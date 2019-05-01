 委内瑞拉：马杜罗宣布胜利 反对派发起新抗议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.05.2019

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时政风云

委内瑞拉：马杜罗宣布胜利 反对派发起新抗议

马杜罗表扬军队"忠诚和服从"，挫败了"极右翼政变者"发动的叛乱。反对党领袖瓜伊多周四呼吁举行全国大罢工。

Venezuela Krise | Nicolas Maduro, Präsident in Caracas (Reuters/Miraflores Palace)

委内瑞拉在位总统马杜罗称，军队已挫败了瓜伊多发动的政变

（德国之声中文网）委内瑞拉在位总统马杜罗周三（5月1日）在部队军官和情治人员的陪同下发表电视讲话，宣布"忠诚和服从"的武装部队成功挫败了自任临时总统瓜伊多发动的政变。

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瓜伊多呼吁人民在5月1日上街游行抗议，也呼吁军人参与。美国国务卿蓬佩奥称，华盛顿已准备采取军事行动。 (01.05.2019)

自封“临时总统”的委内瑞拉反对派领袖瓜伊多称，如今军方也支持该国权力更迭。瓜伊多在接受德国之声采访时表示，军方已经不再站在马杜罗一边。 (01.05.2019)

在瓜伊多号召支持者为推翻马杜罗最后一搏之后，抗议者与武装部队周二发生冲突。周四，这位反对派领导人呼吁全国各地进行总罢工，展示反抗马杜罗的实力。

瓜伊多周三接受德国之声采访时说， "军队已不再支持马杜罗。"不过，军队里尽管有少数叛变者， 但并没有发生大规模倒戈。

周二，瓜伊多在卡洛塔空军基地宣布驱逐马杜罗已到"最后阶段"，随后双方发生了激烈的冲突。据报道，示威者试图拆除路障。当地人权组织说，一名抗议者在骚乱中死亡，至少有27人受伤。

周三，因为国民警卫部队使用了催泪弹，首都加拉加斯的大部分抗议活动都被驱散。

马杜罗和瓜伊多双方当日都在加拉加斯举行了集会，两人互相指责对方发动政变。

马杜罗说，瓜伊多的行为"不会逍遥法外"。瓜伊多则警告说："马杜罗政权企图加强镇压，企图迫害我，并发动政变。"

Venezuela Krise l Oppositionsführer Juan Guaido in Caracas (Reuters/C. Garcia Rawlins)

瓜伊多周四呼吁全国各地进行总罢工，表达对马杜罗的反抗

马杜罗周三还发布了一系列爱国推文，其中包括支持者和前总统查韦斯的照片。

马杜罗在其中一则推文中赞美了宪法的修改："那被赐福的一天已经过去两年了，当时我们召集来自委内瑞拉人民的不可更改的原初的权力，选举出全权代表人民的国民代表大会来实现和平和安宁。选民权力万岁！"

新的冷战？

与此同时，委内瑞拉危机中的其他主要参与方--美国和俄罗斯也互相指责。

被马杜罗认为是当前危机幕后黑手的美国，指责俄罗斯破坏稳定局势，国务卿蓬佩奥称莫斯科方面已经和马杜罗商讨逃亡事宜。

俄罗斯外长拉夫罗夫与蓬佩奥通电话，指责美国 "公然违反国际法"介入干预，称其干涉是"破坏性的"。

马杜罗在电视讲话中称，瓜伊多发动叛乱为美国的军事干预制造借口。

虽然蓬佩奥称美国希望委内瑞拉政权和平转移，但他警告说特朗普总统也作好更多的准备。

"总统已经讲得非常清楚，而且言行一致。也有可能采取军事行动。如果必须如此，美国将义不容辞。"他接受福克斯商业新闻网（Fox Business Network）采访时说。

 

张平/叶宣（ 法新社、路透社）

 

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