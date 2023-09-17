 威尼斯一日游？请先交旅游税 | 文化经纬 | DW | 17.09.2023

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文化经纬

威尼斯一日游？请先交旅游税

意大利古城威尼斯多年来受到“过度旅游”之困扰。继对多日游的游客征收住宿税后，现在威尼斯将矛头对准了不过夜的一日游旅客。由于游客过多，联合国教科文组织此前发出警告：可能取消威尼斯老城区的世界文化遗产地位。

威尼斯饱受游客过多的困扰

威尼斯饱受游客过多的困扰

（德国之声中文网）威尼斯市政部门希望，通过对一日游旅客的征税，能够降低老城区的游客数量。根据9月12日晚间做出的这项决定，明年初，凡是进入威尼斯老城区但并不过夜的一日游旅客，必须缴纳5欧元的费用。新规将先选择30天进行试行，但是暂未决定究竟是哪30天。

根据计划，一日游旅客需要事先在网站上缴费并在手机上加载二维码以备抽检。如果一日游旅客被发现并未事先缴费，将被课以50~300欧元的罚款。

威尼斯市长布鲁尼亚洛(Luigi Brugnaro)表示，这一措施仅仅是"第一步"，属试验性质。他强调，新的二维码系统将易于使用。市长还呼吁各方为拯救威尼斯而开展合作。

据估算，向一日游旅客征税将给威尼斯带来每年600万欧元的收入。这笔资金将用于维护老城区的历史建筑。

威尼斯市议会里的在野党则指责政府过快屈从于联合国教科文组织，并强调并无任何研究证明征收费用有助于减少游客数量。许多专家也持类似观点，他们指出，相比半小时100欧元的"贡多拉"船票，5欧元的一日游进城税实在是无足轻重。

贡多拉船票价格高昂，但想感受这一威尼斯特色的游客依然络绎不绝

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UNESCO考虑将威尼斯列入"黑名单"

多年来，饱受游客过多困扰的威尼斯一直在探讨应对之道。目前，在威尼斯过夜的游客已经要缴纳一笔住宿税，根据游客年龄、季节以及旅馆地段，税费大约在每晚1欧元到6欧元之间。不过在威尼斯过夜的旅客数量大约只占总量的1/5。

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市政部门原本在2019年就计划引入一日游进城税，但是因为担心影响旅游业收入、且有限制行动自由之嫌，该计划屡屡推迟。随着新冠疫情结束、旅游业强势复苏，威尼斯的过度旅游问题再次引起广泛关注。目前，威尼斯老城区的常住居民数量只有约5万人，旅游旺季的单日游客数量经常突破10万。

就在今年7月底，联合国教科文组织建议将威尼斯老城区列入"受威胁的世界文化遗产"名单。该机构警告称，如果意大利当局不采取措施保护威尼斯免受过度旅游带来的危害，老城区就会遭到"不可逆转的损害"。联合国教科文组织世界遗产委员会将在9月中旬正式投票决定是否将威尼斯列入该名单。

  • 威尼斯狂欢节久负盛名，每年吸引全球各地数十万游人专程赶往这一特殊的季节。威尼斯狂欢开始于水上，一时间，形象各异的船只组成运河上一道特殊的风景线。在接下来的几天里，街道、广场、古桥都是人们展示艺术和音乐的大舞台。

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  • 古装狂欢节？对了！图上的这一服饰源于16世纪意大利戏剧，罩住鼻子的面具叫做“Colombina”，当时都是人们追求的时髦装束。而今，远道而来的狂欢游客会穿戴上古装，选好背景，摆好姿势，让镜头记录下这一难忘的时刻。

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    古装狂欢节？对了！图上的这一服饰源于16世纪意大利戏剧，罩住鼻子的面具叫做“Colombina”，当时都是人们追求的时髦装束。而今，远道而来的狂欢游客会穿戴上古装，选好背景，摆好姿势，让镜头记录下这一难忘的时刻。

  • 挑选什么样的面具？这个看似简单的问题有时会难住很多人：种类太多，容易挑花眼。有长杆子的支撑面具比罩在脸上的面具要更便宜，而且可以随心所欲移开脸部：有时希望让对方看清自己美丽的眼睛，不是吗？

