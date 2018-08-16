 委内瑞拉：改革脱困行不行？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.08.2018

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时政风云

委内瑞拉：改革脱困行不行？

发行新货币、提高最低工资、停止免费汽制度：委内瑞拉的社会主义政府采取了一系列措施，试图摆脱目前的困境。但批评者则认为，这些措施杯水车薪、无济于事。

Venezuela Inflation Warenwert Bolivar (Reuters/C. G. Rawlins)

委内瑞拉面临严重的通货膨胀危机

（德国之声中文网）陷入严重经济危机的委内瑞拉，为了抗击通货膨胀，已经下令将所有价格一律减去五个零。总统马杜罗颁布的一系列措施本周一开始生效，他期望通过上述举措制止物价飞涨。目前，一卷卫生纸的价钱高达250万玻利瓦尔。而批评者则认为，这些举措仍摆脱不了其社会主义属性，很可能会使该国陷入更深的危机。

除了币值改革之外，政府还决定将最低工资提高3000%，同时提升税率，以增加国家的财政收入。此外，今后工资、价格以及汇率都将挂靠受国家支持的虚拟货币"彼得罗"（Petro）。

救国有方的总统？

几年前原油价格下跌，导致委内瑞拉财政收入急剧下降。国际货币基金提供的数据显示，该国国民经济2017年度下滑了12%。国际货币基金预计，委内瑞拉今年的通货膨胀率将达到1000000%，而经济总量则将下滑18%。

马杜罗总统周六发表电视讲话，宣布了一系列改革措施。"我希望国家能够恢复活力，我也找到了实现这一目的的处方。请相信我。"

反对派则指责马杜罗专制跋扈、不懂经济以及贪污腐败。马杜罗则表示，委内瑞拉是美国挑起的经济战的受害者。

提高最低工资 以"强势"货币支付

鉴于天文数字般的通货膨胀，政府已经币值减掉了五个零。此前的一百万"强势玻利瓦尔"变成了现在10"坚挺玻利瓦尔"。迄今为止的最低工资是五百万强势玻利瓦尔（少于8元人民币），现在则提升至1800坚挺玻利瓦尔 （相当于大约200元人民币）。但是这笔额外款项也可能导致通货膨胀率进一步飙升。国民议会财政委员会的反对派议员胡塞·华拉（José Guerra）表示："中央银行又要印制钞票了，但这正是导致严重通货膨胀的原因。"

与此同时，增值税和企业税也将提升。此前受到严格控制的汇率将有所放松。今后，将有三百多家交易所获准进行外汇买卖。在此之前，委内瑞拉国内存在着各种各样的汇率。马杜罗承认，官方汇率中玻利瓦尔的币值被严重高估。

  • People flood over a bridge as vewed from above (picture alliance/colprensa/J. P. Cohen)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    震撼的画面

    一段时间以来，每天都有3、4万人穿越315米长的西蒙玻利瓦尔大桥，逃离委内瑞拉。哥伦比亚北桑坦德省省长表示，自2015年9月，已有大约2000万委内瑞拉人跨越这条连接着委内瑞拉和哥伦比亚的大桥来到该省，登记了的就有1700万人。

  • Venezuela Inflation Warenwert Bolivar (Reuters/C. G. Rawlins)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    上千万买只鸡

    由于严重的通货膨胀，委内瑞拉经济面临崩溃。据国际基金组织预计，该国通胀率将达到惊人的1000000%。在首都加拉加斯，买2公斤重的一只鸡要花掉1460万玻利瓦尔（当地货币），相当于大约2欧元。8月20日，该国发行新币，货币面值削减5个零。

  • A woman counts out bills (picture-alliance/EFE/S. Mendoza)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    来邻国采购

    很多委内瑞拉人来到哥伦比亚，采购基本食品和药品，因为这里比在委内瑞拉便宜得多。

  • Women dish out food into plates in a refugee center (Reuters/L. Gonzales)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    落脚点哥伦比亚？

