“如果港人维持高参与率，民主派有机会35+”

（德国之声中文网）7月11-12日，香港民主派就2020年香港立法会选举举行内部初选，在地区直选、区议会（第二）界别及卫生服务界决定由谁人出选相关立法会选举议席。这次初选由"民主动力"协助筹办，全港市民都可以参与投票。

民主派政党（公民党、人民力量、民主党、社会民主连线、新民主同盟、工党、民协）以及地区组织（屯门社区网络、天水连线、北区连线、半岛连线）、工会医管局员工阵线、立法会专业议政党团，均推派了拟候选人参与这次初选，众多无党籍民主派、本土派人士等也有参与。

为何民主派要举行这次初选？

从2012年起，香港立法会共有70席（原为60席），功能界别议席占一半，即35席；另外的35席为地区直选。地区直选的35席是按照各选区根据人口分布确定席位，人口越多，席位越多；功能界别则分别代表了香港社会的各行各业共27个功能界别以及区议会（第一、第二）组成，功能组别中的大部分席位常年由建制派占据。

在2012年的香港立法会选举中，建制派获得43席，民主派获得27席；在2016年，建制派获得40席，民主派获得29席，无党派（或称"独立中间派"）获得1席。

目前建制派和民主派在立法会分别占43席和23席，其中民主派在地区直选（35席）中占14席，在功能组别（35席）中占9席。

针对今年9月的立法会选举，民主派提出了"35+"--也就是超过半数席位--的目标。对于民主派来说，想要取得过半席位，必须在地区直选中取得多数。

由于民主派内部存在不同阵营，代表着不同的抗争路线，自然想通过初选了解民意所向。香港中文大学政治与行政学系副教授、时事评论员马岳表示，民主派力量比较分散，过去民主派的经验是派太多人参选，导致票源分散，结果不够满意，他们吸取了过去的经验，希望这次可以优化，集中票源给有实力的人。

"这是民主派内部的不同党派和素人协调的一个过程。因为很多人希望参选，他们（民主派）当然希望挑选比较强、受公众支持的候选人参选。而且通过投票结果也可以了解民情变化"，马岳对德国之声说。他说，虽然变数很多，但如果9月立法会选举时民众依旧维持高参与率，"他们（泛民）应该是有机会实现35+的"。

民众为何如此踊跃投票？

这并非民主派第一次举办类似活动。早在2018年立法会补选时，民主派已经举行过初选。只是当年的人数与这次不可同日而语。

据主办方统计，这次的投票活动共有61万人次参加，比组织者最初期待的17万超出3倍以上。

香港中文大学政治学者蔡子强对港媒评论称，投票人数之高"令人大跌眼鏡"。

香港大学法律系学者、负责统筹协调这次初选的戴耀廷在见记者时表示，市民在国安法下坚持通过投票发声，"这个坚持的意义，已经超越了初选物色候选人的目的"。

专门研究香港选举、政府、政党及议会发展内容的政治学者马岳也表示，这体现了港人希望继续发声、继续政治参与的诉求。他告诉德国之声："对于港人来说，这算是突破了一种恐惧，国安法通过后，香港人心理存在不小的阴影，不知道那些平日里行使的自由，以后还能不能做。这次几十万人出来投票--虽然这一直是合法的行为，对蛮多人来说，是一种心理上的放松，也就是，我们理解的政治参与行为，依旧可以继续。这对未来的其它行动也有鼓励作用。"

是否涉嫌违反《港区国安法》？

对于民主派而言，此次初选旨在能在9月选举中获得对立法会的控制权。负责统筹这次初选的学者戴耀廷此前还表示，主张获得控制权后否决《财政预算案》。此举会令港府陷入危机。

对此，香港政制及内地事务局局长曾国卫表示，有关行为可能涉及违反《选举条例》以及《港区国安法》。这种说法得到戴耀庭本人驳斥，称曾国卫所指违法之处"并非以香港法律的常理去理解"。

针对涉嫌违反《港区国安法》，政治学者马岳认为，这种指责站不住脚。他对德国之声说，曾国卫称，如果否决《财政预算案》的话，就等于违反《港区国安法》的相关规定，瘫痪政府正常运作，"但是对《财政预算案》投反对票，也是《基本法》里规定立法会可以行使的权力，这个不应该视为瘫痪政府运作的政治动作"。更何况，举行初选和真正投票反对《财政预算案》还有很大距离。

不过马岳也指出，既然曾国卫此前有此言，这意味着参与的人存在违法的风险。从国际角度来看，这是判断港人在国安法通过后是否会继续其抗争的一个重要指标。