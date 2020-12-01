委内瑞拉：马杜罗所在党接管议会

（德国之声中文网）委内瑞拉总统马杜罗所在的政治联盟宣布在议会选举中取得胜利。选举委员会表示，统一社会主义党及其盟友赢得67%的议会席位。共有来自约100个政党的1.4万名候选人参与大选。 欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）称选举过程不透明，因此没有向当地派遣观察员。

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反对派失去了最后的堡垒

在反对派领导人瓜伊多呼吁抵制投票后，投票率仅有31%。 不过，部分反对派还是参与选举，并获得了18%的选票。

这次选举结果意味着，反对派失去了对议会的控制权。由于反对派抵制选举，这种结果是可以预见的。 瓜伊多称选举是一场骗局。欧盟宣布不承认投票结果，因为不符合国际标准。

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瓜伊多呼吁公投

对于反对派来说，还不清楚下一步该如何行动。瓜伊多呼吁全民公投，以此延长本届议会的任期。去年年初，委内瑞拉议会选举瓜伊多为议会主席。不久后，在委内瑞拉首都加拉加斯举行的一次集会上, 瓜伊多突然宣布自己出任临时总统。包括美国、德国和其他欧盟国家在内的约60个国家承认他的身份。

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除了政治危机之外，委内瑞拉的经济状况也着实堪忧：仅仅是2019年11月以来通货膨胀率就上升了4000%。大部分人口依赖外部援助，饥荒已成为一种普遍现象。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 震撼的画面 一段时间以来，每天都有3、4万人穿越315米长的西蒙玻利瓦尔大桥，逃离委内瑞拉。哥伦比亚北桑坦德省省长表示，自2015年9月，已有大约2000万委内瑞拉人跨越这条连接着委内瑞拉和哥伦比亚的大桥来到该省，登记了的就有1700万人。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 上千万买只鸡 由于严重的通货膨胀，委内瑞拉经济面临崩溃。据国际基金组织预计，该国通胀率将达到惊人的1000000%。在首都加拉加斯，买2公斤重的一只鸡要花掉1460万玻利瓦尔（当地货币），相当于大约2欧元。8月20日，该国发行新币，货币面值削减5个零。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 来邻国采购 很多委内瑞拉人来到哥伦比亚，采购基本食品和药品，因为这里比在委内瑞拉便宜得多。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 落脚点哥伦比亚？ 根据官方数字，大约100万委内瑞拉人目前生活在哥伦比亚。面对这些来自邻国的难民，哥伦比亚开始时张开双臂欢迎。然而如今，专家认为社会情绪发生了变化。很多民众要求政府减少对于委内瑞拉难民的财政帮助，而更多将钱花在自己国民身上。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 继续向南 还有一些委内瑞拉人继续向南，前往厄瓜多尔，据厄瓜多尔当局估计，大约20%来到该国的委内瑞拉人在这里定居了下来，大部分人则继续向南，前往秘鲁、智利或者阿根廷。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 连锁反应 在大约5000委内瑞拉人想从哥伦比亚进入厄瓜多尔时，基多当局开始要求欲入境的成年人出示合法护照，收紧了入境管理。随后，秘鲁也宣布，将出台相同的法规。秘鲁内政部长表示，约80%的委内瑞拉难民都携带着有效护照。然而许多委内瑞拉非政府组织警告说，护照在该国已经成为奢侈品，需要大量现金或者人脉才能获得。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 空气中的紧张气氛 自2016年以来，大约10万委内瑞拉人移民至巴西，大部分是来到巴西北部。该地区的气氛颇为紧张：该国政府表示，会将委内瑞拉难民重新分配到巴西其他地区；批评者指责巴西当局，未能给予边境地区支持。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 冲突和袭击 上周末，巴西边境城镇帕卡赖马（Pacaraima ）发生袭击委内瑞拉难民营事件。当地居民放火烧难民营，将数百人赶出国境。媒体报道称，巴西警方没有采取任何措施阻止暴行。 作者: Jan D. Walter, 王凡







文木 石涛 (德新社，路透社，法新社)



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