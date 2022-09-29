2022年诺贝尔替代奖得主揭晓: 为新的社会模式而奋斗

非洲、委内瑞拉和乌克兰的活动人士和组织获本年度“正确生活方式奖”（俗称“诺贝尔替代奖”）。其中，乌克兰人是首次得此殊荣。为新的社会模式而奋斗是获奖者共同特点。