    根据官方数字，大约100万委内瑞拉人目前生活在哥伦比亚。面对这些来自邻国的难民，哥伦比亚开始时张开双臂欢迎。然而如今，专家认为社会情绪发生了变化。很多民众要求政府减少对于委内瑞拉难民的财政帮助，而更多将钱花在自己国民身上。

  • A street on the border between Colombia and Ecuador is filled with people (Reuters/D. Tapia)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    继续向南

    还有一些委内瑞拉人继续向南，前往厄瓜多尔，据厄瓜多尔当局估计，大约20%来到该国的委内瑞拉人在这里定居了下来，大部分人则继续向南，前往秘鲁、智利或者阿根廷。

  • A man checks a passport of a woman on the border (Getty Images/AFP/L. Robayo)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    连锁反应

    在大约5000委内瑞拉人想从哥伦比亚进入厄瓜多尔时，基多当局开始要求欲入境的成年人出示合法护照，收紧了入境管理。随后，秘鲁也宣布，将出台相同的法规。秘鲁内政部长表示，约80%的委内瑞拉难民都携带着有效护照。然而许多委内瑞拉非政府组织警告说，护照在该国已经成为奢侈品，需要大量现金或者人脉才能获得。

  • A woman pulls a suitcase through the streets of Brazil as a red light shines (Reuters/N. Doce)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    空气中的紧张气氛

    自2016年以来，大约10万委内瑞拉人移民至巴西，大部分是来到巴西北部。该地区的气氛颇为紧张：该国政府表示，会将委内瑞拉难民重新分配到巴西其他地区；批评者指责巴西当局，未能给予边境地区支持。

  • Tires burn in the streets as Brazilians attack a makeshift camp in Venezuela (Getty Images/AFP/I. Dantes)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    冲突和袭击

    上周末，巴西边境城镇帕卡赖马（Pacaraima ）发生袭击委内瑞拉难民营事件。当地居民放火烧难民营，将数百人赶出国境。媒体报道称，巴西警方没有采取任何措施阻止暴行。

    作者: Jan D. Walter, 王凡


取消"奢侈"福利

面对严重的经济危机，委内瑞拉政府还取消了一项令人匪夷所思的福利：迄今为止，委内瑞拉的汽油基本是免费的。一升汽油只需花费6强势玻利瓦尔，也就是说花费不到8元人民币，就可以购买100万升汽油。现在政府决定逐步将汽油价格提升至国际水平。

政府相信，仅向邻国哥伦比亚和加勒比海地区走私汽油，就造成委内瑞拉每年损失高达180亿美元。登记在册的政府支持者、享受社会福利者以及公共交通，今后将仍可以继续享受政府的汽油补贴。

毁灭性的原油交易

委内瑞拉曾经引以为傲的原油工业目前已经名存实亡。现在每天的开采量已经降至136万桶，这是五十年以来的最低开采量。国有原油公司PDVSA已经很多年没有投入资金，去改善开采技术、维护开采设备以及进行员工培训，尽管该国拥有世界上最大的原油蕴藏，但却无法使该国从中受益。

贝克公共政策研究所的弗朗西斯科·莫纳尔蒂（Francisco Monaldi）表示："多年以来，委内瑞拉国有原油公司赚取的每一美元，都被政府拿走了。"原油价格居高不下时，政府还可以维持，但当价格暴跌时，委内瑞拉当然会不可避免的陷入危机。

鉴于委内瑞拉的开采设备严重老化，现在原油价格的上升，并未能给该国带来实际的好处。价格上升带来的收益并不能弥补开采量下滑造成的损失。除此之外，委内瑞拉开采的原油无法全面供给国际市场，因为其中的大部分原油已经有了安排。比如，委内瑞拉要用原油偿还俄罗斯和中国的贷款，还得继续向社会主义盟友古巴提供价格优惠的原油。

 

达扬/李鱼（路透社，德新社）

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