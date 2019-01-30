委内瑞拉：瓜伊多称安全部队骚扰其家人

（德国之声中文网）本周四（1月31日），委内瑞拉反对派领袖、自行宣布就任临时总统的瓜伊多指控国家安全部门威胁他的家人。

当时，这位35岁的领导人在一场活动中展示他的经济计划。他突然中断演讲，宣称马杜罗的特别行动部队（FAES）正在他家里要求见他的妻子法比亚娜（Fabiana）。

瓜伊多的妻子法比亚娜正和他一起出席那场活动，但是他们幼小的女儿和奶奶在家。这位反对派领导人直接对马杜罗喊话说："我的女儿发生任何事情，我都会让你承担责任。"

"他们骚扰了我的家人，我们知道这是他们的一贯伎俩。"他说。

瓜伊多赶紧回到家里，一个小时后和他的妻子手拉手带着他们的女儿和媒体见面。瓜伊多在推特上说："今天他们让我感觉和委内瑞拉的千家万户更紧密地团结在一起，我们将坚定不移！"

瓜伊多写道，尽管遭到马杜罗政府的威胁，他的日程受到干扰，但是那场活动仍然办得很成功。

特别行动部队所属的委内瑞拉警方否认瓜伊多的指控。警方在推特上说，他们没有派人去搜查瓜伊多的家，他的指控"完全错误"。

与俄罗斯和中国沟通

在周四接受路透社记者采访时，瓜伊多强调国际社会中在委内瑞拉问题上的立场分歧。

这位反对派领导人说，他已经寻求和中国及俄罗斯的沟通。这两个国家是马杜罗最大外援国和政治支持者。瓜伊多说他已经提供了充分的理由去争取这两个国家的支持。

瓜伊多说，"对于中国和俄罗斯来说，最重要的是委内瑞拉的稳定以及政府更替。马杜罗不能保护委内瑞拉，不能保护任何人的投资，他不是这些国家的良好合作者。"

美国援助

周四，美国一位官员说，瓜伊多任何时候需要，美国政府都将提供人道主义援助。马杜罗至今仍然拒绝来自联合国和美国的药物、食品和其他生活基本物资援助。

瓜伊多回应说，他将反对马杜罗政府的禁令，寻求邻国的帮助获得这些人道主义援助。

委内瑞拉军队控制着物资进出口岸。这位35岁的反对派领导人说："几周之内，他们将会作出选择，要么让这些亟需物资进入这个国家，要么支持马杜罗。"

张平/叶宣（路透社、美联社、德新社）