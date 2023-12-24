妈祖交流：中共干预台湾大选一大武器

（德国之声中文网）据台湾政府文件和安全官员透露，中共正在加强与台湾乡村民间宗教团体的交流，试图在下个月的大选之前操纵政治舆论，使之转向有利于中国政府。

根据对中国政府、中共管理的宗教团体和国家媒体的网站进行的核查，在中国结束了长达三年的新冠病毒"清零"政策后，今年两岸的宗教交流活动有所增加，其中数十次交流访问的重点是祭拜妈祖。妈祖俗称"海神娘娘"，是传说中掌管海上航运的女神，是台湾最受欢迎的神灵，有上千万祭拜者。

路透社查阅了5份台湾安全文件，采访了5位台湾安全官员、5位妈祖庙领袖和4位分析人士。他们提供了此前未曾报道过的详细信息，展示中共官员如何试图透过补贴赴中国交流等诱因，与台湾宗教机构建立联系。其中一些受访者因所讨论话题敏感而不愿公开姓名。

据负责与中国大陆联系的台湾陆委会称，作为回应，台湾已经加强了对包括妈祖交流在内的中国宗教活动的监控，路透社也看到了三份相关文件。

台湾总统、副总统及立法委员的选举将于明年1月13日举行。5名受访台湾官员称，中国政府正试图影响这些选举，使其有利于支持与中国建立更密切关系的政党。

这次投票将决定台湾未来四年与中国政府的关系。中国政府声称对民主治理的台湾拥有主权。

据路透社10月份查阅的一份情报报告称，中国已通过宗教事务管理局等机构对台湾的妈祖信仰建立了影响力。该局还与岛内的基督徒、佛教徒和道教徒保持联系。这是关于台湾安全问题的最新分析报告。

中共统战部是一个广泛建立关系网络的部门，被中国领导人习近平称为加强中国政府海外影响力的"重要法宝"。

统战部和国台办没有回复路透社记者的置评请求。

根据上述报告，至少有5个台湾妈祖庙协会与6个中国对口机构有联系，所有这些机构都由中国政府管理。

一份分析中国在台湾进行活动的文件称，中国将妈祖信仰视为其影响力行动的"轴心"。妈祖起源于海峡对岸的中国福建省，数百万中国人也祭拜妈祖。

虽然中国官方是无神论者，但根据路透社查阅的2020年和2016年的两份统战报告，统战部长期以来一直利用民间宗教与台湾信徒建立联系，其中许多人定期到中国祭拜。

中国官方媒体在9月表示，与妈祖有关的交流项目在"和平统一台湾"方面发挥着"关键作用"。

台湾陆委会在一份书面答复中告诉路透社，欢迎与中国进行真正的宗教交流，但将加强对台湾宫庙的监察和接触，以"减少统战的运作空间"。

"选择战争还是和平？"

10月下旬，6位妈祖和佛教领袖在台湾中部山区的一座宫庙举行了宗教仪式。

根据路透社看到的一段活动视频，这些宗教人士在镀金的佛像和妈祖像前吟诵道："祈愿台湾成为一个福岛，而不是一个军火岛屿……不要成为一个战场岛屿。"

