 如果没有电 生活会怎样？ | 科技环境 | DW | 12.03.2019

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科技环境

如果没有电 生活会怎样？

一片黑暗，电话不通，厨房冰冷，会是一种什么样的感觉？在委内瑞拉，停电是家常便饭。那么，连日停电在欧洲是否也可能发生？

Venezuela Caracas Stromausfall (Getty Images/AFP/M. Delacroix)

委内瑞拉首都加拉加斯曾持续数日停电

（德国之声中文网）自上周四（3月7日）下午以来，大规模停电导致委内瑞拉大部分地区陷入瘫痪。医院处于混乱状况。据非政府组织称, 大多数医院和诊所没有发电机，已经导致15名透析患者死亡。

对于大多数欧洲人来说, 在多天无电的情况下生存，绝难想象。德国偶尔也会发生小规模的断电情况。例如上周末, 一场风暴导致德国中部约 2 3 0 0居民在没有电话、手机和互联网的黑暗中度过了几个小时。1月底, 柏林甚至有 3万户家庭和 2千家公司不得不在没有灯光、暖气和电话的停电状况中度过30小时。然而，像委内瑞拉连续停电数天这样的事情，在欧洲也会发生？

对此，奥地利人绍鲁格（Herbert Saurugg）的回答很干脆，"会发生的"。他说："我甚至预计5年内将会发生这样的事情。"多年来，绍鲁格一直从事对日益复杂的欧洲电网以及跨境连网问题的研究。他警告说, 欧洲电网相互依赖的增加使得未来发生大规模停电的可能性加大。

供电不稳增加大规模停电的危险

绍鲁格说："停电的原因可能是负载电流不稳的原因，因为由于多处同时发生负载电流波动导致整个电压系统变得越来越不稳定。在这种情况下，一个很小的原因就足以引发一次大规模停电。 " 他指出，引起灾难的原因不是个别情况，而是一个巨大的连锁反应。

Symbolbild Armut - Stromsperre (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

较小规模的停电，也就是有时间和地区限制的断电在世界各地都有发生。然而也会发生较大规模的停电事件， 也就是整个电力供应完全中断, 导致成千上万, 甚至是国境之外的人都在较长的时间内受到影响, 而且往往造成灾难性后果。

此外，专家们还谈到电网电压波动加剧与可再生能源迅速增长之间的关系。专家们表示， 风能和太阳能可以大量发电, 但几乎不取决于需求，而是取决于天气。迄今 传统的发电厂能够对此加以协调，因此说以往发生的大规模停电与新能源的波动几乎没有什么关联。

停电是一个世界性现象

2015年3月， 土耳其因多个发电厂停止发电引发巨大波动，导致土耳其供电系统与欧洲电网断开。土耳其有7600万人断电9个小时。 2012年，印度发生史上最大规模的停电事故，造成6亿人两天没有电力供应。不过欧洲也未能幸免。例如， 2006年11月, 为了保障轮船的通过，德国北部埃姆斯河上空的供电线路被关闭后，导致其它的供电线路因超负荷断电，致使德国、法国、比利时、意大利、奥地利和西班牙部分地区的1000多万欧洲人忍受了2个小时的停电状况。

联邦公民保护与救灾局（BBK）在其网站上建议人们在家中储备能够使用10天至14天的生活用品。乍一看，当局的这个建议似乎很可怕，如同预防核战争的紧急措施。

德国当局和专家首先建议居民储存足够的生活用水，保障每人每天有3升生活用水。由于厨房因停电无法使用, 购买野营炉值得推荐。电池充足的手电筒和和蜡烛显然是停电情况下的好帮手。

 

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