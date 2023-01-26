姊妹城市——德国援乌的重要通道

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德国与乌克兰之间大约有80对友好城市。自俄罗斯入侵乌克兰之后，这样的联系通道对于援助战火中的民众来说，变得格外重要。而雷根斯堡和敖德萨这对「姐妹」就是其中一例。
2022年初，当俄罗斯在国际上面临压力之际，北京一再表示中俄合作“不封顶”、友谊“无上限”。继而爆发的乌克兰战争给这一表白画上了大大的问号。一年后的今天，中俄关系经受了怎样的“考验”？德国之声专访了柏林科学与政治基金会的俄罗斯问题和安全事务专家米夏埃尔·保尔（Michael Paul）博士。
俄罗斯媒体援引俄外交部报道，普京邀请习近平将于2023年春季访问俄罗斯，这将成为“俄中两国关系中的头等大事”。在临近乌克兰战争爆发一周年之际，北京尚未对此做出正面回应。
德国总理肖尔茨结束对南美三国的访问。在巴西，德国希望恢复此前受损的双边关系。在阿根廷和智利，肖尔茨试图寻获能为德国能源转型提供必要资源的伙伴。
德國幾家媒體週二（1月24日）引述消息稱，德國政府已決定與盟友一起向烏克蘭派遣豹2坦克。相關訊息是在北約盟國經過一場相當長的辯論之後所傳出的。德國政府于周三證實了此消息。
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