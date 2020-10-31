如果让欧洲人为美国大选投票……

（德国之声中文网）法国市场研究公司BVA周五（10月30日）发布的调查显示，如果让欧洲人为即将到来的投票，那么民主党人拜登赢定了。

总共来自英国、法国、德国、意大利和西班牙五个国家的1.1万人参加这项调查。其中对拜登表达最热忱支持的是德国人，在德国有大约66%的人表示会投票给拜登。

最支持现任美国总统特朗普的是意大利，然而即便在该国，也只有15%的人表示会投票给特朗普，愿意选拜登的则达到42%。

美国大选将于11月3日举行。目前在民调中，民主党人拜登领先于共和党人特朗普。

美国大选 你必须知道的7件事 11月3日 2020年11月3日星期二是美国第59届总统选举的日子。日期早在1845年就定为11月1日之后的首个星期二。选民在这一天还会决定众议院全部435个席位以及参议院33个席位最后由谁把持，选举产生美国第117届国会。

美国大选 你必须知道的7件事 共和党的人选 现任总统特朗普和副总统彭斯在共和党内几乎没有任何竞争对手的情况下直接得到执政党提名参选。在2020年美国新冠疫情爆发之前，股市不断攀升历史新高，对华高压政策初显成效，成功和朝鲜高层进行对话谈判下的特朗普政府本来风头正劲。新冠疫情侵袭美国，大幅度动摇了他的支持度。

美国大选 你必须知道的7件事 民主党的人选 与共和党候选人“唯我独尊”的情况相比，民主党则经历了美国总统选举史上人数最多的党内初选。最后由前副总统乔·拜登击败主要的竞争对手伯尼·桑德斯后正式被党内提名为总统候选人，由女性国会参议员卡玛拉·哈里斯担任他的副手，使其成为美国作为总统竞选搭档的第一位非裔和亚裔美国人。

美国大选 你必须知道的7件事 大选到底选什么？ 每4年一次的美国总统选举是一种间接选举，选民虽然在选票上看到的是候选人的名字，但是他们的投票其实将决定各州的选举人票最后以100%的数量流向何方。一个州选举人票的数量由该州的人口决定。其中270是个关键的数字。因为美国各州如今选举人票数的总和为538票，这意味着，获得270张，也就是超过半数选举人票的候选人就能够当选总统。

美国大选 你必须知道的7件事 The winner takes it all 每个州的选举人也就是参议院和众议院两院的议员。11月3日的投票结束后，选举人团会在2020年12月14日正式投票并确定选举结果。这时他们实际上没有自行决定把票投给谁的权利。因为当前美国的大选制度奉行“胜者全得制”，也就是说一个党派只需要在州内获得相对多数，就可以赢得本州全部选举人的票数。

美国大选 你必须知道的7件事 获胜的关键 所以说一般来说，美国大选的结果在投票日结束后的一天就已经可以基本明了。在传统上，许多州支持某个政党的情况比较容易预测，每次大选候选人的必争之地都是所谓的“摇摆州”（Swing States）或“战场州”（Battleground States）。最后的赢家，总是那些能在这些州拿到全体选举人票数的一方。

美国大选 你必须知道的7件事 权力和平交接能否实现？ 一般来说，大选前的民意调查结果基本上都能比较准确预测最后谁能入住白宫。但是自从2016年候选人特朗普在大部分民调落后的情况下仍然成功胜选之后，公众和学术界对民调的结果就产生了巨大的怀疑。如今各界关注的焦点是：如果特朗普败选他是否能够接受结果并保障和平移交权力。这位美国总统迄今为止对此模棱两可的表态是：“要看看发生什么再作决定。” 作者: 任琛



欧洲人如何看待特朗普政府的政策？

研究人员还询问参与者，他们如何看待特朗普政府任期内所执行的政策？结果显示，其中最令欧洲人不满的政策就包括特朗普退出《巴黎气候协定》的决定。此举在英国、法国、德国和意大利都只获得了个位数的支持率。在西班牙，有11%的人表示支持该政策。

同样超级不受欢迎的还有特朗普要在美国和墨西哥之间修墙的计划。在英国，有17%的受访者认可该政策，而这已经是五国中最高的。

欧洲如何看待美国？

被问及如何看待美国时，只有22%的德国人表示他们对美国持积极态度。

五国之中，意大利人是相对最喜欢美国的，该国有38%的人表示对美国印象不错。

尽管这份调查显示，欧洲人对美国以及特朗普的印象并不好，但这似乎并未削弱欧洲人对即将到来的美国大选的热情。

BVA的这项调查显示，大部分受访者都表示，对这场选举感兴趣。有85%参加调查的德国人称，他们关注了选战，而在其他四国，该数字为大约70%。

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