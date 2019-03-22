委内瑞拉争议下 美开行取消成都年会

（德国之声中文网）美洲开发银行（IDB）周五宣布取消原定3月28日至31日在中国成都举行的该行理事会年度会议。此前，北京拒绝给委内瑞拉反对派领袖瓜伊多的代表发放赴华签证，引发美国不满和抗议。

美洲开发银行主要任务是为拉美国家提供开发贷款，而美国持有该银行30%的股份。中国是四个亚洲成员国之一。原定在成都举行的年会，是该银行首次在中国举行这一重要会议。

在决定取消原计划之后，总部位于华盛顿的美洲开发银行表示，其理事会将在30天之内决定将年会改在何处召开。

美洲开发银行华盛顿总部大楼

法新社分析认为，由于美国一方面致力于将委内瑞拉现任的左派总统马杜罗赶下台，另一方面也在努力遏制中国在拉美地区的影响力，因此这次取消成都年会的举措可以说是华盛顿的双重胜利。

美国国务院的一名官员表示，只要中国拒绝给瓜伊多的代表豪斯曼（Ricardo Hausmann）发放签证，美国就坚决反对中国主办美洲开发银行年会。委内瑞拉反对派领导人瓜伊多已经得到了美国、拉美以及欧洲多国的承认。

这名官员还透露，在美国盟友的支持下，美洲开发银行执行董事会周五进行了投票，80%的票数支持将这次年会撤出中国。"如果允许一个国家阻挠一个多边组织的合法代表团席位安排，那将是一个违反世纪外交规范的先例"，这名要求匿名的官员表示。

"不顾东道国的真诚努力，强人所难"

中国外交部发言人耿爽周六表示，中方认为美洲开发银行的年会应该"聚焦金融合作而不是讨论敏感政治议题"。他还表示："个别国家不顾年会宗旨，不顾中方立场和关切，不顾东道国的真诚努力，强人所难，坚持操纵委内瑞拉问题，强行让瓜伊多代表来参会，导致年会无法按计划顺利举行，这是各方都不愿看到的，但责任不在中方。"

美国副总统彭斯（Mike Pence）在《迈阿密先驱报》（The Miami herald）上撰文指责中国"支持腐败的独裁者"，并称这将是"（美洲开发银行）有史以来第一次出现年会主办国拒绝邀请一位代表的情况"。

据悉，中国曾经提出建议，作为折中妥协的解决办法，也不邀请委内瑞拉总统马杜罗的代表参加年会。美国拒绝这一建议，并威胁如果瓜伊多的代表不能参加，就让这次庆祝美洲开发银行成立60周年的会议告吹。

豪斯曼现任哈佛大学教授

中国是委内瑞拉的主要借贷国，在过去十年里北京向马杜罗政府提供了超过600亿美元的贷款，而委内瑞拉则以石油偿还贷款。

美洲开发银行行长莫雷诺（Luis Alberto Moreno）曾表示愿意与瓜伊多合作。而豪斯曼则在1994年到2000年之间担任过该行的首席经济师，他在委内瑞拉前总统佩雷斯（Carlos Andres Perez）的政府内阁中任计划部长，推行大规模的经济改革。

1992年，查韦斯曾经发动政变反对佩雷斯。1999年，标榜代表穷苦阶层的查韦斯在大选中获胜，他连续担任委内瑞拉总统十余年，直到2013年查韦斯病逝，马杜罗继任。

委内瑞拉是美洲开发银行在1959年成立时的创始成员之一。在去年5月，该行宣布因委内瑞拉违约，暂停对该国发放新的贷款。

雨涵/任琛（法新社、路透社）