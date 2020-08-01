 如果讲一口纯正的“德式英语” ？ | 文化经纬 | DW | 02.08.2020

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文化经纬

如果讲一口纯正的“德式英语” ？

你听说过Denglish吗？这个词指的是“德式英语”。英語單詞在德語中很常見，我們將解釋如果讲一口纯正的“德式英语” ？

  • DW Euromaxx Comics von Fernandez That´s so german Denglish ENGLISCH

    从夹英文到穿皮裤：卡通漫画看德国文化（八）

    英文夹杂体

    带着Coffee to Go（便携咖啡）匆匆走进办公室，和老板打一个重要的Call（电话），工作一天来杯After-Work-Drink（下班小酌）。周末不是shoppen（购物）就是streamen（在线看）自己最喜欢的系列剧。德国人讲话，真的很爱夹英文！

  • DW Euromaxx Comics von Fernandez Verstehen Sie Deutsch? Langes Wochenende DEUTSCH

    从夹英文到穿皮裤：卡通漫画看德国文化（八）

    囤积式购物

    德国人做事严谨、准备充分。如果在超市不开门的周日，发现冰箱里只有苹果酸奶而没有想吃的芒果酸奶，这太可怕了。这就是为什么德国人喜欢大量囤积食物的原因。尤其是在长周末或假日来临之前，德国人堆积如山的购物车让人感觉像是要防备饥荒来临。

  • Euromaxx Comics von Fernandez Verstehen Sie Deutsch? | Deutsch

    从夹英文到穿皮裤：卡通漫画看德国文化（八）

    一切按计划进行

    德国人凡事都有计划。就连业余爱好甚至私密时间也都会提前安排得有条不紊。不过，早早做计划至少有这样一个好处：安排好的事情基本上会按计划实施。

  • DW Euromaxx Comics von Fernandez Verstehen Sie Deutsch? Evakuierung DEUTSCH

    从夹英文到穿皮裤：卡通漫画看德国文化（八）

    小花园最重要

    有花园的德国人绝对都是好园丁，而且极其尽职尽责。即便暴风雨即将来临或者像漫画中警察站到家门口，剪草坪的活儿也不能停。

  • DW Euromaxx Comics von Fernandez Verstehen Sie Deutsch? Lederhose Rocker

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    此皮裤非彼皮裤

    对巴伐利亚人来说，当地的传统皮裤（图左）是衣橱中必不可少的行头。图林根甚至有个地名就叫皮裤（Lederhose ）。不过值得一提的是，这种巴伐利亚皮裤和（图右）飞车党们所穿的皮裤可有天壤之别。此皮裤非彼皮裤。


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(德国之声中文网)德式英語（Denglish）在德國文化中已經根深蒂固了，除了早在1965年以來就有德文、英語借詞和偽英語借詞的組合術語之外，就連維基百科上也有關於德式英語的頁面，甚至包含韓語、俄語、日語等多國語言。由此可見德式英語名氣之大。

它不僅包含從英語中借用的單詞--如「Show」、「Lifestyle」或「Download」--還包含了一些“偽英語借詞”，即那些聽起來像英語但不是英語的單詞，例如「Beamer」（德语投影仪）、 「Handy」（德语手机）等。

如果你来到德国，想要听懂——甚至自己讲出一口流利的Denglish，这里有幾個小技巧：

1.傾聽和學習

正如生活中的許多事情一樣，熟能生巧。盡量多聽聽德國人聊天，再加上聽廣播節目和Podcast，保證你會聽到很多英語單詞，甚至其中有些詞是耳熟能詳的。最差的情況下你也只需要練習變位，因為一些英語借詞已經成為德式英語的動詞了，例如下載（downloaden）、投遞（delivern）或截圖（gescreenshotet）。

2.環顧周遭的環境

如果聽覺學習法不適合你，那就看看你身處的環境吧。德國到處都是含有英語借詞的海報、宣傳手冊和標誌，你要做的就是睜大眼睛仔細尋找。如果你人不在德國，也可以訂閱一些德國公司的電子報。你會發現在德國的廣告行銷當中，德式英語無所不在。

舉些例子，德國鐵路公司（Deutsche Bahn）在許多車站都設有客服中心（Service Points）和售票（Ticket）櫃檯。提供柏林公共交通服務的BVG公司甚至在他們的臉書、IG和推特頻道上頻繁使用德式英語。

Symbolbild Denglisch | BVG Baby don't hört me (picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

行銷部門偶爾也會使用發音相近的雙關語--BVG的這則廣告中的德語「聽見」(hört)讓人想起了歌曲中的英語「受傷」(hurt)。

3. 打安全牌

不管你來自哪裡，相信在你的母語中，「樹 」或「心 」這兩個字一定有獨特的詞。而「Laptop」（筆記型電腦）则不一定。在德語中也是如此，「Internet」、「Computer」和「Online」這些詞都和英語一模一樣。

所以如果你想找一個話題來提高你的德式英語能力，就談談網路、行銷或工作吧。 「Meeting」（会议）、「Workflow」（工作流程）和「Brainstormen」（头脑风暴）等等都是公認的德式英語。

4.和年輕人交流

對年輕人來說，德式英語要容易得多。不是說老年人完全沒有學習能力--有的人在不知不覺中使用了德式英語，但德語用詞純正的人通常都是高齡和比較保守的人。

德語協會（Verein Deutsche Sprache）擔心，使用英語單詞的頻率越來越高不僅會使德語失去影響力，而且「最終會成為一種邊緣語言」，德語協會發言人克拉特（Holger Klatte）對衛報（Guardian）表示。因此，德語協會有一個不斷更新的英語借詞化指數，顯示哪些德語詞彙可以代替英語。此外，該協會還會向它認為褻瀆德語的公司寫抗議信，顯然並不是每個人都能容忍德式英語的。

5. 大膽冒險

最重要的一点，大胆讲！反正就算犯錯了，也只會讓對話變得更有趣。

有一天，老師在德語課上問我一個問題，當時我正在把黑板上的東西抄到筆記本上。我非常不擅長同時做好幾件事，所以我絕望地從筆記本上抬起頭來，喃喃自語說：「Ich kann nicht multitasken」（我沒辦法一心多用）我覺得太好笑了，因為我真的不知道一心多用的德語怎麼說。當時我只是把英語的说法（multitasking）放到了德語的不定式中--然而不管你信不信，德語的一心多用就是「Multitasking」。哈哈！我贏了！

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从夹英文到穿皮裤：卡通漫画看德国文化（八）

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