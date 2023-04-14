威尼斯大运河的水怎么变绿了？

（德国之声中文网）意大利消防部门表示，周日（5月28日）威尼斯大运河的水突然变成了荧光绿色。该部门称，地区环境保护机构 ARPAV 在消防部门的帮助下收集了变色水的样本。 该机构的专家目前正在调查颜色变化的原因。

意大利安莎通讯社称，内政部驻威尼斯代表迪巴里 (Michele di Bari) 已召开紧急会议，寻求制定应对策略。

据安莎社报道，根据 ARPAV 和警方的初步调查，这些颜色的变化是由一种常用于追踪漏水的染料引起的。

据报道，警方表示这种液体不会对当地居民的健康构成威胁。

明亮的绿色水域从里亚托桥一直延伸到大运河的一部分。威尼托大区负责人扎亚（Luca Zaia）在推特上表示，水变绿是当地居民最先报告的。

警方表示，他们正在调查这起事件。

威尼斯运河绿色奇观

没有个人或团体立即声称对威尼斯运河水变绿负责。不过，上周末，一个环保组织使用植物炭将罗马特莱维喷泉的水变成黑色，以抗议政府的气候政策。

人们也想起来，1968 年阿根廷艺术家乌里布鲁 (Nicolas Garcia Uriburu) 将威尼斯大运河的水域染成绿色，以在当时的威尼斯双年展期间宣传生态意识。

气候反常 威尼斯八月遭水淹

（法新社、路透社、美联社）

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