虽然世界各地的宗教人士经常祈祷和平，但这一用语却让两名调查大选干预的台湾国安人员感到惊讶，他们说这与中国对台湾大选的舆论宣传互为呼应。

中国政府认为台湾执政党民进党及其总统候选人赖清德是危险的分裂分子，而赖清德在民调中一直领先。中国政府警告说，投票给民进党就等于投票给台海两岸的战争。

主要反对党国民党的高层官员也进行了类似的譬比。1949年，国民党在内战中败给中共，逃往台湾，但它支持与中国建立更紧密的经济和文化联系。

女神駕到！台灣農曆三月瘋媽祖

一位受访官员说，相比之下，中国向台湾选民发出的信号是"支持亲中政党意味着和平"。

国民党在被问及其口号与中共的相似性时说，民进党由于缺乏与中国大陆的沟通而将台湾引向战争边缘是"不争的事实"。赖清德在竞选期间一再表示，他并不寻求改变现状。

在推动宗教活动的同时，中国也加强了在台湾附近的军事演习，并将其视为动摇选民意志的"多线作战"的一部分。

中国军队8月在台湾附近进行演习时发布了一段宣传视频，视频中战斗机和潜艇与妈祖并肩而行，解说员称中国军队和妈祖是台湾海峡两岸的保护神。

影片中还有台湾总统蔡英文和赖清德（现任副总统）的活动片段，现场有人高呼"拯救台湾，反对台独"。

受访国安人员感兴趣的还有许多寺庙活动的地点。其中一位官员说，台湾知道中国政府最近在台湾大城市之外推动"与中小型宫庙建立联系"。

这位官员说，这些乡村网络是在当地散播谣言的有效系统，有助塑造公众舆论。

根据一份政府对中国宗教渗透活动的总结报告，中国政府也对台湾近海岛屿和人口较为稀少的东海岸的宫庙进行了渗透。

研究台湾民间信仰的学者温宗翰说，中国寻求对乡村寺庙施加影响，因为与城市宗教中心相比，乡村寺庙在信徒的日常生活中扮演着更加重要的角色。

他说："他们可以由此接触到社会组织或地方社团，而这些组织或社团能够影响选举结果。"

台湾国安与"尊重神明"

根据一份政府报告，在2018年至2020年期间，中国大陆与台湾方面组织了70多次大规模的宫庙互访活动，涉及至少20400人。报告中详细列出了这些活动的日期和寺庙的中国联系人。

报告称，其中至少有9次活动由中国政府提供部分资助。这份文件没有提供证据，但总部位于美国的智库自由之家记录了中国政府如何为学者和记者提供免费旅行的情况。

今年，中国政府资助了数百名台湾政界人士前往中国，这让台湾国安人员感到不安，他们正在调查这些旅行是否涉嫌违反选举法和安全法。

台北郊区妈祖庙管理人员张建晃（Chang Chien-huang，音译）告诉路透社记者，他曾受邀前往中国进行以宗教为重点的交流活动，当时的晚宴有提供酒类饮品，而中国官员也有出席。

另外两名台湾安全官员说，他们认为这种旅行是中国收集情报和招募同情者开展影响力活动的"机会"。

台湾妈祖联谊会是一个有影响力的网络，成员超过180座寺庙，会长郑铭坤表示，与中国政府直接接触是重要的。

郑明坤在他位于台湾中部大甲区的办公室里接受采访时说："我们需要加强交流，这样才不会走向战争。"他的办公室里堆满了宗教圣像、陶瓷和陈酒。

"宋主任是我们的老朋友。" 郑明坤说，他指的是中国国务院台湾事务办公室主任宋涛，"中国政府认为妈祖会带来和平稳定。"

郑铭坤否认是中共的代理人，但表示希望总统大选可以为政府带来更替。

根据路透社看到的三份文件，台湾当局正监察超过40家主要宫庙及宗教中心，包括数十名怀疑与中共统战部及政策制定者有联系的宗教人士。这些文件中提到的协会都没有被指控有非法行为。

一些台湾政治人士呼吁制定更严格的法律来应对中国政府的宗教入侵。

中国福建湄洲岛上的妈祖庙原定于11月赴台活动，最终被取消了。湄洲妈祖庙在脸书上表示，台湾当局用每一种可能的方法阻止湄洲妈祖来台巡安，是不尊重神明。

湄洲妈祖庙在中华妈祖文化交流协会占有重要地位，而该协会今年为台湾妈祖宫庙举办了超过60次交流活动。

台湾陆委会称它没有阻止湄洲妈祖庙的行程。台湾方面表示，申请人没有提交所需的补充资料。

台北郊区妈祖庙管理人员张建晃表示，今年他接到更多不同妈祖协会的邀请到中国大陆参访，其中一个行程是到深圳参观妈祖庙、中台学生棒球比赛和无人机表演等活动。

但是这一次他拒绝了邀请，因为总统大选临近，此类行程会带来很多疑问。

"宗教应秉持中立"，张建晃说，"我们不应选边站。"

