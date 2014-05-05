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姚监复

曾任国务院农村发展研究中心、中共中央农村政策研究室研究员，国务院发展研究中心农村部农业生产力研究室主任、研究员，农业部农村经济研究中心研究员。2014年因涉嫌为记者高瑜提供中共《九号文件》而受到调查，高瑜案判决书中称其“另案处理”。

曾为德国之声专栏“北京观察”之作者。

姚监复：六四问题的解决过程将与中国民主化同步 05.05.2014

知名学者姚监复认为判定六四的性质、作用、以及清算方式可能需要很长时间。他还谈及赵紫阳病重期间交给其有关六四的最后的任务，以及李鹏“六四”日记如何帮助他完成这项任务的。
Li Xiaolin, the Vice Chairman and Chief Executive Officer of China Power speaks during the news conference of China Power International Development Limited Annual Results announcement in Hong Kong Friday, March 17, 2006. (AP Photo/Kin Cheung)

李小琳自证“清白”，斥涉贪报道是“谣言” 07.04.2014

继2月底香港媒体《亚洲周刊》曝出“电力一姐”李小琳，在海南拿下百亿元的海南地皮及个人拥有离岸公司后，今日香港《文汇报》报道她本人在接受该刊采访时直指媒体报道是“谣言。”
A general view inside the Great Hall of the People during the opening ceremony of the National People's Congress (NPC) in Beijing March 5, 2014. REUTERS/Barry Huang (CHINA - Tags: POLITICS)

两会热词“你懂的”、李小琳变低调 05.03.2014

近日被港媒曝出丑闻的中国政协委员、被称为“电力一姐”的李小琳，一改往日名牌加身形象，手拿环保袋低调现身两会；另外“你懂的”成两会热词， 多位代表和委员被记者问及。
Then China's Public Security Minister Zhou Yongkang reacts as he attends the Hebei delegation discussion sessions at the 17th National Congress of the Communist Party of China at the Great Hall of the People, in Beijing October 16, 2007. Few figures are as divisive in China as former domestic security tsar Zhou, reportedly under investigation by the ruling Communist Party for corruption. Even the once ambitious but now ousted politician Bo Xilai, whose trial on corruption ended on August 26, 2013, doesn't evoke the same depth of feeling that Zhou does. From the oil fields of frigid northeastern China, the hulking Zhou worked his way up to the elite Politburo Standing Committee, where his spending on domestic security exceeded the separate budgets for defence, healthcare or education. Picture taken October 16, 2007. To match story CHINA-POLITICS/ZHOU REUTERS/Jason Lee (CHINA - Tags: POLITICS CRIME LAW)

周永康外围全面沦陷，或再波及北京市长 24.02.2014

两天前《纽约时报》报道，上个月中纪委对北京市前国安局长梁克进行审查，消息源指梁克落马是中共清肃周永康在国安系统亲信的最新动作。今日香港《明报》再曝现任北京市长王安顺疑涉周案。
BEIJING, CHINA - JANUARY 19: (CHINA OUT) Delegates vote during the first Session of the 11th Beijing Municipal Committee of Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC), which opens today on January 19, 2008 in Beijing, China. The Chinese People's Political Consultative Conference is the advisory body to the National People's Congress, or China's parliament. (Photo by China Photos/Getty Images)

国安委将在两会获准运行：举手还是“修宪”？ 17.02.2014

中国两会在即，早前确定由习近平任主席的国家安全委员会，将在两会上获准运行。评论人士认为，中共当局并不会通过“修宪”来赋予这个机构合法性，可能在两会上象征性举手通过。
A woman is warded off by policemen as she tries to stop the demolition of a house built illegally on public land in Zuoling, Hubei province, in this December 17, 2009 file photo. Forced evictions in China, a major source of social discontent, have risen significantly in the past two years as local officials and property developers colluded to seize and sell land to pay off government debt, Amnesty International said on October 11, 2012. The demolition was to make way for a railway project, local media said. REUTERS/Stringer (CHINA - Tags: POLITICS MILITARY BUSINESS REAL ESTATE CIVIL UNREST) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

