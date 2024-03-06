委内瑞拉总统指责DW是 “纳粹”媒体

（德国之声中文网）委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）抨击德国之声（Deutsche Welle，简称DW）是一家“纳粹”媒体。

马杜罗周一（3月4日）在委内瑞拉国家电视台的一档每周播报的节目中发表了上述言论。在此之前，德国之声针对这个南美国家存在的腐败问题进行了报道。

据委内瑞拉全国新闻工作者联盟（SNTP）称，当地两大有线电视运营商已将德国之声节目撤下。该组织说，仍在调查其他服务机构是否也撤下了德国之声的节目。

德国之声此前播出的节目报道聚焦了包括委内瑞拉在内的几个拉美国家的贪污腐败问题，并探讨了政治人物与有组织犯罪之间可能存在的联系。报道将委内瑞拉描述为世界上第二腐败的国家。该报道的主要资料来源是国际监督机构“透明国际”（Transparency International）和智库“洞察犯罪”（Insight Crime）。德国之声也在一个帖子中介绍了该报道中的一个片段，指出目前尚不清楚马杜罗在多大程度上与这些腐败行为有关，以及他是否了解这种腐败情况。

2019年，德国之声曾被委内瑞拉暂时停播，委内瑞拉全国新闻工作者联盟认为那是为了“报复”DW对当年发生的大规模抗议活动的报道。

马杜罗是如何指责德国之声的？

马杜罗指责德国之声与其他西方媒体勾结，参与了一场针对委内瑞拉的“媒体运动”。他说，美国有线电视新闻网（CNN）及其西班牙语分部以及美联社（AP）等都参与了这场运动。随后，他谴责“所有这些媒体，包括德国一家纳粹媒体德国之声”。

2017年，CNN的西班牙语频道被委内瑞拉有线电视运营商停播，因为马杜罗指责该频道是反政府“阴谋”的一部分。哥伦比亚电视新闻节目Caracol和NTN24频道也同时被停播。

马杜罗说，德国之声等媒体声称“当今世界上的所有罪行都是委内瑞拉人犯下的”。“小心这场运动”，他说。他还补充说，这场运动的目的是“玷污委内瑞拉，最后试图玷污我”。

此前，委内瑞拉通信部长纳内斯（Freddy Nanez）在社交媒体平台X（原Twitter）上发文指责德国之声撒谎、诽谤委内瑞拉并散布对该国的仇恨。

德国之声敦促委内瑞拉恢复其西班牙语频道的播出

德国之声敦促委内瑞拉政府取消对其节目的播出限制。德国之声台长林堡（Peter Limbourg）在一份新闻稿中说：“我们紧急呼吁委内瑞拉政府尽快再次确保德国之声西班牙语频道的播出。”

林堡指出：“对德国之声节目播出的限制严重侵犯了委内瑞拉人民自己寻找独立信息的自由。”

“在马杜罗执政期间，数百万人逃离了委内瑞拉。该国几乎没有新闻自由。”林堡说，“他用荒谬的比较来回应基于事实的批评，也显示了这一点。”

（法新社，德国基督教通讯社，德国天主教通讯社，DW）

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