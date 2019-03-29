 委内瑞拉斗争加剧 瓜伊多被剥夺司法豁免权 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.04.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

委内瑞拉斗争加剧 瓜伊多被剥夺司法豁免权

委内瑞拉制宪大会取消该国反对党领导人瓜伊多的议员司法豁免权。这意味着，瓜伊多可能会被逮捕。美国先前威胁，如果出现这样的情况，将有严重后果。

Venezuela Caracas Juan Guaido (picture-alliance/AP Photo/N. Pisarenko)

（德国之声中文网）忠于现政府的委内瑞拉制宪大会取消了自任临时总统瓜伊多的议员司法豁免权。制宪大会主席迪奥斯达多·卡韦略（Diosdado Cabello）在该国首都加拉加斯宣布了这一消息。瓜伊多先前表示，他担心一旦被取消议员豁免权，就会遭到逮捕。司法当局目前正在调查有关瓜伊多非法篡夺总统职位的指控，同时还指控其无视出国禁令，今年二月造访多个南美国家。委内瑞拉审计署日前宣布禁止瓜伊多担任一切公职15年。

Venezuela Caracas Diosdado Cabello und Gladys Requena (picture-alliance/AP Photo/A. Cubillos)

制宪大会主席迪奥斯达多·卡韦略（Diosdado Cabello）

瓜伊多向支持者表示，不会因此却步。他呼吁支持者今后几天继续参加抗议，反对统一社会党总统马杜罗领导的政府。瓜伊多说："我们代表大多数，我们将在街头证明这一点。"

美国方面已多次表示，如果瓜伊多被捕或发生不测，将做出强烈反应。瓜伊多两个多月来与富有争议的总统马杜罗展开了激烈的斗争。1月23日，担任议会主席的瓜伊多宣布自己为该国过渡总统，并称马杜罗担任总统不具有合法性。他同时要求马杜罗辞职，任命过渡政府并且举行自由选举。

Nicolas Maduro (Reuters/Miraflores Palace)

马杜罗受到俄罗斯、中国等国支持

马杜罗则通过设立忠于自己的制宪大会架空了瓜伊多领导的议会。该制宪大会2017年8月开始运作。

包括德国、美国、一系列拉美国家在内的约50个国家承认35岁的瓜伊多为该国临时总统。俄罗斯、中国、古巴等则继续支持马杜罗。委内瑞拉军队也继续效忠马杜罗。瓜伊多希望在反对党的支持下今后几周加大施压，迫使马杜罗下台。

乐然／苗子（德新社、法新社）

 

DW.COM

俄罗斯士兵留驻委内瑞拉

莫斯科表示，俄罗斯如何规划与其它合法政权之间的关系，用不着别人指手划脚。美国总统特朗普此前公开要求俄罗斯从委内瑞拉撤军。 (29.03.2019)  

马杜罗再出招 对瓜伊多下15年参选禁令

委内瑞拉的审计长周四宣布反对党领袖瓜伊多将被剥夺议长职务，并禁止参选15年。 但瓜伊多表示他有很充分的理由去忽视这个禁令。 (29.03.2019)  

瓜伊多代表拿不到中国签证 美威胁退出美开行年会

路透社报导，美国与中国因委内瑞拉的政权议题再度杠上，而这次的对立可能危及即将在中国举办的美洲开发银行年会。 (22.03.2019)  

相关内容

Venezuela Oppositionsführer Juan Guaido in Caracas

马杜罗再出招 对瓜伊多下15年参选禁令 29.03.2019

委内瑞拉的审计长周四宣布反对党领袖瓜伊多将被剥夺议长职务，并禁止参选15年。 但瓜伊多表示他有很充分的理由去忽视这个禁令。

Venezuela Frente Amplio Opposition Treffen Guaido

瓜伊多代表拿不到中国签证 美威胁退出美开行年会 22.03.2019

路透社报导，美国与中国因委内瑞拉的政权议题再度杠上，而这次的对立可能危及即将在中国举办的美洲开发银行年会。

Venezuela Auftritt Juan Guaido vor Anhängern

委内瑞拉争议下 美开行取消成都年会 23.03.2019

由于作为主办方的中国拒绝给委内瑞拉反对派领导人瓜伊多的代表发放签证，美洲开发银行决定取消在成都举行年会的计划。北京对此表示“遗憾”，但强调“责任不在中方”。美开行将在30日之内讨论决定替代方案。

广告

媒体看中国

Golden Globes 2019 Nominee - Bohemian Rhapsody von Dexter Fletcher Bryan Sin (Imago/ZUMA Press/Twentieth Century Fox)

德语媒体：无所不在的审查

讲述皇后乐队主唱弗雷迪·莫库里生平的传记电影在中国上映时被剪掉三分钟，《南德意志报》以此为引子指出，中国的审查包罗万象，影视界现在更是首当其冲。《法兰克福汇报》聚焦中国军机飞越台湾海峡中线的事件，并分析其中原因。  