  1. 跳转至内容
  2. 跳转至主菜单
  3. 跳转到更多DW网站
电视直播节目
最新视频
焦点
2024年美国总统大选以色列-哈马斯战争俄罗斯入侵乌克兰
文化意大利

威尼斯电影节闭幕：《隔壁房间》夺得金狮

2024年9月8日

世界上最富盛名的电影节之一 - 威尼斯电影节落幕。西班牙导演佩德罗·阿莫多瓦（Pedro Almodóvar ）执导的《隔壁房间》获得金狮奖。

https://p.dw.com/p/4kOr6
手捧金狮的西班牙导演阿莫多瓦
手捧金狮的西班牙导演阿莫多瓦图像来源: Vianney Le Caer/Invision/AP/picture alliance

（德国之声中文网）威尼斯电影节评委宣布，本年度最佳影片金狮奖授予西班牙导演佩德罗·阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）执导的《隔壁房间》。

剧情是面对死神的挑战，两位女友的心路历程：癌症晚期的女主角恳求闺蜜陪伴她走完人生最后一刻。这部影片是根据努内斯（Sigrid Nunez） 的小说“你缺少什么”改编的。

阿莫多瓦是西班牙最具国际知名度的导演之一。他执导的《关于我母亲的一切》曾在2000年获得一项奥斯卡。2003年，他执导的影片《对她说》再度赢得奥斯卡殊荣。本次在威尼斯获奖的《隔壁房间》则是现年74岁的阿莫多瓦拍摄的首部英语影片。

因在《Babygirl》中的出色表演，妮可·基德曼获最佳女演员金狮奖。
因在《Babygirl》中的出色表演，妮可·基德曼获最佳女演员金狮奖。图像来源: Niko Tavernise

妮可·基德曼和文森特·林顿分获最佳男女主演奖

澳大利亚籍女演员妮可·基德曼（ Nicole Kidman）因在 Babygirl中扮演的角色，而获得最佳女演员金狮奖。而获得最佳男主角的则是法国演员文森特·林顿（ Vincent Lindon）。而执导影片《朱砂》的意大利导演德尔佩罗（ Maura Delpero）则获得评审团大奖。

同戛纳、柏林电影节齐名，威尼斯电影节也是世界三大电影节之一。共有21部影片参加了刚刚结束的第81节威尼斯电影节。本届国际评审团主席由法国女星伊莎贝尔·于佩尔 （Isabelle Huppert）担任。

 

（德新社，法新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

跳转至下一栏 浏览更多相关内容

浏览更多相关内容

Goldener Löwe der Filmfestspiele von Venedig für Tony Leung Chiu-wai

第80届威尼斯电影节 梁朝伟获终身成就奖

第80届威尼斯电影节 梁朝伟获终身成就奖

随着好莱坞罢工的持续进行，出席本届威尼斯电影节的美国演员和编剧减少，焦点落在欧洲电影上。香港影星梁朝伟在本届威尼斯影展获颁终身成就金狮奖也成为电影节上的亮点。他成为首位获得该奖项的华人演员。
文化2023年9月4日10 张图