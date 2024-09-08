威尼斯电影节闭幕：《隔壁房间》夺得金狮

（德国之声中文网）威尼斯电影节评委宣布，本年度最佳影片金狮奖授予西班牙导演佩德罗·阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）执导的《隔壁房间》。

剧情是面对死神的挑战，两位女友的心路历程：癌症晚期的女主角恳求闺蜜陪伴她走完人生最后一刻。这部影片是根据努内斯（Sigrid Nunez） 的小说“你缺少什么”改编的。

阿莫多瓦是西班牙最具国际知名度的导演之一。他执导的《关于我母亲的一切》曾在2000年获得一项奥斯卡。2003年，他执导的影片《对她说》再度赢得奥斯卡殊荣。本次在威尼斯获奖的《隔壁房间》则是现年74岁的阿莫多瓦拍摄的首部英语影片。

因在《Babygirl》中的出色表演，妮可·基德曼获最佳女演员金狮奖。 图像来源: Niko Tavernise

妮可·基德曼和文森特·林顿分获最佳男女主演奖

澳大利亚籍女演员妮可·基德曼（ Nicole Kidman）因在 Babygirl中扮演的角色，而获得最佳女演员金狮奖。而获得最佳男主角的则是法国演员文森特·林顿（ Vincent Lindon）。而执导影片《朱砂》的意大利导演德尔佩罗（ Maura Delpero）则获得评审团大奖。

同戛纳、柏林电影节齐名，威尼斯电影节也是世界三大电影节之一。共有21部影片参加了刚刚结束的第81节威尼斯电影节。本届国际评审团主席由法国女星伊莎贝尔·于佩尔 （Isabelle Huppert）担任。

（德新社，法新社）

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