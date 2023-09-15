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委内瑞拉位于南美洲北部，地处热带。
首都为加拉加斯
习近平近日接连会见来自委内瑞拉、柬埔寨和赞比亚的领导人。有专家认为，中国的长期目标是成为世界第一，但近期目标是成为南半球的领导者。
战争、自然灾害、经济危机--全球成千上百万人被迫背井离乡，到国外求生。难民和移民从哪里来？谁收留了他们、谁又筑起高墙？德国之声试用图表一文说清。
美国总统拜登计划本周召开的美洲国家首脑会议的参加元首继续减少，墨西哥总统日前也宣布不去洛杉矶与会。
迹象显示，美国将放松对委内瑞拉的石油制裁，以增加其原油供应。本周二，美国总统拜登宣布立即禁止从俄罗斯进口石油和天然气。
在西方致力于全球孤立俄罗斯背景下， 普京盟友、富产石油的委内瑞拉总统马杜罗和美国商定，继续双边石油谈判。
俄罗斯对乌克兰的攻击可能也会使得莫斯科的盟友们感到不安。俄罗斯对乌克兰采取了军事行动的背景下，哪些国家可能继续选择与莫斯科站在同一边？
国际人权服务社（ISHR）研究发现，联合国人权理事会成员国当中，有半数国家对倡议人士和律师等人进行报复，包括巴林丶委内瑞拉丶越南丶中国等国。
委内瑞拉议会选举出炉，马杜罗所在的政治联盟宣布胜选，马杜罗以此重新拿到对议会的控制权。反对派指责选举舞弊，在野党领袖瓜伊多呼吁举行全民公投，以此延长本届议会的任期。
中美争端战线不断延伸，美国财政部宣布制裁支持马杜罗政府的中国电子进出口公司，抨击其协助压制委内瑞拉人民。
特朗普一再称本次大选中有舞弊现象，最新指控指向为大选提供投票机和投票软件的Dominion公司。但这些指责都没有真凭实据。
委内瑞拉总统马杜罗突然宣布赦免众多反对派领袖和活动人士。他称，他的政府有志于“全国和解”。
委内瑞拉总统马杜罗周一宣布了两项重要的人事变动，任命该国已故总统查韦斯的表弟阿斯杜拜尔·查韦斯和前副总统艾伊萨米掌管该国萎靡不振的石油业。艾伊萨米不久前被美国列入10大通缉犯名单。
美国在2018年就要求马杜罗在有争议的连任和委国经济崩溃后下台负责，并支持反对派领袖瓜伊多。现在华盛顿进一步提出这项对他国元首罕见的指控。
反对党领袖瓜伊多与一位对手竞争议会主席一职。两人都在各自的阵营以及在国会大厦内外的会议上为自己拉选票。瓜伊多及其议会追随者被阻止进入国会大厦。他随后在一家报社办公楼内召集议员举行会议，反对党议员在这场会议上确认了瓜伊多的议会主席地位。
古巴与委内瑞拉关系密切。美国批评古巴参与了委内瑞拉国内侵犯人权的行为。古巴予以否认。如今，古巴国防部长被禁止入境美国。
金砖国家领导人都齐聚巴西召开峰会，希望加强安全和经济关系。在联合声明中，他们重申了支持多边主义和自由贸易的立场，并且对贸易保护主义提出批评。但对陷入经济和政治动荡的委内瑞拉却只字未提。
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