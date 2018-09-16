 委内瑞拉卖油救国 债主中国扩大持股 | 经济纵横 | DW | 19.09.2018

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经济纵横

委内瑞拉卖油救国 债主中国扩大持股

在委内瑞拉经济崩溃、人民出逃之际，总统宣称中国承诺的投资将会拯救该国经济，迈向新的时代。

Ölförderung in Venezuela Maracaibo (Getty Images/AFP/J. Barreto)

(德国之声中文网) 马杜罗(Nicolas Maduro)周二表示，中国的新投资将扭转委内瑞拉的经济。

他在结束北京访问之后，中国将投资50亿美金在委内瑞拉: 「我们正在迈入新时代，」他说，「我们正在前往新经济的路上，跟中国的协议很有帮助。」

马杜罗说，在最新的协议下，委内瑞拉会提高石油产量，每天出口100万桶石油给中国。委内瑞拉现在每天120万桶的石油产量，只有二十年前的三分之一。

中国也即将增持与委內瑞拉石油公司Sinovensa的合资公司9.9%权益。这样一来，中国石油天然气公司的持股将达到49%。委内瑞拉总统说，这笔交易有助于更多的原油开发。

二十年前，烏戈·查維茲(Hugo Chavez)发动政变、推行社会主义至今，委内瑞拉石油遭遇到政府失能的问题，产量大幅下跌。

值得注意的是，中国在新的协议中扮演较强势的角色。过去十年，中国给委内瑞拉的贷款、现金与投资有650亿美金。委内瑞拉负债多余200亿美金。

美联社访问拉加拉斯资本市场(Caracas Capital Market)的拉斯·达伦(Russ Dallen)，他估计这些新流入的资金将会由中方掌握:「中国不太愿意白白花钱，」他说:「他们唯一可以确保回本的方式就是把委内瑞拉的石油产量拉高。」

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正在中国访问的委内瑞拉总统马杜罗周六在北京表示，他已经得到了中方的资助承诺，帮助该国的经济支柱石油产业。 (16.09.2018)

发行新货币、提高最低工资、停止免费汽制度：委内瑞拉的社会主义政府采取了一系列措施，试图摆脱目前的困境。但批评者则认为，这些措施杯水车薪、无济于事。 (21.08.2018)

中国石油天然气公司的负责人将前往委内瑞拉商讨协议的最终细节。

国际货币基金组织估计，2018年，委内瑞拉的通货膨胀率最终将达到1000000%，即1万倍。其经济总量将大幅缩水18%。而在2017年，该国经济已经较前年下滑了12%。

不久前，为了抗击恶性通货膨胀，委内瑞拉已经采取了一系列极端措施，其中包括发行新货币，将所有价格一律减去五个零。政府还决定将最低工资提升30倍，同时提高税率以增加国家财政收入。

罗法/夏立民 (美联社)

  • People flood over a bridge as vewed from above (picture alliance/colprensa/J. P. Cohen)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    震撼的画面

    一段时间以来，每天都有3、4万人穿越315米长的西蒙玻利瓦尔大桥，逃离委内瑞拉。哥伦比亚北桑坦德省省长表示，自2015年9月，已有大约2000万委内瑞拉人跨越这条连接着委内瑞拉和哥伦比亚的大桥来到该省，登记了的就有1700万人。

  • Venezuela Inflation Warenwert Bolivar (Reuters/C. G. Rawlins)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    上千万买只鸡

    由于严重的通货膨胀，委内瑞拉经济面临崩溃。据国际基金组织预计，该国通胀率将达到惊人的1000000%。在首都加拉加斯，买2公斤重的一只鸡要花掉1460万玻利瓦尔（当地货币），相当于大约2欧元。8月20日，该国发行新币，货币面值削减5个零。

  • A woman counts out bills (picture-alliance/EFE/S. Mendoza)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    来邻国采购

    很多委内瑞拉人来到哥伦比亚，采购基本食品和药品，因为这里比在委内瑞拉便宜得多。

  • Women dish out food into plates in a refugee center (Reuters/L. Gonzales)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    落脚点哥伦比亚？

    根据官方数字，大约100万委内瑞拉人目前生活在哥伦比亚。面对这些来自邻国的难民，哥伦比亚开始时张开双臂欢迎。然而如今，专家认为社会情绪发生了变化。很多民众要求政府减少对于委内瑞拉难民的财政帮助，而更多将钱花在自己国民身上。

  • A street on the border between Colombia and Ecuador is filled with people (Reuters/D. Tapia)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    继续向南

    还有一些委内瑞拉人继续向南，前往厄瓜多尔，据厄瓜多尔当局估计，大约20%来到该国的委内瑞拉人在这里定居了下来，大部分人则继续向南，前往秘鲁、智利或者阿根廷。

  • A man checks a passport of a woman on the border (Getty Images/AFP/L. Robayo)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    连锁反应

    在大约5000委内瑞拉人想从哥伦比亚进入厄瓜多尔时，基多当局开始要求欲入境的成年人出示合法护照，收紧了入境管理。随后，秘鲁也宣布，将出台相同的法规。秘鲁内政部长表示，约80%的委内瑞拉难民都携带着有效护照。然而许多委内瑞拉非政府组织警告说，护照在该国已经成为奢侈品，需要大量现金或者人脉才能获得。

  • A woman pulls a suitcase through the streets of Brazil as a red light shines (Reuters/N. Doce)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    空气中的紧张气氛

    自2016年以来，大约10万委内瑞拉人移民至巴西，大部分是来到巴西北部。该地区的气氛颇为紧张：该国政府表示，会将委内瑞拉难民重新分配到巴西其他地区；批评者指责巴西当局，未能给予边境地区支持。

  • Tires burn in the streets as Brazilians attack a makeshift camp in Venezuela (Getty Images/AFP/I. Dantes)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    冲突和袭击

    上周末，巴西边境城镇帕卡赖马（Pacaraima ）发生袭击委内瑞拉难民营事件。当地居民放火烧难民营，将数百人赶出国境。媒体报道称，巴西警方没有采取任何措施阻止暴行。

    作者: Jan D. Walter, 王凡


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逃离委内瑞拉：危险的旅程

面对威权统治、经济崩溃，数百万委内瑞拉人踏上了逃亡之路，人数之多让邻国秘鲁、厄瓜多尔、巴西等国不得不开始想办法控制难民涌入。 (21.08.2018)  

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