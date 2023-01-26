 姊妹城市——德国援乌的重要通道 | 文化经纬 | DW | 09.02.2023

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文化经纬

姊妹城市——德国援乌的重要通道

德国与乌克兰之间大约有80对友好城市。自俄罗斯入侵乌克兰之后，这样的联系通道对于援助战火中的民众来说，变得格外重要。而雷根斯堡和敖德萨这对「姐妹」就是其中一例。

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德国本周拍板向乌克兰派遣14辆豹2坦克。英法美等国也分别承诺提供主战坦克或步兵战车支援乌克兰。乌克兰正采取联合武器战术，以抗衡俄罗斯的人数优势。

为什么乌克兰需要西方坦克？ 26.01.2023

ARCHIV - Ein Kampfpanzer «Leopard 2 A6» fährt am 02.10.2013 bei einer Bundeswehrübung in Bergen (Niedersachsen). Der Rüstungs- und Automobilkonzern Rheinmetall hat einen 118-Millionen-Euro-Großauftrag für die Modernisierung von Leopard-Kampfpanzern der Bundeswehr bekommen. Dabei würden insgesamt 104 Leopard-2-Panzer im Kampfwert gesteigert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Foto: Peter Steffen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

豹2坦克有何过人之处？ 25.01.2023

俄罗斯的攻击导致乌克兰约半数能源设施瘫痪。土耳其一家公司表示，正在就派遣“电力船”帮助乌克兰解决供电问题进行讨论。“漂浮的发电厂”是否能助乌克兰度过寒冬？

“电力船”能解决乌克兰缺电问题吗？ 25.01.2023

德国总理肖尔茨对于是否向乌克兰提供豹2坦克犹豫不决，导致执政联盟内部意见分歧。自民党议员认为，德国至少应该放行让其他国家输送坦克。德国外长贝尔博克则表示，若有国家提出申请，德国不会阻拦豹2坦克出口。

给不给豹2坦克？肖尔茨让执政联盟意见分歧 24.01.2023

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A search and rescue dog and a rescuer of International Search and Rescue (ISAR) Germany stand as they arrive to Gaziantep to help find survivors of the deadly earthquake in Turkey, at Gaziantep Airport, Turkey, February 7, 2023. REUTERS/Piroschka van de Wouw

与时间赛跑：各国救援陆续抵达土耳其 07.02.2023

能源价格飙升带动木材需求量上涨，波兰的伐木业正因此蓬勃发展。但这也导致当地的熊失去栖息地面临生存危机。环保人士希望保育老树与野熊，木材业则视熊为一种麻烦。

伐木业蓬勃发展 波兰野熊面临生存危机 29.01.2023

英国南极勘测科研组织表示，南极洲一个面积相当于大伦敦区的巨大冰山近日从冰架崩裂。这与气候变迁是否有关联？

南极冰山崩裂 面积相当于大伦敦区 29.01.2023

瑞典发现了欧洲已知最大稀土矿，这有助于满足日益增长的需求。稀土充斥于我们的日常生活中，但你知道它们究竟是什么吗？

稀土究竟是什么？ 28.01.2023

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30.12.2022+++ Russia's President Vladimir Putin holds talks with China's President Xi Jinping via a video link from Moscow, Russia, December 30, 2022. Sputnik/Mikhail Kuravlev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

专访：普京没有从北京得到想要的支持 03.02.2023

2022年初，当俄罗斯在国际上面临压力之际，北京一再表示中俄合作“不封顶”、友谊“无上限”。继而爆发的乌克兰战争给这一表白画上了大大的问号。一年后的今天，中俄关系经受了怎样的“考验”？德国之声专访了柏林科学与政治基金会的俄罗斯问题和安全事务专家米夏埃尔·保尔（Michael Paul）博士。

FILE - Chinese President Xi Jinping, right, and Russian President Vladimir Putin talk during their meeting in Beijing, China, Friday, Feb. 4, 2022. With Russia’s military failings in Ukraine mounting, no country is paying closer attention than China to how a smaller, outgunned force has badly bloodied what was thought to be one of the world’s strongest armies. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File)

普京邀习近平访莫斯科 北京不置可否 01.02.2023

俄罗斯媒体援引俄外交部报道，普京邀请习近平将于2023年春季访问俄罗斯，这将成为“俄中两国关系中的头等大事”。在临近乌克兰战争爆发一周年之际，北京尚未对此做出正面回应。

29.01.2023***Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht am Morgen den Stadtteil La Boca für einen Austausch mit Vertretern der argentinischen Gesellschaft und steht dabei unter einer Diego Maradonna-Plastik. Scholz besucht zuerst Argentinien und danach Chile und Brasilien. Ziel der Reise ist es, die Zusammenarbeit mit Lateinamerika im Wettbewerb mit Russland und China zu stärken. +++ dpa-Bildfunk +++

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Ein Kampfpanzer der Bundeswehr vom Typ Leopard 2A6, fährt bei der Informationslehrübung Landoperationen 2019 durch ein Wasserbecken.

德國將向烏克蘭派遣豹2坦克 25.01.2023

德國幾家媒體週二（1月24日）引述消息稱，德國政府已決定與盟友一起向烏克蘭派遣豹2坦克。相關訊息是在北約盟國經過一場相當長的辯論之後所傳出的。德國政府于周三證實了此消息。