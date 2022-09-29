为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
委内瑞拉位于南美洲北部，地处热带。
首都为加拉加斯
非洲、委内瑞拉和乌克兰的活动人士和组织获本年度“正确生活方式奖”（俗称“诺贝尔替代奖”）。其中，乌克兰人是首次得此殊荣。为新的社会模式而奋斗是获奖者共同特点。
美国总统拜登计划本周召开的美洲国家首脑会议的参加元首继续减少，墨西哥总统日前也宣布不去洛杉矶与会。
迹象显示，美国将放松对委内瑞拉的石油制裁，以增加其原油供应。本周二，美国总统拜登宣布立即禁止从俄罗斯进口石油和天然气。
在西方致力于全球孤立俄罗斯背景下， 普京盟友、富产石油的委内瑞拉总统马杜罗和美国商定，继续双边石油谈判。
俄罗斯对乌克兰的攻击可能也会使得莫斯科的盟友们感到不安。俄罗斯对乌克兰采取了军事行动的背景下，哪些国家可能继续选择与莫斯科站在同一边？
长期以来，隐蔽船只位置一直是军方才能掌握的技术，但由于伊朗、委内瑞拉政府以及一些船运公司需要规避美国制裁令，秘密非法运送原油产品，船只隐形技术的应用和需求也变得越来越普遍。
因欠缴成员国会费超过两年，伊朗、委内瑞拉、苏丹及其它5国家暂被取消在联合国大会上的投票资格。另有3个非洲国家因 出于“不可控因素” 而致欠缴，暂获宽限期。
国际人权服务社（ISHR）研究发现，联合国人权理事会成员国当中，有半数国家对倡议人士和律师等人进行报复，包括巴林丶委内瑞拉丶越南丶中国等国。
新冠疫情重创拉丁美洲，两大经济体之一的墨西哥氧气罐紧缺盗卖成风，地球之肺巴西雨林医院氧气告罄向国际求援。委内瑞拉推出未经认证”奇迹水”，巴拿马男女隔日采购强制隔离。各国奇招尽出，期待疫苗解困。
教宗方济各84岁生日之际，向危机重重的南美国家委内瑞拉感染肺炎的儿童捐赠四台呼吸机。教宗本人也来自南美洲，他于1936年12月17日生于布宜诺斯艾利斯。
委内瑞拉议会选举出炉，马杜罗所在的政治联盟宣布胜选，马杜罗以此重新拿到对议会的控制权。反对派指责选举舞弊，在野党领袖瓜伊多呼吁举行全民公投，以此延长本届议会的任期。
中美争端战线不断延伸，美国财政部宣布制裁支持马杜罗政府的中国电子进出口公司，抨击其协助压制委内瑞拉人民。
特朗普一再称本次大选中有舞弊现象，最新指控指向为大选提供投票机和投票软件的Dominion公司。但这些指责都没有真凭实据。
委内瑞拉总统马杜罗突然宣布赦免众多反对派领袖和活动人士。他称，他的政府有志于“全国和解”。
委内瑞拉总统马杜罗周一宣布了两项重要的人事变动，任命该国已故总统查韦斯的表弟阿斯杜拜尔·查韦斯和前副总统艾伊萨米掌管该国萎靡不振的石油业。艾伊萨米不久前被美国列入10大通缉犯名单。
美国在2018年就要求马杜罗在有争议的连任和委国经济崩溃后下台负责，并支持反对派领袖瓜伊多。现在华盛顿进一步提出这项对他国元首罕见的指控。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式