 妈妈孕期染新冠 宝宝出生带抗体 | 科技环境 | DW | 29.11.2020

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科技环境

妈妈孕期染新冠 宝宝出生带抗体

据媒体报道，新加坡一名曾感染新冠的孕妇生下的婴儿带有新冠病毒抗体。这类现象或许能帮助研究人员搞清新冠病毒在母婴之间是否传递。

Mutter mit Baby

怀孕期间感染新冠，婴儿可获免疫？

（德国之声中文网）新加坡国立大学附属医院近日证实，该国一名新生儿在出生时体内就携带新冠病毒抗体。据新加坡《海峡时报》报道，这名陈姓女士今年3月感染了新冠病毒，但症状较轻，在两周半后出院。当时她已怀孕。

这位新晋妈妈称，孩子在本月出生，被发现已带有新冠病毒抗体，但没有感染迹象。她的医生推测，胎儿在妊娠期间从母亲那里获得了抵御新冠的抗体。

专家表示，虽然这名婴儿出生时就带有抗体，但尚不清楚这是否意味着婴儿对新冠病毒具有免疫力，或者这种免疫力会持续多久。 

这位母亲是新加坡在怀孕期间感染病毒并分娩的少数几名女性之一。新加坡多家公立医院，正在进行一项大规模医学研究，主要目的在于调查新冠病毒对孕妇和婴儿健康状况的潜在影响。

Symbolbild | Coronavirus & Schwangerschaft | Mundschutz

新冠病毒存在母婴传播？

新加坡卫生部发言人说：“我们希望，这项研究的结果可以为受影响的孕妇和婴儿的护理提供临床指导，并帮助保障她们的身心健康。”

世界卫生组织称，目前尚无法断定孕妇是否会在怀孕或分娩期间将病毒传染给胎儿或婴儿。到目前为止，还没有在子宫内婴儿周围的液体样本或母乳中发现活跃的病毒。

今年10月份，几名中国学者在美国疾控中心（CDC）旗下杂志《新发传染病》(Emerging Infectious Diseases)杂志10月份发表的一篇文章称，中国武汉新冠病毒感染者生下的11名婴儿在出生时被检测出免疫球蛋白抗体，但婴儿体内的抗体随时间推移会趋于减少。而美国医生上月在《美国医学会杂志·儿科学》(JAMA Pediatrics)上发表的一项研究显示，新冠病毒的母婴传染十分罕见。

 

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