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曾任国务院农村发展研究中心、中共中央农村政策研究室研究员，国务院发展研究中心农村部农业生产力研究室主任、研究员，农业部农村经济研究中心研究员。2014年因涉嫌为记者高瑜提供中共《九号文件》而受到调查，高瑜案判决书中称其“另案处理”。
曾为德国之声专栏“北京观察”之作者。
知名学者姚监复认为判定六四的性质、作用、以及清算方式可能需要很长时间。他还谈及赵紫阳病重期间交给其有关六四的最后的任务，以及李鹏“六四”日记如何帮助他完成这项任务的。
继2月底香港媒体《亚洲周刊》曝出“电力一姐”李小琳，在海南拿下百亿元的海南地皮及个人拥有离岸公司后，今日香港《文汇报》报道她本人在接受该刊采访时直指媒体报道是“谣言。”
近日被港媒曝出丑闻的中国政协委员、被称为“电力一姐”的李小琳，一改往日名牌加身形象，手拿环保袋低调现身两会；另外“你懂的”成两会热词， 多位代表和委员被记者问及。
两天前《纽约时报》报道，上个月中纪委对北京市前国安局长梁克进行审查，消息源指梁克落马是中共清肃周永康在国安系统亲信的最新动作。今日香港《明报》再曝现任北京市长王安顺疑涉周案。
中国两会在即，早前确定由习近平任主席的国家安全委员会，将在两会上获准运行。评论人士认为，中共当局并不会通过“修宪”来赋予这个机构合法性，可能在两会上象征性举手通过。
中共中央、国务院下发一号文件，强调农村基础地位不动摇。强调粮食自足和农村土地改革、尊重农民权利。专家表示该文件背后隐含中共当局不变的红线：土地不能私有化。
上周日中共前高官之女宋彬彬，就文革期间母校副校长卞仲耘被红卫兵打死事件，表示公开忏悔。她的道歉收获了一片质疑，评论人士表示“历史真相不能被个人道歉模糊。”
中国官媒新华社英文今日报道，中共中央政治局决定，习近平出任中央全面深化改革领导小组组长。早前《华尔街日报》评论认为，习近平将经济权力也握在手中，李克强角色弱化。
据《南方都市报》等媒体消息，原定于毛泽东120周年诞辰日举行的《太阳最红，毛主席最亲》音乐会更名为《歌唱祖国》新年文艺晚会。有评论人士指，这是已巩固执政权威的习近平暗中“去毛。”
评论人士认为：习近平上台一年，其身上毛泽东、邓小平的影子交叠，形成强硬的“红色政权”捍卫者形象。这也预示着中国政改希望不大。
中国媒体《北京晚报》昨日报道，近日北大在校园内悬挂多幅网络热词书法作品，其中包括江泽民早年间的名句“图样 图森破”，至昨日校方悄然撤下这些书法。
香港媒体消息，称中共当局已开始调查前中共政治局常委周永康，此前中石油四高管被免职疑为中共当局对其动手信号。周永康会成为文革以来第一个被治罪的中共常委吗？
中国官媒发布薄熙来案将于本周四在济南中院开审消息后，各大网络关于此事件的内容再次“选择性解禁”，但声援薄熙来内容和孔庆东等力挺者的微博遭到封禁。评论人士指当局试图消除薄在民众间的“正面形象。”
朱镕基新书《朱镕基上海讲话实录》首发式举行，已卸任十年的中国国务院前总理再受关注。书中披露其在上海执政期间推进改革，曾批示“不改革、就完蛋”。
近日到湖北考察的习近平，行程首日即到武汉东湖之滨的毛泽东故居参观，且指示中共湖北领导，在毛120周年诞辰之际，将此办成爱国主义和革命传统教育基地。
港媒《南华早报》和新加坡《联合早报》相继曝出：薄熙来将于短期内在山东受审，正式控罪包括：贪污、受贿、滥用职权。资深媒体人高瑜透露，薄案不公开审理部分将于明天进行。
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