委内瑞拉：柏林考虑承认瓜伊多

（德国之声中文网）政府发言人赛博特周五（1月25日）在柏林表示，联邦政府将带着这一立场参加欧盟政治及安全政策委员会正在举行的磋商。旨在达成欧盟可能的共同立场的对话结果如何，尚须等待。

赛博特强调指出，联邦德国政府认为，委内瑞拉的合法领导人不是该国引起争议的掌权者马杜罗。他指出，马杜罗称基于选举结果自己有权担任国家总统，但相关选举"毫不"符合国际民主标准，鉴于此，这一危机局面赋予瓜伊多（Juan Guaidó）为首的民选国民议会以特殊角色。

在回答记者提问时，这位德国政府发言人明确指出，必须"立即释放出清晰的信号"，即：将铺平自由公正选举的道路。他补充道，德国与各欧洲伙伴看法一致：结束委内瑞拉的深刻危机只有一条出路，那就是：启动"在合宪秩序框架内的可信的、和平的政治程序"。

德国外交部发言人阿德巴尔（Maria Adebahr）表示，德国"当然"会力争使欧盟用同一种声音说话。她称，委内瑞拉国民议会是该国目前"唯一的民主合法"机构。

欧盟外交委员莫盖里尼呼吁委内瑞拉举行"自由和具有可信度的选举"，并承诺欧盟支持该国由反对派领导的议会。

本周三，瓜伊多在反对国家领导人马杜罗的大规模民众示威集会上宣布自己是临时总统。美国、巴西以及其它多个右翼拉美国家对他表示支持。

瓜伊多已以临时总统身份向美国提出提供人道援助请求。在周四致美国务卿蓬佩奥的信函中，他恳请提供食品、药物及医疗器械。他还表示，也希望派遣一艘医疗船。此前，蓬佩奥已表示，一俟物流上有可能，美方就可以提供人道援助。他称，美国将提供价值2000万欧元的食物和药品。面对目前出现的对峙局面，委内瑞拉军方警告不得使用暴力解决冲突。国防部长帕德里诺表示，内战不能解决委内瑞拉的问题，现在需要的是政府和反对派之间的对话，"因为，战争不是我们的选项，而是没有爱国心的那些人的一种工具，这些人并不知道，它意味着什么"。

贫困交加的委内瑞拉人 在垃圾箱中寻找食物 在德国，有一些致力于生态保护的人士也常常在超市旁的垃圾箱里寻找食物，但他们并非是出于贫穷，而是为了抗议浪费食品的行为。但是在委内瑞拉情况则不同。很多人迫于贫困不得不到街头的垃圾箱中寻找可以充饥的东西。

贫困交加的委内瑞拉人 空荡荡的冰箱和食品柜 委内瑞拉很多家庭中的冰箱和食品柜内几乎空空荡荡，只有几个已经打开的罐头筒和一些饮用水。在这个社会主义国家，粮食获得国家补贴，以便百姓能够负担得起。但是由于石油价格暴跌，政府已经没有了进口粮食的财力。

贫困交加的委内瑞拉人 到处是饥荒 有人在首都加拉加斯的一堵墙上喷写了“Hambre”一词，西班牙语的意思是饥饿，下面的“Dictadura”意思是专制。委内瑞拉深陷政治和经济危机不能自拔。连月来该国面临着银行破产的威胁。自从亲总统的委内瑞拉最高法院宣布取缔议会权力之后，美国对该国实行了经济制裁。

贫困交加的委内瑞拉人 援助组织难以招架 虽然委内瑞拉土壤肥沃，但是该国大部分粮食依靠进口。由于恶性通货膨胀和油价走低，进口粮食更加昂贵。很多超市货架空空如也，黑市猖獗。 诸如Caritas等慈善组织几乎无力填补委内瑞拉的供给空白。

贫困交加的委内瑞拉人 为获取一点点粮油排长队 哪里有居民能够买得起的食品，哪里就会出现排队的长龙。为了能够买到食品，人们要一大早起来排队。政府偶尔会出售一些价格偏低的食品。不过也有批评人士指责马杜罗总统以此让他的一些亲信从中渔利。

贫困交加的委内瑞拉人 对新一轮难民危机的担忧 去年委内瑞拉居民体重人均下降9公斤。很多父母为了不让孩子挨饿宁可自己节食。所有邻国都再担心委内瑞拉的状况将引发新一轮严重的难民危机。当下就已经有50万委内瑞拉人滞留在哥伦比亚。



马杜罗则可指望得到强大的军方支持，以及他在俄罗斯、伊朗、土耳其、古巴、玻利维亚和尼加拉瓜等国的盟友的支持。

周四，委内瑞拉国防部长帕德里诺（Vladimir Padrino）便明确表示，武装力量永远都不会接受一个由黑暗势力安插、或无视法律而自诩的总统，"我们只承认我们的最高司令马杜罗为合法总统"。

中国外交部发言人华春莹周五在例行记者会上说，中方主张所有国家恪守《联合国宪章》宗旨和原则，特别是互不干涉内政、相互尊重主权和领土完整、不以武力相威胁等国际关系和国际法的准则。"委内瑞拉的事务必须也只能由委内瑞拉人民自己选择和决定。我们呼吁各方尊重委内瑞拉人民选择，支持委各方在委宪法框架内通过和平对话方式，寻求政治解决方案。"

1月10日，马杜罗正式启动其第二任期。不过，大多数反对派抵制了2018年5月的总统选举，并像欧盟、美国和众多拉美国家一样，不承认选举结果。委内瑞拉已长期深陷经济危机，数百万人被迫流亡他国。

凝炼/苗子（法新社）