委内瑞拉街头抗议 马杜罗压力渐升

在瓜伊多宣布就任代理总统一週后, 他的支持者再次走上街头，要求马杜罗下台。虽然马杜罗仍然不甘示弱，但是国际社会施加的压力越来越大。
(德国之声中文网) 周三在委内瑞拉首都加拉加斯，上千名委内瑞拉人走上街头，表达对临时总统瓜伊多的支持，也要求总统马杜罗下台。但他拒绝退位，坚持自己才是委内瑞拉的合法总统。
其他城市也纷纷响应抗争。遊行当中，人们敲打锅具，吹响哨子与号角，高举写着「军人们，重拾你的尊严」、「瓜伊多是我们的总统」、「对独裁说不」。
临时总统瓜伊多在加拉加斯对军队喊话，要求军队不要攻击抗议民众:「不要对他们开枪，他们也在为你们的家人争取权益。」
瓜伊多日前遭到委内瑞拉最高法院禁止出境，但是他说，这对他没有影响: 「我们不想离开这个国家。我们希望人们回来。」
在马杜罗上任之后，国家的经济比以前查维兹当政时更差，通货膨胀上看百分之一百万，人口外移更形严重。
这几天，马杜罗天天出现在委内瑞拉官方电视台上，被军方高层围绕，呈现受欢迎的形象。他询问军人与民众:「你爱你的国家吗?你捍卫宪法吗? 你捍卫你的总司令吗?」台下的人回答: 「是的，总司令!」
美国持续施压
同一天，白宫对外宣称特朗普致电给临时总统瓜伊多，重申支持他「为重获民主战斗」。
同一天，白宫警告投资者不要投资委内瑞拉的黄金或石油。国安顾问博尔顿(John Bolton)说，黄金与石油都是从委内瑞拉国民身上「偷」来的。马杜罗的反对者担忧，俄罗斯已经在週三下午派飞机把黄金运出委内瑞拉。
马杜罗声称美国意图颠覆国家政权，警告美国「不要再制造另一个越南」。
另一方面，在委内瑞拉政局动荡的时刻，土耳其总统埃尔多安更加站稳脚步支持马杜罗。据说埃尔多安打电话给马杜罗说:「撑住，我的兄弟。」以#WeAreMaduro为名，马杜罗在社群网站上也有许多支持者。这些人与埃尔多安都认为马杜罗应该要继续留任。这也是为什么在瓜伊多宣布就任临时总统之后，马杜罗把第一个专访机会交给土耳其电视台做。
罗法/夏立民 (美联社、路透社)
随着委内瑞拉权力斗争不断激化，马杜罗总统首次表达了同反对派展开谈判的意愿以及提前举行议会选举的可能性。不过，与此同时，他再度对反对派领导人瓜伊多予以抨击。 (30.01.2019)