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    挑选什么样的面具？这个看似简单的问题有时会难住很多人：种类太多，容易挑花眼。有长杆子的支撑面具比罩在脸上的面具要更便宜，而且可以随心所欲移开脸部：有时希望让对方看清自己美丽的眼睛，不是吗？

  • 威尼斯狂欢节的历史可以上溯到12世纪。那时，贵族在宫殿里举办排场盛大的狂欢舞会，服饰也越来越讲究。今天，豪华的化装舞宴继续存在，Pisani Moretta宫殿和威尼斯歌剧院的狂欢节化装舞会是当地最有名的两个。

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    醉人的化装舞会

    威尼斯狂欢节的历史可以上溯到12世纪。那时，贵族在宫殿里举办排场盛大的狂欢舞会，服饰也越来越讲究。今天，豪华的化装舞宴继续存在，Pisani Moretta宫殿和威尼斯歌剧院的狂欢节化装舞会是当地最有名的两个。

  • 大部分威尼斯人自己动手缝制狂欢节服装，最抢眼的要算欧洲巴洛克时期的典型装束，繁琐复杂，看上去很富贵，穿上它，头上必须配上白色假发套。

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    戴假发？那是必须的！

    大部分威尼斯人自己动手缝制狂欢节服装，最抢眼的要算欧洲巴洛克时期的典型装束，繁琐复杂，看上去很富贵，穿上它，头上必须配上白色假发套。

  • 到了洛可可时代，面罩上加上了各种各样的羽毛，羽毛面罩不仅引领威尼斯狂欢节的时尚潮流，也被看作是地位的象征。今天的狂欢节期间，你会看到又有一些人穿戴着羽毛服饰款款走在圣马可广场上。

    假发面具古装：威尼斯的狂欢节

    羽毛装束曾是地位象征

    到了洛可可时代，面罩上加上了各种各样的羽毛，羽毛面罩不仅引领威尼斯狂欢节的时尚潮流，也被看作是地位的象征。今天的狂欢节期间，你会看到又有一些人穿戴着羽毛服饰款款走在圣马可广场上。

  • 装扮成瘟疫医生也是在威尼斯狂欢节上常见的。这要上溯到中世纪瘟疫盛行的时代。当时的医生为保护自己穿上皮质袍子，戴上手套、帽子，有的面具带有长长的嘴巴，只在眼睛的地方留有两个窟窿。

    假发面具古装：威尼斯的狂欢节

    瘟疫医生

    装扮成瘟疫医生也是在威尼斯狂欢节上常见的。这要上溯到中世纪瘟疫盛行的时代。当时的医生为保护自己穿上皮质袍子，戴上手套、帽子，有的面具带有长长的嘴巴，只在眼睛的地方留有两个窟窿。

  • 意大利电影大师费里尼1976年的作品《卡萨诺瓦》为威尼斯狂欢节带来复兴，因为这是一部美国电影，放映后，威尼斯狂欢节名声大噪。电影揭示花花公子卡萨诺瓦生活的18世纪，威尼斯狂欢节保护匿名客人，因此不仅狂野，也反映上层社会纵欲腐败的一面。

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    《卡萨诺瓦》里的威尼斯狂欢节

    意大利电影大师费里尼1976年的作品《卡萨诺瓦》为威尼斯狂欢节带来复兴，因为这是一部美国电影，放映后，威尼斯狂欢节名声大噪。电影揭示花花公子卡萨诺瓦生活的18世纪，威尼斯狂欢节保护匿名客人，因此不仅狂野，也反映上层社会纵欲腐败的一面。

  • 威尼斯狂欢节的高潮之一是“天使飞行”。扮演天使的是一名女性，悬在一根细细的钢丝上，从圣马可教堂的钟楼飞落至广场。不过，今年圣马可广场上有太多的建筑工地，为防止发生意外，狂欢节取消了这一深受欢迎的惊悚一幕。

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    天使飞行

    威尼斯狂欢节的高潮之一是“天使飞行”。扮演天使的是一名女性，悬在一根细细的钢丝上，从圣马可教堂的钟楼飞落至广场。不过，今年圣马可广场上有太多的建筑工地，为防止发生意外，狂欢节取消了这一深受欢迎的惊悚一幕。

    作者: Ille Simon


（德新社、法新社）

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