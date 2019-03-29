委内瑞拉斗争加剧 瓜伊多被剥夺司法豁免权

（德国之声中文网）忠于现政府的委内瑞拉制宪大会取消了自任临时总统瓜伊多的议员司法豁免权。制宪大会主席迪奥斯达多·卡韦略（Diosdado Cabello）在该国首都加拉加斯宣布了这一消息。瓜伊多先前表示，他担心一旦被取消议员豁免权，就会遭到逮捕。司法当局目前正在调查有关瓜伊多非法篡夺总统职位的指控，同时还指控其无视出国禁令，今年二月造访多个南美国家。委内瑞拉审计署日前宣布禁止瓜伊多担任一切公职15年。

瓜伊多向支持者表示，不会因此却步。他呼吁支持者今后几天继续参加抗议，反对统一社会党总统马杜罗领导的政府。瓜伊多说："我们代表大多数，我们将在街头证明这一点。"

美国方面已多次表示，如果瓜伊多被捕或发生不测，将做出强烈反应。瓜伊多两个多月来与富有争议的总统马杜罗展开了激烈的斗争。1月23日，担任议会主席的瓜伊多宣布自己为该国过渡总统，并称马杜罗担任总统不具有合法性。他同时要求马杜罗辞职，任命过渡政府并且举行自由选举。

马杜罗则通过设立忠于自己的制宪大会架空了瓜伊多领导的议会。该制宪大会2017年8月开始运作。

包括德国、美国、一系列拉美国家在内的约50个国家承认35岁的瓜伊多为该国临时总统。俄罗斯、中国、古巴等则继续支持马杜罗。委内瑞拉军队也继续效忠马杜罗。瓜伊多希望在反对党的支持下今后几周加大施压，迫使马杜罗下台。

乐然／苗子（德新社、法新社）