姚明回应NBA球星抵制冬奥：请他来中国看看

（德国之声中文网）针对美国NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom）呼吁运动员抵制北京冬奥会，中国前篮球明星姚明表示，如有机会希望邀请他到中国看看，以便"对中国有更加全面的认识"。

NBA球星坎特

坎特近来成为体育界最活跃的中国批评者之一。法新社指出，通常运动员当中鲜少有人愿意放弃商业代言的机会，去公开直言批评北京对待维吾尔人和藏人的政策。随着冬奥会开幕时间的临近，他也不断通过社交平台发声，以及参加西方媒体的一些脱口秀节目。

在最近的一次访谈中，他指责中国"用金钱来收买沉默"，并且呼吁其他运动员"把道德放在比金钱更高的位置"。

对于美国、英国和澳大利亚等国采取外交抵制的举措，他表示"这是好的，但还不够"。

曾经在NBA效力于休斯顿火箭队的姚明如今是全国政协委员、中国篮球协会主席和"冰雪运动推广大使"，他在周一参加中国公共外交协会举办的"世界的冬奥"主题下午茶活动中回答记者提问时表示，自己曾经听说过有关坎特的事情。"不过我其实不太方便对他做出评价，因为我并不认识他。"

"如果有机会的话，我愿意邀请他来中国看看……这样他也许会对我们有一个更全面的认知"，姚明说。他还指出，体育是交流的桥梁。"既然是桥梁，在上面通行的人和车就避免不了有时会'撞一下'。我相信时间会解决很多问题，我们希望这座桥梁是始终存在的。"

坎特原籍土耳其，在2021年11月底他加入了美国籍，并且宣布自己改名为Enes Kanter Freedom（Freedom英文意为自由）。当时他解释自己更名原因时说："美国人是幸运的，他们有言论表达和宗教自由，有新闻自由……我要让这个词成为我的一部分"。他曾经因为批评土耳其总统埃尔多安的政策而被注销护照。

坎特对专制当权者的批评不止于祖国土耳其。他还曾在社交媒体上称中国领导人习近平"独裁"，批评北京对待藏人和维吾尔人的政策，并呼吁抵制2022年北京冬奥会。在一场对阵芝加哥公牛队的比赛中，他还穿着有"No Beijing 2022"字样的球鞋。

2019年，休斯顿火箭队的球队经理莫雷（Daryl Morey）在推特上对香港抗议活动表示支持之后，中国一度取消了NBA球赛的比赛实况转播，直到2020年10月才重新恢复转播。

（法新社、环球时报等）

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