一号文件公布：红线是土地不能私有化 20.01.2014

中共中央、国务院下发一号文件，强调农村基础地位不动摇。强调粮食自足和农村土地改革、尊重农民权利。专家表示该文件背后隐含中共当局不变的红线：土地不能私有化。
Mao Tse-tung is shown in 1966 at the beginning of China's Cultural Revolution. A founding member of the Chinese Communist Party in 1921, Chairman Mao became the communist leader of the People's Republic of China on Oct. 1, 1949, when he expelled Chiang Kai-shek. The classical-educated Mao, born of peasant parents, reorganized China's workforce with the Great Leap Forward and launched the Cultural Revolution on Aug. 15, 1966, a crusade against old ideas and culture. The movement was led by a group of his followers called The Red Guards, who lived fanatically by Mao's The Little Red Book. Mao brought China into the modern age as an active revolutionary and despotic dictator. He died of a heart attack in 1978. (AP Photo)

“文革之恶，光有个人道歉远远不够” 14.01.2014

上周日中共前高官之女宋彬彬，就文革期间母校副校长卞仲耘被红卫兵打死事件，表示公开忏悔。她的道歉收获了一片质疑，评论人士表示“历史真相不能被个人道歉模糊。”
Xi Jinping (front), general secretary of the Central Committee of the Communist Party of China (CPC), and Li Keqiang, a member of the Standing Committee of the Political Bureau of the CPC Central Committee and Vice Premier, arrive at the third plenary meeting of the first session of the 12th National People's Congress (NPC) held at the Great Hall of the People in Beijing March 10, 2013. Picture taken March 10, 2013. REUTERS/China Daily (CHINA - Tags: POLITICS) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

习近平“大老板”，李克强靠边站？ 30.12.2013

中国官媒新华社英文今日报道，中共中央政治局决定，习近平出任中央全面深化改革领导小组组长。早前《华尔街日报》评论认为，习近平将经济权力也握在手中，李克强角色弱化。
Bildnummer: 53115801 Datum: 27.12.2008 Copyright: imago/Xinhua Wartende Besucher vor dem Mausoleum von Mao Zedong am Tian anmen Platz in Peking - PUBLICATIONxNOTxINxCHN, Gebäude, außen, Außenansicht , Personen; 2008, Peking, China,; , quer, Kbdig, Totale, , Reisen, Asien o0 Platz des himmlischen Friedens, Tiananmen o0 - PUBLICATIONxNOTxINxCHN Bildnummer 53115801 Date 27 12 2008 Copyright Imago XINHUA waiting Visitors before the Mausoleum from Mao Zedong at Tian anmen square in Beijing PUBLICATIONxNOTxINxCHN Building exterior exterior view People 2008 Beijing China horizontal Kbdig long shot Travel Asia o0 square the heavenly Peace Tiananmen o0 PUBLICATIONxNOTxINxCHN

毛泽东不再最亲？人民大会堂纪念活动取消 13.12.2013

据《南方都市报》等媒体消息，原定于毛泽东120周年诞辰日举行的《太阳最红，毛主席最亲》音乐会更名为《歌唱祖国》新年文艺晚会。有评论人士指，这是已巩固执政权威的习近平暗中“去毛。”
Chinese President Xi Jinping attends a meeting with his Russian counterpart Vladimir Putin at the G20 Summit in Strelna near St. Petersburg, September 5, 2013. REUTERS/Alexander Nemenov/Pool (RUSSIA - Tags: POLITICS BUSINESS)

习近平上台一年： 改革者？毛派？ 04.11.2013

评论人士认为：习近平上台一年，其身上毛泽东、邓小平的影子交叠，形成强硬的“红色政权”捍卫者形象。这也预示着中国政改希望不大。
Former President Jiang Zemin adjusts his glasses at the opening session of the ruling Communist Party's five-yearly congress, 15 October 2007 at the Great Hall of the People in Beijing. President Hu Jintao opened China's biggest political event with pledges to curb the worst excesses of breakneck economic growth and implement cautious political reforms while addressing the ruling Communist Party's elite, gathered for their five-yearly Congress, with Hu acknowledging that China's modernisation drive since the late 1970s had also caused huge environmental and social problems. AFP PHOTO/Frederic J. BROWN (Photo credit should read FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images)

北大撤下江泽民名句“图样 图森破” 06.09.2013

中国媒体《北京晚报》昨日报道，近日北大在校园内悬挂多幅网络热词书法作品，其中包括江泽民早年间的名句“图样 图森破”，至昨日校方悄然撤下这些书法。
(FILES) In a file picture taken on March 5, 2012, Zhou Yongkang, a member of the Standing Committee of the Political Bureau of CPC attends the opening session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing. A group of Communist Party elders has issued a daring open letter calling for the removal of China's top security official, amid political upheaval ahead of a once-a-decade leadership transition. The calls for the sacking of Zhou Yongkang, one of China's top nine leaders, are closely linked to the recent fall of Bo Xilai -- another high-ranking official -- which triggered the nation's biggest political scandal in decades. AFP PHOTO / LIU JIN / FILES (Photo credit should read LIU JIN/AFP/GettyImages)

