委内瑞拉危机现转机？马杜罗说愿意谈

（德国之声中文网）委内瑞拉总统马杜罗表示愿意同反对派开展对话。他对俄罗斯国家通讯社RIA表示："我愿意同反对派开展对话，共同讨论国家的命运。"他表示，对话应当在国际调停人的中介下展开，对话目的是确保国家的和平和未来。

在首都加拉加斯进行的这次采访中，马杜罗宣布，他也支持提前举行议会选举。"提前举行议会选举是展开政治讨论的一种很好的方式。"但他同时拒绝提前举行总统大选，按照计划，委内瑞拉的下一次总统选举将于2025年举行。

2015年底举行的议会选举中，反对派联盟MUD以明显优势获胜。不过，马杜罗稍后宣布解散议会，并以立宪会议取而代之。立宪会议中几乎全部都是他本人的支持者。

马杜罗对俄罗斯通讯社RIA强调，军队效忠于国家的合法权力，而美国对委内瑞拉国有石油公司PDVSA实施的制裁是非法行为。周二，俄罗斯方面曾对委内瑞拉偿还债务的能力表露担忧。马杜罗对此表示，他的国家将会履行对俄罗斯和中国的还债义务。

俄罗斯卫星通讯社援引马杜罗的话报道称，俄罗斯总统普京在各个层面都对委内瑞拉提供了帮助。俄罗斯同中国一样，对此前美国发起的制裁措施提出批评，并承诺继续支持马杜罗政府。

目前，委内瑞拉左翼民族主义总统马杜罗和反对派领导人瓜伊多之间爆发了激烈的权力斗争。前不久，瓜伊多宣布自己为委内瑞拉临时总统，并获得美国方面的支持。瓜伊多呼吁其支持者发起反政府示威活动。本周三，委内瑞拉国内将举行一系列零散抗议活动，并在周末举行大规模示威集会。集会活动的目的之一，是劝说军人转而支持反对派。

瓜伊多已经任命自己为临时总统

此前，忠于政府的最高法院宣布禁止瓜伊多离境，并冻结了他的银行账户。此外，司法当局还对瓜伊多"非法纂夺总统权力"展开调查。法庭的上述裁定是根据委内瑞拉总检察长萨布（Tarek William Saab）的申请而做出的。萨布也是马杜罗的坚定支持者。

瓜伊多对这项司法调查并不感到意外。他说："政府唯一能做的就是迫害和压制。"

特朗普总统国家安全顾问博尔顿周二发表推文警告马杜罗不要对瓜伊多"做出过份的事情"，否则会有"严重后果"。

周日，德国等欧盟国家对马杜罗发出的最后通牒将到期。如果马杜罗不宣布提前举行大选，上述国家将转而承认瓜伊多为委内瑞拉临时总统。

达扬 / 叶宣 （德新社、法新社）