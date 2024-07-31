委内瑞拉民众抗议马杜罗操纵选举结果 11人丧生

委内瑞拉数千人在首都加拉加斯举行新一轮示威，抗议总统马杜罗通过欺诈手段赢得选举。据非政府组织称，全国至少有11人在抗议活动中死亡。美国、巴西、欧盟呼吁委内瑞拉当局确保透明度，公布大选计票详细结果。

（德国之声中文网）本周一（7月29日），委内瑞拉各地爆发抗议总统马杜罗操纵选举结果的示威活动。安全部队向抗议者发射了催泪瓦斯和橡皮子弹。警民冲突已至少导致11人死亡。非政府组织"刑事司法论坛"（Foro Penal）的罗梅洛（Alfredo Romero）7月31日向媒体表示，警民冲突造成的死者已升至2名未成年人和9名成人。至少177人遭到逮捕。委内瑞拉当局报告称，700多人被捕，有两名安全部队成员也在冲突中丧生。

周二，数千名委内瑞拉人在首都加拉加斯以和平方式表达对反对派的支持。他们高呼"自由！自由！"，"我们不害怕！"的口号。

按照官方宣布的大选结果，现任总统马杜罗以51%得票率赢得7月28日总统大选的胜利，反对派竞争对手冈萨雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）得票率为44%，但反对派对这一结果予以驳斥，并坚称他们掌握了令人信服的冈萨雷斯胜选的证据。效忠马杜洛政权的委内瑞拉国家选举委员会（CNE）并未提供计票细节。

委内瑞拉国防部长重申效忠马杜罗

委内瑞拉国防部长洛佩斯（Vladimir Padrino López）在电视声明中强调效忠马杜罗："我们重申对委内瑞拉玻利瓦尔共和国总统、我们的总司令尼古拉斯·马杜罗·莫罗斯公民的绝对忠诚和无条件支持。"他说，马杜罗合法地再次当选，如有必要，军方将采取强有力的行动，以维持全国秩序。他还表示，"我们正在应对一场由极右法西斯势力在帝国主义势力、美帝国主义的支持下煽动的政变。我们将挫败这次政变。"

现年61岁的马杜罗自2013年掌权至今。在他执政期间，委内瑞拉政治和经济陷入严重危机，数百万人被迫离开该国。6年前马杜罗赢得连任时，美国政府拒绝承认马杜罗政府的合法性。美国等超过65个国家承认反对派领导人瓜伊多为委内瑞拉"临时总统"。马杜罗则谴责美支持反对派发动"政变"，并宣布与美断交。美国继而对委内瑞拉实施一系列制裁。

委内瑞拉国防部长洛佩斯（Vladimir Padrino López）在电视声明中宣示对马杜罗绝对忠诚 图像来源: Prensa Miraflores/picture alliance/dpa

习近平祝贺马杜罗 多国呼吁确保透明度

马杜罗7月29日宣布在总统选举中胜出后，中国国家主席习近平7月30日致电马杜罗表示祝贺。

鉴于局势紧张，哥斯达黎加政府表示愿意向委内瑞拉反对派领导人玛丽亚·科里纳·马查多（María Corina Machado）和冈萨雷斯以及其他遭受政治迫害的反对派人士提供庇护。马查多对此表达感谢，但表示她想暂时留在祖国。她在X上写道："我有责任继续与人民并肩作战。"

美国总统拜登和巴西总统卢拉呼吁委内瑞拉当局确保选举透明度，公布各个投票站的详细结果。欧盟也呼吁委内瑞拉选举当局立即允许查看所有投票站的投票文件。欧盟外交政策负责人博雷利表示，在此之前，"已经宣布的选举结果无法得到承认"。

（路透社、法新社等）

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