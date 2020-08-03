如果TikTok在美被禁 微信还会远吗？

（德国之声中文网） 美国国务卿蓬佩奥在接受FOX新闻台采访时表示，美国可能会禁止一系列的来自中国的手机应用程序在美国使用。他说，中国这些软件公司将用户信息交给中国共产党和中国的安全部门。不过他在接受采访的时候没有公布细节。



近年来，多伦多大学公民实验室（Citizenlab）曾就微信的审查方式多次发表研究报告。例如，去年的研究报告中对微信聊天功能中的图片审查描述为，“在图片发表后，微信会审查图片是否包含敏感关键字、以及图片是否与黑名单画面类似。如果是，图片会被屏蔽，但发图者以及海外账户仍可见该图片”。



报告指出， 由于上述审查方式需要强大的计算能力，难以实现聊天中图片的实时审查，因此，微信使用MD5哈希算法，即审查图片的MD5值是否在过滤列表上。这样的好处是快，坏处是很不灵活：一旦MD5值有细微变化，尽管图片内容变化不大，仍会过关。



研究发现， 最高法院卷宗丢失事件受到审查的图片数最多，为24张。另外，与华为孟晚舟事件相关的被审查图片则为10张。中美贸易战也有8张。 在212张被过滤的图片中，报告作者列入"社会抗争"类别的有25张。其中包括有崔永元的照片、已故诺贝尔和平奖得主刘晓波"空椅子"的照片等。此外，涉及裸体的图片无论主题如何也很有可能被屏蔽。不过，也有一些图片被审查的原因不明，如一张大猩猩研究者古道尔的图片。





公民实验室今年5月发表的有关微信审查研究的最新报告中指出，研究人员发现微信国际账号之间的通讯也会被监控，“通讯中的政治敏感内容会被用于训练和扩大微信针对中国大陆账号的审查”。研究人员通过技术分析发现，“此监控针对通讯中的文档和图像内容 ”，但目前尚无法得知文字信息是否受到同样的监控。



最新的研究报告指出，“非中国大陆账号之间的文档和图像传输会受到监控，含有政治敏感内容的文档和图像会被添加到针对中国大陆账号的审查列表中”。这意味着，中国大陆以外地区的“用户不仅会因为政治敏感内容受到监控，用户所发的内容也会被用于训练微信针对中国大陆注册账号用户的审查系统”。但是报告也强调，“研究表明微信对国际用户实施内容监控，但没有其他确切证据明晰哪些内容被监控，监控的所有动机，以及微信与谁或哪些机构分享了这些监控数据”。



这份报告指出， 微信国际版本的隐私条例和用户协议并没有充分告知用户他们的数据会被如何使用。“ 政府机构可能会调查微信如何在程序中植入内容监控。调查结果可能会导致某些政府机构禁用微信，甚至基于国家安全的理由强制平台移除软件”。



© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。