 委内瑞拉封锁边界 禁止援助物资入境 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.02.2019

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时政风云

委内瑞拉封锁边界 禁止援助物资入境

委内瑞拉总统马杜罗背水一战：在禁止外国援助物资入境引起争议后，他又宣布封锁与其最大邻国巴西之间的边境。而委内瑞拉通往哥伦比亚的公路早已禁止车辆通行。

Venezuela, Caracas: Politische Krise in Venezuela -Nicolas Maduro (picture-alliance/dpa/P. Miraflores)

马杜罗与军队将领召开视频会议

（德国之声中文网）委内瑞拉总统马杜罗（Nicolás Maduro）近日在与军方高层召开的一次会议上说："从今天（2月21日）开始，与巴西的边界将被关闭"。该决定于周四当地时间20点开始生效。在此之前，委内瑞拉社会党政府已经封锁了通往荷属加勒比岛屿库拉索岛、阿鲁巴岛和博内尔岛的边界。据新闻网站G1报道，在边境关闭前的几个小时，委内瑞拉人在巴西边境城镇Pacaraima抢购物品。巴西政府对马杜罗的决定暂先没有表态。

委内瑞拉与哥伦比亚之间的边界禁止车辆通行已经多年，但是行人仍然可以穿越过境。每天都有成千上万的委内瑞拉人穿过大桥前往哥伦比亚购物，找医生看病或者去工作。许多决意离开委内瑞拉的人也是越过这一边界进入哥伦比亚的。

中国反对"强行向委内瑞拉运送人道援助"

委内瑞拉最近封锁边境的导火索是美国提供的人道主义援助物资。马杜罗认为美国提供援助物资是进行军事干预的一个借口。因此他指示武装部队不要让援助物资入境。而自封的临时总统胡安·瓜伊多则宣布，他将派遣一个车队前往哥伦比亚边境。他表示，他能够动员70万志愿者在全国发放援助物资。

瓜伊多表示，目前多达30万委内瑞拉人因饥饿面临死亡的威胁。这位反对派领导人呼吁其支持者周六举行和平抗议活动，以及前往各军事基地，要求允许援助物资入境。

Venezuela Caracas - Proteste (Getty Images/E. Gamez)

示威人群抗议当局对救援物资通道的封锁

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在周五的例行记者会上，中国外交部发言人耿爽表示，中方反对对委内瑞拉进行军事干预，也反对"强行向委内瑞拉运送所谓的'人道主义援助'物资"。耿爽还称，"近一段时间，委内瑞拉政府保持冷静、克制，全力维护国内和平稳定，有效避免发生大规模的流血冲突"。中方反对任何导致委内瑞拉局势紧张，甚至引发动乱的行为。

各搞各的音乐会

在哥伦比亚边境一侧的城市库库塔（Cúcuta），英国亿万富翁理查德·布兰森（Richard Branson）决定周六（2月23日）举办一场慈善音乐会，旨在为委内瑞拉募捐1亿美元的资金。作为回应，马杜罗政府计划在仅300米远的边界另一侧也举办一场音乐会。

尽管委内瑞拉拥有已知世界上最大的石油储量，但是该国经济多年来低迷不振。

瓜伊多自1月份宣布自己为临时总统以来，已被40多个国家所承认，其中包括美国的海外自由邦波多黎各。然而，与波多黎各之间已经发生了首次外交纠纷：瓜伊多自封临时总统后立即派遣自己的外交人员前往波多黎各。由于这样做没有遵守在上任60天后派驻新的外交使节的期限，因此波多黎各计划通过发表一份外交照会以示惩戒。

李京慧/叶宣 (法新社、德新社)

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