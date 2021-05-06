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委内瑞拉位于南美洲北部，地处热带。
首都为加拉加斯
国际人权服务社（ISHR）研究发现，联合国人权理事会成员国当中，有半数国家对倡议人士和律师等人进行报复，包括巴林丶委内瑞拉丶越南丶中国等国。
新冠疫情重创拉丁美洲，两大经济体之一的墨西哥氧气罐紧缺盗卖成风，地球之肺巴西雨林医院氧气告罄向国际求援。委内瑞拉推出未经认证”奇迹水”，巴拿马男女隔日采购强制隔离。各国奇招尽出，期待疫苗解困。
教宗方济各84岁生日之际，向危机重重的南美国家委内瑞拉感染肺炎的儿童捐赠四台呼吸机。教宗本人也来自南美洲，他于1936年12月17日生于布宜诺斯艾利斯。
委内瑞拉议会选举出炉，马杜罗所在的政治联盟宣布胜选，马杜罗以此重新拿到对议会的控制权。反对派指责选举舞弊，在野党领袖瓜伊多呼吁举行全民公投，以此延长本届议会的任期。
中美争端战线不断延伸，美国财政部宣布制裁支持马杜罗政府的中国电子进出口公司，抨击其协助压制委内瑞拉人民。
特朗普一再称本次大选中有舞弊现象，最新指控指向为大选提供投票机和投票软件的Dominion公司。但这些指责都没有真凭实据。
委内瑞拉总统马杜罗突然宣布赦免众多反对派领袖和活动人士。他称，他的政府有志于“全国和解”。
委内瑞拉总统马杜罗周一宣布了两项重要的人事变动，任命该国已故总统查韦斯的表弟阿斯杜拜尔·查韦斯和前副总统艾伊萨米掌管该国萎靡不振的石油业。艾伊萨米不久前被美国列入10大通缉犯名单。
美国在2018年就要求马杜罗在有争议的连任和委国经济崩溃后下台负责，并支持反对派领袖瓜伊多。现在华盛顿进一步提出这项对他国元首罕见的指控。
反对党领袖瓜伊多与一位对手竞争议会主席一职。两人都在各自的阵营以及在国会大厦内外的会议上为自己拉选票。瓜伊多及其议会追随者被阻止进入国会大厦。他随后在一家报社办公楼内召集议员举行会议，反对党议员在这场会议上确认了瓜伊多的议会主席地位。
古巴与委内瑞拉关系密切。美国批评古巴参与了委内瑞拉国内侵犯人权的行为。古巴予以否认。如今，古巴国防部长被禁止入境美国。
金砖国家领导人都齐聚巴西召开峰会，希望加强安全和经济关系。在联合声明中，他们重申了支持多边主义和自由贸易的立场，并且对贸易保护主义提出批评。但对陷入经济和政治动荡的委内瑞拉却只字未提。
美国和委内瑞拉领导人首次证实双方政府正在幕后会谈，但两人都没有提到委内瑞拉反对派。但双方均未提及反对派领袖瓜伊多。
美国安全顾问博尔顿表示，中国如果要委内瑞拉还钱，最快的方式是“支持新的合法政府”。中国外交部予以驳斥。此前一天，美国总统特朗普下令冻结委政府在美资产。而紧接着，委内瑞拉总统马杜罗中断了同反对派的对话。
加拿大暂时关闭在委内瑞拉的使馆，并撤回所有外交官。加方称，这是因为马杜罗政府拒绝为加拿大外交官延长签证。加方现在也在评估委内瑞拉驻加外交使节的地位。
美加一直是世界上盟国关系最密切的两个国家。不过美国总统特朗普去年在七国集团首脑会议上指责加拿大总理特鲁多「不诚实和软弱」，美加关系陷入低潮。这次美国副总统彭斯亲访，双边破冰意味浓厚。
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