格泰姆（ragtime）创作过多种类型的作品，也对拉格泰姆（ragtime）音乐的复兴作出了重要贡献。请听他为小提琴和弦乐创作的浪漫曲。

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威廉·博尔科姆：浪漫曲

美国作曲家、钢琴家威廉·博尔科姆(William Elden Bolcom)1938年5月26日出生于西雅图，11岁开始学作曲，师从维罗尔（John Verrall）等。1958年在华盛顿大学获文学学士学位后，前往加利福尼亚密尔斯学院和巴黎音乐学院师学习作曲，师从米约和梅西安。1965年以后在美国多所学校执教，同时举办钢琴演奏活动。

博尔科姆对拉格泰姆（ragtime）音乐的复兴作出了不少贡献。

拉格泰姆也称为散拍（rag-time）、繁音拍子，是一种原始的音乐风格，在进行曲的基础上，吸收了非洲音乐的复节奏，1897年至1918年间十分普及。其主要特点是切分音。

博尔科姆创作过多种类型的作品，如交响乐幻想曲协奏曲(1985)；室内乐，如新钢琴练习曲(1977 - 86;普利策奖)，清唱剧和歌剧等等，也因此荣获不少奖项，包括1988年的普利策音乐奖以及美国国家艺术奖章。

请听威廉·博尔科姆为小提琴和弦乐创作的浪漫曲。


演奏：Susanne von Gutzeit, Philip Davies, Dennis Russell，斯图加特室内乐团 

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