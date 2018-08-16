 委内瑞拉危机蔓延 巴西向边界派兵 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.08.2018

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时政风云

委内瑞拉危机蔓延 巴西向边界派兵

因国内经济危机持续，越来越多的委内瑞拉人离开祖国。移民不断涌入、数量庞大，使各邻国不堪重负。巴西政府决定，向边境地区派遣军队，以控制局面。

Brasilien Soldaten patrouillieren an der Grenze zu Venezuela (Reuters/N. Doce)

本月中旬，边界地区发生暴力冲突，从那时起，首批巴西军队便已在那里执勤

（德国之声中文网）鉴于大批委内瑞拉经济难民涌入，巴西政府向邻国边界派遣了军队。特梅尔（Michel Temer）总统在首都巴西利亚举行的内阁会议结束后通报说，在北部罗赖马州（Roraima）的行动暂定为两星期。

Brasilien Flüchtlinge aus Venezuela (DW/Y. Boechat)

巴西北部住民抗议进入本国的委内瑞拉人数量不断增加

本月中旬，在巴西边境地区帕卡赖马（Pacaraima）曾发生入境的委内瑞拉难民同当地居民之间的冲突。从那时起，首批士兵进驻当地。

越来越多的人逃离委内瑞拉。由于油价下跌、马杜罗社会主义政府的经济政策破产，这个南美国家深陷经济危机。脱缰般的通货膨胀、食品、药品匮乏、以及水电供应奇缺，使很多国民度日维艰。

特梅尔总统称邻国的危机是"悲剧"，"事实上威胁着整个美洲大陆的和谐"。他呼吁国际社会采取外交措施，遏止难民潮。

Peru | Regierung dämmt Flüchtlingsandrang aus Venezuela ein (Reuters/D. Juarez)

等待前往秘鲁：目前委内瑞拉人需持签证才能入境

据联合国称，已有230万人离开了这个曾经的石油富国，该地区各国越来越不堪重负。上周，秘鲁强化了对委内瑞拉人的入境规定，成千上万移民因此试图在新规定生效前经陆路抵达目的地。

凝炼/叶宣（德新社、法新社）

  • People flood over a bridge as vewed from above (picture alliance/colprensa/J. P. Cohen)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    震撼的画面

    一段时间以来，每天都有3、4万人穿越315米长的西蒙玻利瓦尔大桥，逃离委内瑞拉。哥伦比亚北桑坦德省省长表示，自2015年9月，已有大约2000万委内瑞拉人跨越这条连接着委内瑞拉和哥伦比亚的大桥来到该省，登记了的就有1700万人。

  • Venezuela Inflation Warenwert Bolivar (Reuters/C. G. Rawlins)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    上千万买只鸡

    由于严重的通货膨胀，委内瑞拉经济面临崩溃。据国际基金组织预计，该国通胀率将达到惊人的1000000%。在首都加拉加斯，买2公斤重的一只鸡要花掉1460万玻利瓦尔（当地货币），相当于大约2欧元。8月20日，该国发行新币，货币面值削减5个零。

  • A woman counts out bills (picture-alliance/EFE/S. Mendoza)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    来邻国采购

    很多委内瑞拉人来到哥伦比亚，采购基本食品和药品，因为这里比在委内瑞拉便宜得多。

  • Women dish out food into plates in a refugee center (Reuters/L. Gonzales)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    落脚点哥伦比亚？

    根据官方数字，大约100万委内瑞拉人目前生活在哥伦比亚。面对这些来自邻国的难民，哥伦比亚开始时张开双臂欢迎。然而如今，专家认为社会情绪发生了变化。很多民众要求政府减少对于委内瑞拉难民的财政帮助，而更多将钱花在自己国民身上。

  • A street on the border between Colombia and Ecuador is filled with people (Reuters/D. Tapia)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    继续向南

    还有一些委内瑞拉人继续向南，前往厄瓜多尔，据厄瓜多尔当局估计，大约20%来到该国的委内瑞拉人在这里定居了下来，大部分人则继续向南，前往秘鲁、智利或者阿根廷。

  • A man checks a passport of a woman on the border (Getty Images/AFP/L. Robayo)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    连锁反应

    在大约5000委内瑞拉人想从哥伦比亚进入厄瓜多尔时，基多当局开始要求欲入境的成年人出示合法护照，收紧了入境管理。随后，秘鲁也宣布，将出台相同的法规。秘鲁内政部长表示，约80%的委内瑞拉难民都携带着有效护照。然而许多委内瑞拉非政府组织警告说，护照在该国已经成为奢侈品，需要大量现金或者人脉才能获得。

  • A woman pulls a suitcase through the streets of Brazil as a red light shines (Reuters/N. Doce)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    空气中的紧张气氛

    自2016年以来，大约10万委内瑞拉人移民至巴西，大部分是来到巴西北部。该地区的气氛颇为紧张：该国政府表示，会将委内瑞拉难民重新分配到巴西其他地区；批评者指责巴西当局，未能给予边境地区支持。

  • Tires burn in the streets as Brazilians attack a makeshift camp in Venezuela (Getty Images/AFP/I. Dantes)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    冲突和袭击

    上周末，巴西边境城镇帕卡赖马（Pacaraima ）发生袭击委内瑞拉难民营事件。当地居民放火烧难民营，将数百人赶出国境。媒体报道称，巴西警方没有采取任何措施阻止暴行。

    作者: Jan D. Walter, 王凡


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