 如此防疫：巴西停止发布累计病例 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.06.2020

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时政风云

如此防疫：巴西停止发布累计病例

在全球新冠疫情最严重国家之一巴西，确诊感染和死亡人数仍在快速攀升，总统和地方官员的防疫政策南辕北辙。自周六起，该国卫生部网页上疫情数据变得更加“一目了然”。

BRasilien Coronavirus in Sao Paulo (Imago Images/Agencia EFE/S. Moreira)

巴西的确诊人数全球第二

（德国之声中文网）巴西政府官方网页上的疫情统计，不再显示新冠病毒疾病的累计确诊和死亡人数。此外，该国卫生部还将显示过去数月疫情发展的数据汇总从网页上下线。目前人们唯一能看到的，是过去24小时的最新统计数字。

批评者认为，政府试图以此掩盖这个南美洲最大国家疫情的真实规模。拥有2.1亿人口的巴西，确诊新冠感染人数已超过67.2万人，仅次于美国。死亡人数接近3.6万人。专家估计，由于巴西的病毒检测进行得不充分，因此实际的感染和死亡人数要比官方数据高很多。

巴西总统博尔索纳罗在推特上表示，累计统计数据"已经不能反映这个国家目前所处的境地"，他还宣布将采取措施，改善病例通报和确诊机制，但没有透露具体内容。

巴西一些地方卫生部门的官员批评内阁这样做是要让该国的大量新冠病人成为"看不见"的人。他们在一份声明中表示，这种"专制、粗暴、不人道、反伦理的企图是不会得逞的"。此前一位政府高层官员称，地方当局通报的病例和死亡数据"不可靠，做过手脚"。

Brasilien Covid 19 Lockerungen in Rio de Janeiro (Getty Images/A. Coelho)

里约热内卢州周末开启解封

里约热内卢州周六开始放松防疫限制措施，州长韦策尔（Wilson Witzel ）签署行政令，允许酒吧、餐馆和购物中心部分重新开放，部分体育活动也重获许可。随后有大量民众涌至各处海滩。该州迄今有6.3万人被确诊感染新冠病毒，约6400人死亡，是巴西全国第二大疫情州。

韦策尔曾多次尖锐批评总统博尔索纳罗的新冠疫情应对政策。他曾发推称，里约州如果没有实施严格的防疫措施，因感染新冠而死亡的人数将多出4.6万人。博尔索纳罗则认为，完全没有必要实施如此严苛的措施，并敦促各州尽快取消所有限制。这位总统还任命军方人士取代卫生部的专家。

 

叶 宣/文山（法新社、美联社等）

 

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