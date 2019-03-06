 委内瑞拉恢复供电 中国愿意帮忙 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.03.2019

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时政风云

委内瑞拉恢复供电 中国愿意帮忙

持续一周的停电之后，至少按照官方的说法，委内瑞拉的电力供应已经得到恢复。与此同时，中国宣布愿意为委内瑞拉恢复供电提供支持。

Venezuela, Caracas: Minister Jorge Rodriguez (Reuters/I. Alvarado)

委内瑞拉信息部长：供电已基本恢复。

（德国之声中文网）加拉加斯官方称，电力供给基本已全面恢复。信息部长罗德里格斯（Jorge Rodríguez）表示，目前只有加尔加斯附近的巴鲁塔和哈迪罗镇供电尚有问题，原因是变电站失火。本周四起，国家机构工作人员已经恢复工作，中小学则仍将关闭一天。

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哄抢加剧供给短缺

上周四起，一场波及委内瑞拉广泛地区的停电几乎使全国陷入瘫痪。长期处于政治及经济危机的这一南美国家，随之发生了严重的哄抢事件，许多店铺和超市被洗劫一空。

位于该国西部的马拉开波（Maracaibo）哄抢造成严重损失。当地商会主席瓦尔什（Fergus Walshe）表示，该市有大约五百家商铺遭到冲击。瓦尔什对媒体表示："马拉开波已经变成了一座鬼城，只有面包坊和小超市还在运营。"

政府和反对派相互指责

反政府人士指出，停电事件的发生完全是由于政府管理不善、输电设备也没有得到及时维护造成的。执政的马杜罗总统则认为，美国及反对派发起的网络攻击造成了输电系统的瘫痪。委内瑞拉信息部长罗德里格斯表示："他们企图通过残暴的犯罪行为颠覆委内瑞拉祖国。他们想通过破坏能源供给系统制造一起大屠杀。"委内瑞拉检察院以破坏罪名发起针对反对派领袖、自封的临时总统瓜伊多的司法调查。

Stromausfall in Venezuela (picture-alliance/AP/H. Chirinos)

马拉开波被哄抢一空的店铺。

中国伸出援手

长期以来，委内瑞拉一直深受犯罪率高、供应短缺的困扰。今年一月以来，该国又陷入了一场严重的政治危机。由反对派控制的委内瑞拉议会领导人瓜伊多宣称，2018年马杜罗再度当选连任总统是不合法的，因此他援引宪法出任委内瑞拉临时总统。

委内瑞拉随即成为国际政治关注的核心。以美国为首的西方国家大多宣布承认瓜伊多为委内瑞拉合法领导人，而俄罗斯、中国等国家则继续支持马杜罗。

美国方面目前正准备撤回驻委内瑞拉的最后一批外交人员，而马杜罗在周二下令美国外交官必须在72小时内离境。

周三，中国表示愿意为委内瑞拉恢复供电提供援助和技术支持，并对马杜罗有关人为破坏导致停电事件的观点表示关切。

 

达扬 / 苗子 （德新社，法新社，美联社）

 

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