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 马英九赴大陆祭祖 民进党：“中共促统下的棋子” 台湾前总统马英九将于3月27日至4月7日前往中国大陆祭祖。总统府20日表示，已于当日收到马英九的出访申报，期盼“马英九作为前任国家元首，此行能向对岸及世界展现符合国家利益与国民情感的作为，展现台湾民主自由的价值与两岸交流对等尊严的立场”。民进党方面批评马英九以祭祖之名赴中，“但相关行程都配合中国统战，这样的规划安排显然没有从国家及国民的立场思考，台湾民众也无法接受中华民国卸任元首成为中共促统下的一枚棋子”。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 未安排“马习二会” 台湾风传媒引述匿名消息称，马英九此行主要是前往湖南祭祖，并不会前往北京，也未安排与中共总书记习近平进行“马习二会”，政治效应可望大幅降低。但马英九成为自中华民国政府迁台74年以来，首位访问大陆的台湾卸任元首，“就两岸关系而言，仍具莫大的历史意义”。2015年11月7日，海峡两岸最高领导人习近平和马英九在新加坡举行会面。这是海峡两岸自1949年政治分立以来，双方最高领导人的首次会晤。会中主要就和平的两岸关系交换意见，双方没有签署协议或发布共同声明。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 台媒：马英九将与王沪宁、宋涛举行会面 台湾《联合报》20日的报道引述北京消息人士指出，中共中央对台工作领导小组副组长、全国政协主席王沪宁可能在上海与马英九会面，国台办主任宋涛则预计在南京与马英九会面。按上次国民党副主席夏立言访问模式，马英九此次到访的大陆各省市，当地中共“一把手”即省市委书记都将出面会见并宴请。尽管不会与中共总书记习近平会面，但王沪宁、宋涛则可能分别在上海及南京与马英九会面。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 中断超3年的“小三通”即将重新开放 3月16日，台湾陆委会副主委梁文杰宣布，3月25日起凡是台湾人及陆配皆可搭乘小三通及中转航班，金厦航线每日1班调整为最多6班，金泉航线每周2班调整为3班；马祖2条航线，由每周最多4班调整为14班。但如果陆籍人士所持证件为“金马澎入出境许可证”，依据现有相关规定，仍不能中转台湾。2020年2月10日起，为因应新冠疫情，台湾实施小三通“暂停措施”。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 国民党副主席夏立言率团二次访问大陆 今年2月8日至17日台湾国民党副主席夏立言率团访问中国大陆。在北京停留期间，他与新上任的国台办主任宋涛以及当时仍是“准全国政协主席”的王沪宁举行了会面。香港媒体香港01发表的观察评论文章指出，夏立言近半年内两度访陆，“获见中共官员层级从副部级一下拉升至正国级，背后的意义恐不容小觑。……北京接待夏立言意欲透露的对台讯息，说明了此乃中共对台下一波行动的开端，中央或已定调将扩大规模与台湾各界精英交流沟通，甚至是‘开展广泛深入协商’”。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 佩洛西访台 台海紧张局势急速升温 去年8月2日美国众议院议长佩洛西在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从4日12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中4枚飞越台湾本岛上空。去年全年中国总共派遣了1727架次军机进入台湾的防空识别区（ADIZ），数量近乎于2021年的两倍。而且在佩洛西访台之后，解放军军机不断飞越海峡中线。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 夏立言在敏感时期访问中国大陆 去年解放军围台军演结束不久，国民党副主席夏立言不顾台湾党内外劝阻，率团前往中国大陆访问。国民党新闻稿提到，夏立言与张志军两人就中国军演、农产品检验检疫问题、ECFA早收清单、两岸增加航点（恢复小三通）以及台商权益与投资保障等议题进行沟通。夏立言声称，已向中方反映台湾民众对于中国军方在台湾周边海域连日军演感到不满与忧虑。台湾总统蔡英文在民进党中执会表示，国民党在这个时刻，仍执意前往中国，令人民失望；国民党的做法，更是向国际社会传递错误的信息。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 洪秀柱与汪洋举行会晤 2022年2月，国民党前主席洪秀柱前往北京出席北京冬奥会开幕式，并与时任中国全国政协主席的汪洋举行会谈。汪洋在会谈时称“两岸统一的历史大势任何势力都阻挡不了”，洪秀柱则说要在“反独促统”的目标上，加速推动“两岸和平统一大业”。民进党批评洪秀柱沦为中国统战的“棋子”，国民党立委则批评民进党作为执政党却没打算与中国接触往来，改善紧绷的关系。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 央视节目中出现王金平“求和说” 2020年9月，国民党原本打算派出前立法院长王金平担任代表团团长出席在厦门举办的第十二届“海峡论坛”。但由于论坛举办前数日，中国大陆央视在社交媒体的“央视频” 报道王金平将代表国民党参加海峡论坛的消息时，打出“台海兵凶战危，这人前来求和”的标题，引起台湾朝野一致不满。国民党宣布取消以政党形式参加海峡论坛，同时表示，在这样的气氛下国民党还出团，可能会引起两岸民意的冲撞。



（路透社）

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