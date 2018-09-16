委内瑞拉卖油救国 债主中国扩大持股

(德国之声中文网) 马杜罗(Nicolas Maduro)周二表示，中国的新投资将扭转委内瑞拉的经济。

他在结束北京访问之后，中国将投资50亿美金在委内瑞拉: 「我们正在迈入新时代，」他说，「我们正在前往新经济的路上，跟中国的协议很有帮助。」

马杜罗说，在最新的协议下，委内瑞拉会提高石油产量，每天出口100万桶石油给中国。委内瑞拉现在每天120万桶的石油产量，只有二十年前的三分之一。

中国也即将增持与委內瑞拉石油公司Sinovensa的合资公司9.9%权益。这样一来，中国石油天然气公司的持股将达到49%。委内瑞拉总统说，这笔交易有助于更多的原油开发。

二十年前，烏戈·查維茲(Hugo Chavez)发动政变、推行社会主义至今，委内瑞拉石油遭遇到政府失能的问题，产量大幅下跌。

值得注意的是，中国在新的协议中扮演较强势的角色。过去十年，中国给委内瑞拉的贷款、现金与投资有650亿美金。委内瑞拉负债多余200亿美金。

美联社访问拉加拉斯资本市场(Caracas Capital Market)的拉斯·达伦(Russ Dallen)，他估计这些新流入的资金将会由中方掌握:「中国不太愿意白白花钱，」他说:「他们唯一可以确保回本的方式就是把委内瑞拉的石油产量拉高。」

中国石油天然气公司的负责人将前往委内瑞拉商讨协议的最终细节。

国际货币基金组织估计，2018年，委内瑞拉的通货膨胀率最终将达到1000000%，即1万倍。其经济总量将大幅缩水18%。而在2017年，该国经济已经较前年下滑了12%。

不久前，为了抗击恶性通货膨胀，委内瑞拉已经采取了一系列极端措施，其中包括发行新货币，将所有价格一律减去五个零。政府还决定将最低工资提升30倍，同时提高税率以增加国家财政收入。

罗法/夏立民 (美联社)