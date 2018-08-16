委内瑞拉危机蔓延 巴西向边界派兵

（德国之声中文网）鉴于大批委内瑞拉经济难民涌入，巴西政府向邻国边界派遣了军队。特梅尔（Michel Temer）总统在首都巴西利亚举行的内阁会议结束后通报说，在北部罗赖马州（Roraima）的行动暂定为两星期。

巴西北部住民抗议进入本国的委内瑞拉人数量不断增加

本月中旬，在巴西边境地区帕卡赖马（Pacaraima）曾发生入境的委内瑞拉难民同当地居民之间的冲突。从那时起，首批士兵进驻当地。

越来越多的人逃离委内瑞拉。由于油价下跌、马杜罗社会主义政府的经济政策破产，这个南美国家深陷经济危机。脱缰般的通货膨胀、食品、药品匮乏、以及水电供应奇缺，使很多国民度日维艰。

特梅尔总统称邻国的危机是"悲剧"，"事实上威胁着整个美洲大陆的和谐"。他呼吁国际社会采取外交措施，遏止难民潮。

据联合国称，已有230万人离开了这个曾经的石油富国，该地区各国越来越不堪重负。上周，秘鲁强化了对委内瑞拉人的入境规定，成千上万移民因此试图在新规定生效前经陆路抵达目的地。

凝炼/叶宣（德新社、法新社）