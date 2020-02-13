“威士特丹”结束漂泊 越南隔离万人村庄

（德国之声中文网）只因来自香港，隶属荷美邮轮公司的"威士特丹"（Westerdam）邮轮近两星期里不得驶入亚洲多国海域，更不得靠岸。现在，漂泊之旅终于到了尽头。

对"威士特丹"而言，的确是看见了大陆：出于对新冠病毒的忧虑，这艘来自香港的邮轮一段时间里被多个亚洲国家拒绝入港。现在，该船进入了柬埔寨水域。当地海港负责人证实，邮轮已位于距西哈努克港2.5公里处。

据悉，船上有1500游客、800名船务人员。他们将接受体检，测量体温。一旦有谁呈现新冠状病毒感染症状，就将接受Sars-CoV2病毒检测。西哈努克港管理局称，首批600人将下船；本周五则有另外800人上岸。据荷美邮轮公司提供的数据，船上有57名德国公民。

世卫组织总干事感谢柬埔寨

经过检测的游客将被送往首都金边，然后从那里回国。荷美邮轮公司表示，"至为感激"柬埔寨政府提供了支持。此前，泰国、台湾、日本、菲律宾和关岛相继拒绝该邮轮入港。迄今，该船未传有任何一例感染病例。世卫组织总干事谭德塞对"威士特丹"被允许在柬埔寨靠岸向该国政府及首相洪森致谢。

"威士特丹"2月1日驶离香港，按计划将于2月15日在日本横滨结束游程。目前，横滨港内已停泊另一艘邮轮"钻石公主"（Diamond Princess）并处于整船隔离状态，约3600名游客及船务人员至少必须在船上待到2月19日，他们中间有超过两百人被检测出感染新冠病毒。

越南"封村"

出于对新冠病毒Covid-19传播的担忧，越南决定对距首都河内约40公里的一个地区实施隔离措施，涉及数个村庄、约1万人。根据有关当局周四（2月13日）的一项宣布，"封村"状态暂定实施20天。迄今，该乡村地区共确诊6例Covid-19感染病例。

据法新社记者报道，当局在当地设置了检查点、车辆喷洒消毒剂，居民们此前已被要求回避人员聚集场合。

越南所设的是中国境外首个较大范围的隔离区。根据中国当局周四公布的数字，中国国内新冠肺炎死亡人数为1358人、感染人数近6万。在疫情最重的湖北省，共约5600万人被隔离；在其它地区，公共生活受到很大限制。

凝炼/叶宣（德新社、法新社）