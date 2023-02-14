如果美眾院議長麥卡錫訪台...

客座评论：中美关系在气球事件后如何“漂流”？

飘荡在美国上空的中国气球，算是被击落下来了，但是各种决定中美关系的因素则变得更复杂。而这个关键时刻，如果双方没有足够政治智慧，本来世界期待的布林肯与中方会谈中要提出的议题是不可能再有机会得到解决的。