委总统赴京求援 专家警告中委"双输关系"

(德国之声中文网) 马杜罗週四(9/12)抵达北京后表示，对于进一步深化中委关係「期望甚高」，希望这次访问能大力促成两国的能源投资和经贸合作。

他说：「中国是我们的老大姐。週五我跟习近平兄弟会面时一定会很高兴。」

中国是委内瑞拉主要债权国。过去十年间，中国借贷给委内瑞拉大约500亿美元，委国则用石油运输偿还债务，也就是「贷款换石油模式」。不过作为「石油输出国家组织」(OPEC)成员国，以社会主义为主导的委内瑞拉仍欠北京大约200亿美元。

据委内瑞拉管理谘询公司Ecoanalitica称，马杜罗希望中国可以再借贷50亿美元，并延长还款限期6个月。而彭博社早些时候援引委内瑞拉财长称，中国已答应将再贷给委内瑞拉50亿美元。

“南南合作范例”

面对外界质疑委国还款能力，中国外交部表示两国合作进展顺利。发言人耿爽说：「所签贷款合同完全符合国际规范，所有操作都依法合规进行，所取得成果也都用于造福当地人民。」他提到委内瑞拉是中国的战略和经贸合作伙伴，马杜罗访华有利推动双边关系和助其恢复稳定发展。

德国之声专访台湾致理科大拉美研究所所长向骏，他认为中国之所以继续帮助委内瑞拉是因为希望这个「南南合作」范例能成功。他说：「如果能够成功，可以推行到非洲」。向骏表示，虽然中国有很多要不回来的贷款，但跟委内瑞拉的合作，特别是「石油换贷款」这个地缘经济战略更重要。虽然中国在经济上的损失亏本，但能够增加在拉丁美洲影响力。

有关中美在拉美的角力，向骏说：「美国想在委内瑞拉发动政变，这让委内瑞拉状况雪上加霜，这时中国及时伸出援手，是雪中送炭。在拉丁美洲能建立好形象。」他也强调在美国制裁委内瑞拉时，中国提出的经贸合作也有助于人民币国际化。

“全球风险系数最高的国家”

清华—卡内基全球政策中心的学者陈懋修(Matt Ferchen）对德国之声说，在还款问题上，委内瑞拉“是全球风险系数最高的国家”。他表示，虽然委内瑞拉一直优先考虑偿还中国债务，但是如果像报道中所说的一样，中国将再续贷委内瑞拉50亿美元，很有可能委内瑞拉无法履行债务。

“很明显，近年来随着委内瑞拉危机加剧，针对偿还贷款和石油运输的条款被反复修改。对于中国而言，如果这次提供新一轮贷款，就必须得到马杜罗本人的各种保证。鉴于委内瑞拉极不稳定的经济和政治局势，中国政府对这些保证也应持怀疑态度”，陈懋修说。

委内瑞拉通膨严重

这趟中国之行是马杜罗在「无人机刺杀未遂事件」后首次出国。在他抵达前，副总统罗德里格斯访问了北京，并会见了中国国家开发银行和中国石油天然气集团公司的官员。

马杜罗政府大幅贬值国家货币，希望阻止国内经济陷入恶性通货膨胀。不过根据国际货币基金组织的预测，委内瑞拉的通胀率将在年底前达到1,000,000％。这使得成千上万的委内瑞拉人出逃至邻近拉美国家。

根据石油输出国组织的数据，委内瑞拉8月原油产量下降至每日1,448,000桶，是在2002年12月至2003年2月期间罢工外30年来的最低标。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 震撼的画面 一段时间以来，每天都有3、4万人穿越315米长的西蒙玻利瓦尔大桥，逃离委内瑞拉。哥伦比亚北桑坦德省省长表示，自2015年9月，已有大约2000万委内瑞拉人跨越这条连接着委内瑞拉和哥伦比亚的大桥来到该省，登记了的就有1700万人。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 上千万买只鸡 由于严重的通货膨胀，委内瑞拉经济面临崩溃。据国际基金组织预计，该国通胀率将达到惊人的1000000%。在首都加拉加斯，买2公斤重的一只鸡要花掉1460万玻利瓦尔（当地货币），相当于大约2欧元。8月20日，该国发行新币，货币面值削减5个零。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 来邻国采购 很多委内瑞拉人来到哥伦比亚，采购基本食品和药品，因为这里比在委内瑞拉便宜得多。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 落脚点哥伦比亚？ 根据官方数字，大约100万委内瑞拉人目前生活在哥伦比亚。面对这些来自邻国的难民，哥伦比亚开始时张开双臂欢迎。然而如今，专家认为社会情绪发生了变化。很多民众要求政府减少对于委内瑞拉难民的财政帮助，而更多将钱花在自己国民身上。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 继续向南 还有一些委内瑞拉人继续向南，前往厄瓜多尔，据厄瓜多尔当局估计，大约20%来到该国的委内瑞拉人在这里定居了下来，大部分人则继续向南，前往秘鲁、智利或者阿根廷。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 连锁反应 在大约5000委内瑞拉人想从哥伦比亚进入厄瓜多尔时，基多当局开始要求欲入境的成年人出示合法护照，收紧了入境管理。随后，秘鲁也宣布，将出台相同的法规。秘鲁内政部长表示，约80%的委内瑞拉难民都携带着有效护照。然而许多委内瑞拉非政府组织警告说，护照在该国已经成为奢侈品，需要大量现金或者人脉才能获得。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 空气中的紧张气氛 自2016年以来，大约10万委内瑞拉人移民至巴西，大部分是来到巴西北部。该地区的气氛颇为紧张：该国政府表示，会将委内瑞拉难民重新分配到巴西其他地区；批评者指责巴西当局，未能给予边境地区支持。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 冲突和袭击 上周末，巴西边境城镇帕卡赖马（Pacaraima ）发生袭击委内瑞拉难民营事件。当地居民放火烧难民营，将数百人赶出国境。媒体报道称，巴西警方没有采取任何措施阻止暴行。 作者: Jan D. Walter, 王凡



“双输关系”

研究中国与拉丁美洲经济与政治关系的陈懋修，将中国与委内瑞拉关系描绘为绝对的“双输关系”（lose-lose）。他对德国之声说，对于中国而言，如今向马杜罗提供新贷款，意味着“为一个不称职的政府提供生命线，这个政府因为其无能和越来越专制的治理方式让其人民愈加贫困。委内瑞拉政府对该国石油部门和整体经济管理不善，而中国提供的贷款帮助了这个政府，委内瑞拉人民成为最大的输家。”

他还称，由于委内瑞拉无法履行原来的贷款和石油运输条款，中国利益其实也受到侵害。“此外，委内瑞拉石油生产率和出口的快速下降，导致全球石油价格上涨，这意味着中国因为支持委内瑞拉管理不善的石油部门，导致最后要支付更高的石油进口价格。”

“中国称在支持委内瑞拉的发展和稳定。然而通过继续支持马杜罗政权，中国正在破坏这个拉美国家发展，助长不稳定和混乱。更糟糕的是，中国公民和纳税人的钱正在为这种‘双输关系’买单”，陈懋修说。