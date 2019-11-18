如果选举搁浅，当然是暴力示威者的责任

（德国之声中文网）欧盟呼吁香港政府不要推迟定于本周日举行的区议会选举。欧盟外交事务高级专员蒙格里尼(Federica Mogherini) 周二（11月19日）发表声明指出，香港政府必须做出最大努力确保11月24日区议会选举如期举行。"这将是为保障行使民主权利释放的强烈信号，而这一权利是香港基本法明文规定的。"

不过鉴于香港大面积抗议活动，选举的变数也随之增大。

香港特首林郑月娥周二在新闻会上回答记者提问时表示，选举能否如期举行，主导权并不在香港特区政府："区选举的日子越来越接近，全市多万市民能投票选出区的议员替人民服务，特区政府希望这场选举能公平、公正、安全、有序地进行，但恐怕这件事的主导权不在特区政府。"

她还说，"我们当然希望能办好这场选举，但制造暴力威胁的人不是特区政府。"她表示，过去数月有人大肆破坏，近日的威胁行为已经不只针对警队和政见相反的人士，差不多所有人的生命安全，都有可能受暴徒的袭击和威胁。

早在一周前，港府政制及内地事务局局长聂德权也有类似的表态。他在会晤各党派立法会议员时表示，政府会竭尽最大努力让选举照常举行，但最终可能会因为当日街上情况不安全，迫不得已中止选举。而如果这样，"当然是暴力示威者的责任"。他为选举如期举行开出了多项条件，包括当日没有暴力示威和威吓、没有堵塞隧道、没有破坏公共交通设施、没有攻击投票站的行为。聂德权领导下的政制局负责香港的各个级别的选举事务。

香港著名抗议活动人士黄之锋日前在接受《南德意志报》采访时也被问到本次选举事宜。他的推断是，难以想象，选举会在警方的射击声中举行。他说，"如果取消选举，混乱将进一步扩大。如果选举如期举行，他们会输掉的。在我看来，他们应该让选举按期举行。这是香港目前政治表达的唯一一个可能。"

本次区议会选举被普遍看作是今年6月初反送中抗议活动爆发以来，反对派与政府支持者公开争夺民意的战场。反对派信心满满，势在必得，但他们同时担心，港府可能会以持续抗议为借口取消选举。