 威尼斯：一场大争端行将终了 | 文化经纬 | DW | 18.07.2021

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文化经纬

威尼斯：一场大争端行将终了

世界文化遗产威尼斯仰赖旅游业。然而，巨大的游轮们正在危及这座历史悠久的泻湖城的根基。因此，大型的游轮很快将不得入港。

对狭小的威尼斯来说实在太大：威尼斯老城前的巨型游轮 

对狭小的威尼斯来说实在太大：威尼斯老城前的巨型游轮 

（德国之声中文网）多年来，威尼斯居民和活动人士一直反对大型游轮。它们的废气污染了空气；它们引起的波浪威胁着城市的基础、威胁着环礁湖的生态系统。

几周前，联合国教科文组织专家建议将威尼斯列入负面清单，部分原因便是游轮。现在，意大利政府下令，禁止最大的船只进入泻湖。

文化部长弗兰切斯基尼（Dario Franceschini）在罗马的一次内阁会议结束后宣布，该禁令将从8月1日起适用于2.5万吨以上船只。大型游轮的吨位通常是这个数字的4倍，最大的达到20万吨。

疫情稍缓，争议复起 

这意味着，只有短于180米、低于35米的小型客轮和运输船只将被允许通航环礁湖。该禁令也适用于那些超过某些排放标准的船只。不属于受禁范围的船舶则仍被允许驶经环礁湖。游客载量约200人的游轮便可属于这类船只。

庞然大物又回到了威尼斯：可容纳2500名乘客的MSC Magnifica号在6月底驶经泻湖

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在经历了与新冠疫情有关的长期停航后，6月初，游轮复返。延续多年的争论也随之再起。新冠瘟疫爆发前，每年都有数百万游客乘坐游轮涌入这个环礁城市。 

文化部宣布，新规中将含有为受影响的公司和职工提供赔偿的条款。尽管如此，对于嘉年华游轮等游轮运营商来说，禁止游轮进入可能是一个痛苦的挫折。不过，游轮协会认为，这项禁令 "不是坏消息"。协会一发言人告诉德国新闻社，威尼斯并非今年的旅游业重点。他说，随着新规出台，现在有了更多的规划确定性，例如，作为过渡，目前停靠集装箱船的马盖拉港（Marghera）将用作临时码头。

一艘游轮行驶在途经著名的圣马可广场的朱代卡运河（Canale della Giudecca）

一艘游轮行驶在途经著名的圣马可广场的朱代卡运河（Canale della Giudecca）

意大利基础设施部表示，将为马盖拉停泊点的建设投资1.57亿欧元。部长焦万尼尼（Enrico Giovannini）说，为保护威尼斯的环境、景观、艺术和文化，这是无法绕开的一步。

当然，这只是一个临时解决方案。与此同时，威尼斯港正寻求环礁湖外停泊方案建议，其目标是，船舶未来不再驶过途经著名的圣马可广场的朱代卡运河。

（德新社，美联社）

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