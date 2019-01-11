 委内瑞拉临时政府获十国承认 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.01.2019

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时政风云

委内瑞拉临时政府获十国承认

委内瑞拉反对派领袖宣告就任临时总统，此舉立即获得美国总统特朗普承认，随后也有多国跟进。 现任委内瑞拉总统愤而宣布断绝与美国的外交关系。

Venezuela Juan Guaido, vorläufiger Präsident in Caracas (Reuters/C.G. Rawlins)

年仅35岁的瓜伊多被视为反政府的希望

（德国之声中文网）反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）选在委内瑞拉独裁者倒台61週年纪念日这天，發起全国性的示威游行，自行宣布就任临时总统，承诺组成过渡政府，再次举行总统大选。 他说，这是把委内瑞拉从「独裁」裡拯救出来的唯一方法。

随后，美国带领许多西方国家，包括加拿大、巴西、阿根廷、哥伦比亚等，率先承认瓜伊多临时总统的身份。 特朗普呼吁马杜罗辞职下台，也承诺将「全力」运用美国的经济与外交实力，协助委内瑞拉重建民主法治。

现任委内瑞拉总统马杜罗听闻此事，大为光火，果决地切断与美国的外交关系，并限制美国驻委内瑞拉大使在72小时之内離境。 面对总统府前聚集的红衣支持者们，他演讲道：「不要相信那些外国佬。 他们没有朋友，也没有所谓忠诚。 他们只有为了夺取委内瑞拉的石油、天然气、黄金，会派上用场的算计与野心。 」

美国说他们不接受委内瑞拉总统马杜罗驱逐外交官的决定。 国务卿蓬佩奥说，他们不会召回驻委内瑞拉的外交官。

当天稍晚，智利、宏都拉斯、巴拉圭、秘鲁、哥斯达黎加、危地马拉等国皆宣布承认瓜伊多为临时总统。

Venezuela Nicolas Maduro in Caracas (picture-alliance/dpa/A. Cubillos)

马杜罗断绝与美国的邦交，并要求美国大使于72小时之内离开委内瑞拉

反对党的希望

在今年年初，35岁的瓜伊多原本还是个没没无闻的律师。 但是他却翻转了过去反对党虚弱困窘的局势，点燃了希望，在数百万委内瑞拉人捱饿与逃亡之中，将人們聚集起来，以国会最大党党魁的身份宣布，按照委内瑞拉宪法的两个条文，他有权组成过渡政府，担任临时总统，直到再次举行大选为止。

他的演说获得广大回响。

但是，激情过后迎来的却是死亡。

Venezuela Protestzug der Opposition (Getty Images/AFP/L. Robayo)

在军事独裁政府倒台61週年纪念日这天，街上聚集了许多抗议民众

週三，委内瑞拉首都卡拉卡斯聚集了上万声援瓜伊多的民众。 在游行接近尾声之时，气氛开始变调。 国安人员与警察开始驱离民众。 反对党发言人（Freddy Superlano）表示，武力冲突是在警方看游行快要结束进行清场之際爆发。 他说，西南方的城市巴里纳斯有四个人被枪杀身亡。 另一個州塔奇拉的民防部門发言人说，在該州首府聖克里斯托瓦爾有三人丧命。 加总起来，一天之内，就有七个人因上街抗议丧命。

这不是反政府人士第一次因为政治立场失去性命。 2017年，委内瑞拉政治动荡，反对者上街要求马杜罗下台，时常与国家安全力量发生冲突，死亡人数不断攀升，甚至超過一百人

目前，三名委內瑞拉律师要求美洲人权委员会给予反对派领袖瓜伊多提供预防性的保护措施，确保他及家人的人身安全无虞。

2018年，马杜罗在总统大选中再次获胜。 在仅有32.3％的投票率当中，取得68%的选票，顺利连任。

然而，美国、欧盟及14个拉丁美洲国家，共同谴责委内瑞拉这场投票「非民主」。 他们指控马杜罗刻意用工会等民间团体组成制宪大会，以便加入自己的支持者，代替由投票选举出的、反对党占多数派的国会。

罗法/杨威廉 (法新社、美联社)

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