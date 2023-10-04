威尼斯发生大巴坠桥事故 造成多人死伤

（德国之声中文网）威尼斯消防部门表示，在威尼斯近郊梅斯特雷（Mestre） 和马尔盖拉（Marghera）之间的一处公路桥上，一辆大巴从桥面坠落至桥下的铁路线上起火燃烧。 周二晚间事故发生时，这辆大巴车正在从威尼斯老城驶往附近的一处宿营地。意大利《晚邮报》报道称，大巴车在桥面行驶期间突然偏离车道，冲断防护栏后，坠落至离桥面大约三十米深处的铁轨上。车体坠落过程中触碰铁轨上的电线后立即起火燃烧。威尼斯市长布鲁纳罗（ Luigi Brugnaro）表示，这场灾难性事故的现场一派"世界末日般的凄惨景象"。威尼斯卫生部门已经启动了紧急计划，医务人员也被召回了急救中心。

据 Adnkronos 新闻社报道，事故中有11名外国人受伤，其中包括一名德国人、四名乌克兰人、一名法国、一名克罗地亚人、一对西班牙夫妇以及两名来自奥地利的未成年人。当地政府提供的信息显示，共有15人在事故中受伤，伤员已被就近送往医院，其中四人目前在接受重症抢救。

威尼斯大区主席扎伊亚（ Luca Zaia）在脸书上发文称，目前已确认了21名死者的身份，其中包括一名未成年人以及一名德国公民。扎伊亚没有透露德国籍死者的性别。德国外交部迄今尚未证实这起事故中是否有德国公民死伤的消息。一名外交部发言人在柏林表示："德国驻罗马大使馆正在关注事态发展，并同意大利有关部门保持着联络，以澄清是否有德国公民在事故中受伤的情况。"

政界人士纷纷表示哀悼

意大利女总理梅洛尼（Giorgia Meloni）对事故的发生表示"最深切的哀悼"。她表示："我同威尼斯市长布鲁纳罗以及交通部长萨尔维尼保持着密切的联系，以便随时了解这场悲剧的最新情况。"

德国外交部长贝尔博克在社媒平台X上对死难者家属表示诚挚的慰问："在这个令人悲伤的夜晚， 我与遇难者及其亲友同在。"法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩以及欧盟理事会主席米歇尔也对死难者家属表示了哀悼和慰问。

据意大利安莎通讯社报道，威尼斯主教莫拉利亚 Francesco Moraglia已抵达事故现场，为鲜花和白布覆盖下的死难者做了弥撒。

（法新社，德新社）

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