委内瑞拉：改革脱困行不行？

发行新货币、提高最低工资、停止免费汽制度：委内瑞拉的社会主义政府采取了一系列措施，试图摆脱目前的困境。但批评者则认为，这些措施杯水车薪、无济于事。
（德国之声中文网）陷入严重经济危机的委内瑞拉，为了抗击通货膨胀，已经下令将所有价格一律减去五个零。总统马杜罗颁布的一系列措施本周一开始生效，他期望通过上述举措制止物价飞涨。目前，一卷卫生纸的价钱高达250万玻利瓦尔。而批评者则认为，这些举措仍摆脱不了其社会主义属性，很可能会使该国陷入更深的危机。
除了币值改革之外，政府还决定将最低工资提高3000%，同时提升税率，以增加国家的财政收入。此外，今后工资、价格以及汇率都将挂靠受国家支持的虚拟货币"彼得罗"（Petro）。
救国有方的总统？
几年前原油价格下跌，导致委内瑞拉财政收入急剧下降。国际货币基金提供的数据显示，该国国民经济2017年度下滑了12%。国际货币基金预计，委内瑞拉今年的通货膨胀率将达到1000000%，而经济总量则将下滑18%。
马杜罗总统周六发表电视讲话，宣布了一系列改革措施。"我希望国家能够恢复活力，我也找到了实现这一目的的处方。请相信我。"
反对派则指责马杜罗专制跋扈、不懂经济以及贪污腐败。马杜罗则表示，委内瑞拉是美国挑起的经济战的受害者。
提高最低工资 以"强势"货币支付
鉴于天文数字般的通货膨胀，政府已经币值减掉了五个零。此前的一百万"强势玻利瓦尔"变成了现在10"坚挺玻利瓦尔"。迄今为止的最低工资是五百万强势玻利瓦尔（少于8元人民币），现在则提升至1800坚挺玻利瓦尔 （相当于大约200元人民币）。但是这笔额外款项也可能导致通货膨胀率进一步飙升。国民议会财政委员会的反对派议员胡塞·华拉（José Guerra）表示："中央银行又要印制钞票了，但这正是导致严重通货膨胀的原因。"
与此同时，增值税和企业税也将提升。此前受到严格控制的汇率将有所放松。今后，将有三百多家交易所获准进行外汇买卖。在此之前，委内瑞拉国内存在着各种各样的汇率。马杜罗承认，官方汇率中玻利瓦尔的币值被严重高估。
取消"奢侈"福利
面对严重的经济危机，委内瑞拉政府还取消了一项令人匪夷所思的福利：迄今为止，委内瑞拉的汽油基本是免费的。一升汽油只需花费6强势玻利瓦尔，也就是说花费不到8元人民币，就可以购买100万升汽油。现在政府决定逐步将汽油价格提升至国际水平。
政府相信，仅向邻国哥伦比亚和加勒比海地区走私汽油，就造成委内瑞拉每年损失高达180亿美元。登记在册的政府支持者、享受社会福利者以及公共交通，今后将仍可以继续享受政府的汽油补贴。
毁灭性的原油交易
委内瑞拉曾经引以为傲的原油工业目前已经名存实亡。现在每天的开采量已经降至136万桶，这是五十年以来的最低开采量。国有原油公司PDVSA已经很多年没有投入资金，去改善开采技术、维护开采设备以及进行员工培训，尽管该国拥有世界上最大的原油蕴藏，但却无法使该国从中受益。
贝克公共政策研究所的弗朗西斯科·莫纳尔蒂（Francisco Monaldi）表示："多年以来，委内瑞拉国有原油公司赚取的每一美元，都被政府拿走了。"原油价格居高不下时，政府还可以维持，但当价格暴跌时，委内瑞拉当然会不可避免的陷入危机。
鉴于委内瑞拉的开采设备严重老化，现在原油价格的上升，并未能给该国带来实际的好处。价格上升带来的收益并不能弥补开采量下滑造成的损失。除此之外，委内瑞拉开采的原油无法全面供给国际市场，因为其中的大部分原油已经有了安排。比如，委内瑞拉要用原油偿还俄罗斯和中国的贷款，还得继续向社会主义盟友古巴提供价格优惠的原油。
达扬/李鱼（路透社，德新社）
停水、停电；自动取款机只能插卡，不能吐钱，10万当地货币只购买半个鸡蛋。委内瑞拉这个地区首府，将该国的严重经济与政治危机表现得淋漓尽致。 (04.08.2018)