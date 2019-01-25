委内瑞拉：柏林考虑承认瓜伊多

联邦德国政府表示，如果南美国家委内瑞拉不"立即"举行自由、公正选举，就将承认该国国民议会主席瓜伊多为临时总统。
（德国之声中文网）政府发言人赛博特周五（1月25日）在柏林表示，联邦政府将带着这一立场参加欧盟政治及安全政策委员会正在举行的磋商。旨在达成欧盟可能的共同立场的对话结果如何，尚须等待。
赛博特强调指出，联邦德国政府认为，委内瑞拉的合法领导人不是该国引起争议的掌权者马杜罗。他指出，马杜罗称基于选举结果自己有权担任国家总统，但相关选举"毫不"符合国际民主标准，鉴于此，这一危机局面赋予瓜伊多（Juan Guaidó）为首的民选国民议会以特殊角色。
在回答记者提问时，这位德国政府发言人明确指出，必须"立即释放出清晰的信号"，即：将铺平自由公正选举的道路。他补充道，德国与各欧洲伙伴看法一致：结束委内瑞拉的深刻危机只有一条出路，那就是：启动"在合宪秩序框架内的可信的、和平的政治程序"。
德国外交部发言人阿德巴尔（Maria Adebahr）表示，德国"当然"会力争使欧盟用同一种声音说话。她称，委内瑞拉国民议会是该国目前"唯一的民主合法"机构。
欧盟外交委员莫盖里尼呼吁委内瑞拉举行"自由和具有可信度的选举"，并承诺欧盟支持该国由反对派领导的议会。
本周三，瓜伊多在反对国家领导人马杜罗的大规模民众示威集会上宣布自己是临时总统。美国、巴西以及其它多个右翼拉美国家对他表示支持。
瓜伊多已以临时总统身份向美国提出提供人道援助请求。在周四致美国务卿蓬佩奥的信函中，他恳请提供食品、药物及医疗器械。他还表示，也希望派遣一艘医疗船。此前，蓬佩奥已表示，一俟物流上有可能，美方就可以提供人道援助。他称，美国将提供价值2000万欧元的食物和药品。面对目前出现的对峙局面，委内瑞拉军方警告不得使用暴力解决冲突。国防部长帕德里诺表示，内战不能解决委内瑞拉的问题，现在需要的是政府和反对派之间的对话，"因为，战争不是我们的选项，而是没有爱国心的那些人的一种工具，这些人并不知道，它意味着什么"。
马杜罗则可指望得到强大的军方支持，以及他在俄罗斯、伊朗、土耳其、古巴、玻利维亚和尼加拉瓜等国的盟友的支持。
周四，委内瑞拉国防部长帕德里诺（Vladimir Padrino）便明确表示，武装力量永远都不会接受一个由黑暗势力安插、或无视法律而自诩的总统，"我们只承认我们的最高司令马杜罗为合法总统"。
中国外交部发言人华春莹周五在例行记者会上说，中方主张所有国家恪守《联合国宪章》宗旨和原则，特别是互不干涉内政、相互尊重主权和领土完整、不以武力相威胁等国际关系和国际法的准则。"委内瑞拉的事务必须也只能由委内瑞拉人民自己选择和决定。我们呼吁各方尊重委内瑞拉人民选择，支持委各方在委宪法框架内通过和平对话方式，寻求政治解决方案。"
1月10日，马杜罗正式启动其第二任期。不过，大多数反对派抵制了2018年5月的总统选举，并像欧盟、美国和众多拉美国家一样，不承认选举结果。委内瑞拉已长期深陷经济危机，数百万人被迫流亡他国。
凝炼/苗子（法新社）