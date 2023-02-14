 如果美眾院議長麥卡錫訪台... | 在线报导 | DW | 21.02.2023

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如果美眾院議長麥卡錫訪台...

在慕尼黑安全會議現場，DW記者詢問中國與台灣各自的代表，中國前高級將領周波與台灣台北市議員趙怡翔，他們如何看待美國眾議院議長麥卡錫可能春天訪台的消息，從他們的兩人立場南轅北轍，看出華盛頓處理這趟行程的難度。

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