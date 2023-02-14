如果美眾院議長麥卡錫訪台...

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在慕尼黑安全會議現場，DW記者詢問中國與台灣各自的代表，中國前高級將領周波與台灣台北市議員趙怡翔，他們如何看待美國眾議院議長麥卡錫可能春天訪台的消息，從他們的兩人立場南轅北轍，看出華盛頓處理這趟行程的難度。
飘荡在美国上空的中国气球，算是被击落下来了，但是各种决定中美关系的因素则变得更复杂。而这个关键时刻，如果双方没有足够政治智慧，本来世界期待的布林肯与中方会谈中要提出的议题是不可能再有机会得到解决的。
被中国称为“误入”美国领空的高空气球被美军方击落，北京指责美方用武力打下无人飞艇明显反应过度。早前，美国务卿布林肯宣布延迟原本计划2月5日对中国的访问。无论这个气球究竟是用于“气候研究”，还是“间谍行为”，围绕此事的外交角力反映双方的关系已脆弱到不堪一击。
面對中國可能侵略台灣，美國副國務卿謝爾曼呼籲，各國都應該告訴中國政府不該這麼做。謝爾曼重申台灣海峽對國際貿易的重要性，並強調美國對台灣的立場不變。
由于一颗侦察气球，美国国务卿布林肯原定对中国访问推迟。按照计划，布林肯本来预计2月5日在北京会见中国国家主席习近平。两位政治学者都向德国之声表示，从此事看来，美国和中国仍对彼此相当不信任。
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