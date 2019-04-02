 委内瑞拉当局关闭德国之声电视信号 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.04.2019

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时政风云

委内瑞拉当局关闭德国之声电视信号

委内瑞拉广播电视管理局关闭了德国之声在当地西班牙语电视频道的转播信号。这是针对德国之声之前有关委内瑞拉危机加剧特别节目的反应吗？

Deutschland Deutsche Welle DW Gebäude (imago/JOKER/H. Lohmeyer)

德国之声总部位于波恩 是德国的公法国际广播电台

（德国之声中文网）"无法找到信号"，从这个周日开始，所有在委内瑞拉收看德国之声西班牙语频道的观众都只能看到这个错误信息。确实，该频道的播出信号被当地机构关闭。委内瑞拉广播电视管理机构Conatel究竟为何做出此举？目前尚不得而知。

德国之声电视台台长林堡（Peter Limbourg）明确要求委内瑞拉当局"重新开放电视信号的传播"。同时，林堡指出，德国之声每天有关委内瑞拉的报道、尤其是广受欢迎的，报道该国时事近况的焦点节目仍然可以通过社交媒体以及YouTube视频网站传播。德国之声台长林堡和总编普尔（Ines Pohl）女士共同强调："我们当然会一如既往地尽一切努力，为我们的观众报道委内瑞拉的最新消息"。

委内瑞拉新闻传媒工会给出的消息是："受国家通讯委员会之令，德国之声西班牙语节目的信号被移出网络。这是一个在其部分节目中全面报道委内瑞拉危机的国际媒体。"

每日焦点特别节目关注委内瑞拉危机

几个月来，委内瑞拉在左派总统马杜罗和其保守派挑战者瓜伊多的政治斗争中饱受苦难。

DW Hintergrund Smart-TV Apple und Android DW Noticias

委内瑞拉每日新闻焦点特别节目在柏林的演播室完成制作

德国之声为此推出了专门关注委内瑞拉危机愈演愈烈的每日特别电视节目。于当地首都时间每晚22点通过直播节目总结一天内发生在委内瑞拉的新闻要事。在德国之声西班牙语节目的网站上，仍然可以收看这档名为"Noticias Extra Venezuela"（委内瑞拉新闻特辑）的节目。

推特帐号上视频访问量超过11万2千

德国之声派驻在当地记者所发来的一手报道、和来自柏林、华盛顿、布鲁塞尔、莫斯科和波哥大的各路专家进行电视专访都是德国之声有关委内瑞拉新闻报道的重要组成部分。上述特别节目首播的内容是和议会主席瓜伊多的专访，他于今年1月23日宣布出任委内瑞拉临时总统。

DW Sendung Noticias (DW)

委内瑞拉新闻焦点特别节目已经形成了一定影响力

德国之声在拉丁美洲的24小时电视节目每周有大约1700万观众。通过委内瑞拉社交媒体的反映，可以看出观众不仅仅对有关委内瑞拉的报道感兴趣，更是十分关注德国和欧洲是怎样看待当前该国的状况。仅推特上德国总理默克尔呼吁委内瑞拉重新举行选举的一条视频就收获了超过11万2千次观看量。

任琛/乐然（德国之声、天主教通讯社）

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