港媒：中国“安全沙皇”周永康被调查 30.08.2013

香港媒体消息，称中共当局已开始调查前中共政治局常委周永康，此前中石油四高管被免职疑为中共当局对其动手信号。周永康会成为文革以来第一个被治罪的中共常委吗？
--FILE--Bo Xilai, then Governor of Liaoning province and son of former Chinese Vice Premier Bo Yibo, attends the China Entrepreneur Summit 2003 in Beijing, China, 6 December 2003. Chinas Communist Party has suspended former high-flying politician Bo Xilai from its top ranks and named his wife a suspect in the murder of a British businessman, a dramatic turn in a scandal shaking leadership succession plans. The decision to banish Bo from the Central Committee and its Politburo effectively ends the career of Chinas brashest and most controversial politician, widely seen as pressing for a top post in Chinas next leadership to be settled later this year. The official Xinhua news agency confirmed on Tuesday (10 April 2012) that Bo had been suspended from his party posts, and separately reported that his wife, Gu Kailai, was suspected in the murder of Briton Neil Heywood.

当局消解薄熙来“正面形象” 19.08.2013

中国官媒发布薄熙来案将于本周四在济南中院开审消息后，各大网络关于此事件的内容再次“选择性解禁”，但声援薄熙来内容和孔庆东等力挺者的微博遭到封禁。评论人士指当局试图消除薄在民众间的“正面形象。”
Premierminister Zhu Rongji und Ehefrau Lao An (beide CHN) anlässlich eines Besuchs in Victoria - PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY , Personen , Freude , kurios , optimistisch; 1999, Victoria, Politiker, Politik, Ehepaar, Paar, Frau, Doppelporträt, lachen, Gestik, Pressetermin , Regen; , quer, Kbdig, Gruppenbild, close, Kanada, Randbild, People

朱镕基新书：“八九民运”时拒绝军队进上海 14.08.2013

朱镕基新书《朱镕基上海讲话实录》首发式举行，已卸任十年的中国国务院前总理再受关注。书中披露其在上海执政期间推进改革，曾批示“不改革、就完蛋”。
China Vice-President Xi Jinping stands during a trade agreement ceremony between the China and Ireland at Dublin Castle in Dublin, in this February 19, 2012 file photograph. China's ruling Communist Party unveiled its new leadership line-up on November 15, 2012 to steer the world's second-largest economy for the next five years, with Vice President Xi Jinping taking over from outgoing President Hu Jintao as party chief. Xi was also named head of the party's Central Military Commission, state news agency Xinhua said. REUTERS/David Moir/Files (IRELAND - Tags: POLITICS BUSINESS HEADSHOT)

习近平再祭“祖旗”，参观毛泽东故居 24.07.2013

近日到湖北考察的习近平，行程首日即到武汉东湖之滨的毛泽东故居参观，且指示中共湖北领导，在毛120周年诞辰之际，将此办成爱国主义和革命传统教育基地。
--FILE--Bo Xilai, then Governor of Liaoning province and son of former Chinese Vice Premier Bo Yibo, attends the China Entrepreneur Summit 2003 in Beijing, China, 6 December 2003. Chinas Communist Party has suspended former high-flying politician Bo Xilai from its top ranks and named his wife a suspect in the murder of a British businessman, a dramatic turn in a scandal shaking leadership succession plans. The decision to banish Bo from the Central Committee and its Politburo effectively ends the career of Chinas brashest and most controversial politician, widely seen as pressing for a top post in Chinas next leadership to be settled later this year. The official Xinhua news agency confirmed on Tuesday (10 April 2012) that Bo had been suspended from his party posts, and separately reported that his wife, Gu Kailai, was suspected in the murder of Briton Neil Heywood.

薄熙来即将受审，一场政治表演？ 24.07.2013

港媒《南华早报》和新加坡《联合早报》相继曝出：薄熙来将于短期内在山东受审，正式控罪包括：贪污、受贿、滥用职权。资深媒体人高瑜透露，薄案不公开审理部分将于明天进行。
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