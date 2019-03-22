委内瑞拉争议下 美开行取消成都年会

由于作为主办方的中国拒绝给委内瑞拉反对派领导人瓜伊多的代表发放签证，美洲开发银行决定取消在成都举行年会的计划。北京对此表示“遗憾”，但强调“责任不在中方”。美开行将在30日之内讨论决定替代方案。
（德国之声中文网）美洲开发银行（IDB）周五宣布取消原定3月28日至31日在中国成都举行的该行理事会年度会议。此前，北京拒绝给委内瑞拉反对派领袖瓜伊多的代表发放赴华签证，引发美国不满和抗议。
美洲开发银行主要任务是为拉美国家提供开发贷款，而美国持有该银行30%的股份。中国是四个亚洲成员国之一。原定在成都举行的年会，是该银行首次在中国举行这一重要会议。
在决定取消原计划之后，总部位于华盛顿的美洲开发银行表示，其理事会将在30天之内决定将年会改在何处召开。
法新社分析认为，由于美国一方面致力于将委内瑞拉现任的左派总统马杜罗赶下台，另一方面也在努力遏制中国在拉美地区的影响力，因此这次取消成都年会的举措可以说是华盛顿的双重胜利。
美国国务院的一名官员表示，只要中国拒绝给瓜伊多的代表豪斯曼（Ricardo Hausmann）发放签证，美国就坚决反对中国主办美洲开发银行年会。委内瑞拉反对派领导人瓜伊多已经得到了美国、拉美以及欧洲多国的承认。
这名官员还透露，在美国盟友的支持下，美洲开发银行执行董事会周五进行了投票，80%的票数支持将这次年会撤出中国。"如果允许一个国家阻挠一个多边组织的合法代表团席位安排，那将是一个违反世纪外交规范的先例"，这名要求匿名的官员表示。
"不顾东道国的真诚努力，强人所难"
中国外交部发言人耿爽周六表示，中方认为美洲开发银行的年会应该"聚焦金融合作而不是讨论敏感政治议题"。他还表示："个别国家不顾年会宗旨，不顾中方立场和关切，不顾东道国的真诚努力，强人所难，坚持操纵委内瑞拉问题，强行让瓜伊多代表来参会，导致年会无法按计划顺利举行，这是各方都不愿看到的，但责任不在中方。"
美国副总统彭斯（Mike Pence）在《迈阿密先驱报》（The Miami herald）上撰文指责中国"支持腐败的独裁者"，并称这将是"（美洲开发银行）有史以来第一次出现年会主办国拒绝邀请一位代表的情况"。
据悉，中国曾经提出建议，作为折中妥协的解决办法，也不邀请委内瑞拉总统马杜罗的代表参加年会。美国拒绝这一建议，并威胁如果瓜伊多的代表不能参加，就让这次庆祝美洲开发银行成立60周年的会议告吹。
中国是委内瑞拉的主要借贷国，在过去十年里北京向马杜罗政府提供了超过600亿美元的贷款，而委内瑞拉则以石油偿还贷款。
美洲开发银行行长莫雷诺（Luis Alberto Moreno）曾表示愿意与瓜伊多合作。而豪斯曼则在1994年到2000年之间担任过该行的首席经济师，他在委内瑞拉前总统佩雷斯（Carlos Andres Perez）的政府内阁中任计划部长，推行大规模的经济改革。
1992年，查韦斯曾经发动政变反对佩雷斯。1999年，标榜代表穷苦阶层的查韦斯在大选中获胜，他连续担任委内瑞拉总统十余年，直到2013年查韦斯病逝，马杜罗继任。
委内瑞拉是美洲开发银行在1959年成立时的创始成员之一。在去年5月，该行宣布因委内瑞拉违约，暂停对该国发放新的贷款。
雨涵/任琛（法新社、路透社）