委内瑞拉"奇葩"的权力之争

反对党领袖瓜伊多与一位对手竞争议会主席一职。两人都在各自的阵营以及在国会大厦内外的会议上为自己拉选票。瓜伊多及其议会追随者被阻止进入国会大厦。他随后在一家报社办公楼内召集议员举行会议，反对党议员在这场会议上确认了瓜伊多的议会主席地位。