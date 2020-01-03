  委内瑞拉″奇葩″的权力之争 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.01.2020

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时政风云

 委内瑞拉"奇葩"的权力之争

反对党领袖瓜伊多与一位对手竞争议会主席一职。两人都在各自的阵营以及在国会大厦内外的会议上为自己拉选票。瓜伊多及其议会追随者被阻止进入国会大厦。他随后在一家报社办公楼内召集议员举行会议，反对党议员在这场会议上确认了瓜伊多的议会主席地位。

Venezuela Caracas | Wahl neuer Präsident der Nationalversammlung (Reuters/M. Quintero)

资料图片：加拉加斯国民议会会议大厅

DW.COM

瓜伊多呼吁人民在5月1日上街游行抗议，也呼吁军人参与。美国国务卿蓬佩奥称，华盛顿已准备采取军事行动。 (01.05.2019)

美国安全顾问博尔顿表示，中国如果要委内瑞拉还钱，最快的方式是“支持新的合法政府”。中国外交部予以驳斥。此前一天，美国总统特朗普下令冻结委政府在美资产。而紧接着，委内瑞拉总统马杜罗中断了同反对派的对话。 (08.08.2019)

（德国之声中文网）委内瑞拉有了一位自我任命的总统瓜伊多（Juan Guaidó），他的一位竞争对手现在又宣布自己为新一任议会主席。路易斯·帕拉（Luis Parra）在加拉加斯举行的国民议会会议上，现任总统马杜罗（Nicolás Maduro）领导的统一社会主义党和反对派联盟的分离派选举帕拉为新的国民议会主席。

在此次会议上，原本计划选举瓜伊多连任议会主席。但是瓜伊多及其议会追随者被阻止进入国会大厦。

Venezuela Caracas | Luis Parra, neuer Präsident der Nationalversammlung (picture-alliance/AP Photo/M. Delacroix)

路易斯·帕拉在议会发表演讲（图中）

"独裁专制者的帮凶"

反对派称该事件是一次"议会政变"。瓜伊多则在推特上写道："那些跟着参与的人是独裁专制和压迫委内瑞拉人民的人的帮凶。"

瓜伊多后来在一家报社办公楼内召集议员举行会议。会议上反对党议员确认了瓜伊多的议会主席地位，现年三十六岁的瓜伊多随后再次宣誓就职。

Venezuela Juan Guaido in Caracas (AFP/Y. Cortez)

瓜伊多在加拉加斯《国民报》办公室宣誓就职

美国政府祝贺瓜伊多连任，并承诺将对他给予支持。美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）说，华盛顿谴责"前马杜罗政权反对民主选举国民议会的尝试"。

迄今国民议会是由反对派控制的委内瑞拉唯一的人民代表机构。然而2017年，马杜罗便成立了一个听命于他的制宪议会，旨在避开议会。2019年初，瓜伊多宣布自己担任过渡总统，从而向马杜罗公开发起挑战。

马杜罗不屈服

随后，许多国家，其中包括美国和许多欧盟国家，都承认瓜伊多为合法的委内瑞拉临时总统。然而，尽管受到国际社会的支持以及在委内瑞拉爆发了大规模抗议示威活动，但是他仍未能将马杜罗彻底拉下马。现年57岁的马杜罗仍然可以依靠强大的军事力量的支持。

 

李京慧 / 达扬 (法新社、德新社)

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