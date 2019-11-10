 威尼斯遭半世纪来最大水灾 | 科技环境 | DW | 13.11.2019

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科技环境

威尼斯遭半世纪来最大水灾

学校关门、圣马可教堂受损：这座泻湖城遭50多年来最严重大水侵袭。威尼斯市长惊呼这是一场"灾难"。

Überschwemmungen in Venedig (picture-alliance/M. Chinellato)

水深至腰部：在威尼斯，只有游客还能开心

（德国之声中文网）联合国世界文化遗产威尼斯城著名的圣马可广场被洪水淹没。起初，游客和当地住民尚能脚着胶靴穿行；至傍晚，广场上就只见驾艇的警察了。午夜时分，水面高度已逾海平面1.87米。据该市公布的数字，这是1966年灾难性大水以来的最高值。

Überschwemmungen in Venedig (Getty Images/AFP/M. Bertorello)

深受游客喜爱的圣马可广场遭淹

意大利媒体称，圣马可教堂遭淹，水深已达70厘米，且正损害墙体。大教堂工程师坎波斯特里尼（Pierpaolo Campostrini）对安沙社表示，"我们正想法设法，减少损失"。他指出，水在退，在蒸发，但盐分留在了墙体内。

Überschwemmungen in Venedig (picture-alliance/dpa/L. Bruno)

墙体受损：大水进入了威尼斯的最重要教堂

市长布鲁尼亚洛（Luigi Brugnaro）称这一创纪录大水是一场"灾难"，并动员了所有力量投入救灾工作。在一段推特视频里，他宣布，周三（11月13日）进入紧急状态，并敦请意大利政府提供财政支持。布鲁尼亚洛指出，"将有高额费用"。他强调，气候转变是导致大水频发的根本原因。

Überschwemmungen in Venedig (picture-alliance/M. Chinellato)

因水位仍高，这个"运河之城"的幼儿园和小学校继续关闭。情况暂时无望好转：周三，意大利全国亦继续下雨。

Überschwemmungen in Venedig (picture-alliance/M. Chinellato)

坚持：多天来，威尼斯持续降雨

威尼斯救灾人员们对大水并不陌生：因位于泻湖地区，该城常遭大水袭击。但因海平面上升，情况愈益严峻。当地政府早就计划设置一个防洪系统。

凝炼/李鱼（德新社、美联社）

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