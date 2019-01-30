委内瑞拉街头抗议 马杜罗压力渐升

(德国之声中文网) 周三在委内瑞拉首都加拉加斯，上千名委内瑞拉人走上街头，表达对临时总统瓜伊多的支持，也要求总统马杜罗下台。但他拒绝退位，坚持自己才是委内瑞拉的合法总统。

其他城市也纷纷响应抗争。遊行当中，人们敲打锅具，吹响哨子与号角，高举写着「军人们，重拾你的尊严」、「瓜伊多是我们的总统」、「对独裁说不」。

临时总统瓜伊多在加拉加斯对军队喊话，要求军队不要攻击抗议民众:「不要对他们开枪，他们也在为你们的家人争取权益。」

瓜伊多日前遭到委内瑞拉最高法院禁止出境，但是他说，这对他没有影响: 「我们不想离开这个国家。我们希望人们回来。」

在马杜罗上任之后，国家的经济比以前查维兹当政时更差，通货膨胀上看百分之一百万，人口外移更形严重。

这几天，马杜罗天天出现在委内瑞拉官方电视台上，被军方高层围绕，呈现受欢迎的形象。他询问军人与民众:「你爱你的国家吗?你捍卫宪法吗? 你捍卫你的总司令吗?」台下的人回答: 「是的，总司令!」

美国持续施压

同一天，白宫对外宣称特朗普致电给临时总统瓜伊多，重申支持他「为重获民主战斗」。

同一天，白宫警告投资者不要投资委内瑞拉的黄金或石油。国安顾问博尔顿(John Bolton)说，黄金与石油都是从委内瑞拉国民身上「偷」来的。马杜罗的反对者担忧，俄罗斯已经在週三下午派飞机把黄金运出委内瑞拉。

马杜罗声称美国意图颠覆国家政权，警告美国「不要再制造另一个越南」。

临时总统瓜伊多也出现在加拉加斯的抗议现场

另一方面，在委内瑞拉政局动荡的时刻，土耳其总统埃尔多安更加站稳脚步支持马杜罗。据说埃尔多安打电话给马杜罗说:「撑住，我的兄弟。」以#WeAreMaduro为名，马杜罗在社群网站上也有许多支持者。这些人与埃尔多安都认为马杜罗应该要继续留任。这也是为什么在瓜伊多宣布就任临时总统之后，马杜罗把第一个专访机会交给土耳其电视台做。

罗法/夏立民 (美联社、路透社)