如果普京在乌克兰使用核武器，将会发生什么？

（德国之声中文网）普京说：“那些试图用核武器来讹诈我们的人应该知道，风也可以转向他们的方向。”他补充说，“这不是虚张声势”。尽管如此，很多分析家并不认为这位俄罗斯总统有意成为自1945年美国轰炸日本以来第一个动用核武器的人。

针对俄罗斯如果发动核武攻击可能出现的情况，法新社采访了一些专家。

使用小型的战术核武器？

有分析人士说，莫斯科可能会部署一枚或多枚战术核武器（也就是非战略核武器）。这是小型武器，爆炸威力从300吨到10万吨TNT当量不等。相比之下，美国最大战略弹头的TNT当量有120万吨，而俄罗斯曾在1961年测试当量为5800万吨的氢弹（沙皇炸弹）。

与战略核武器相比，战术核武器的设计是为了对战场产生有限的影响，而战略核武器则是为了打赢全面战争。

然而，“小”和“有限”是相对的。1945年，美国在广岛投下的原子弹产生了毁灭性的影响，它只有1.5万吨。

1945年，美国在广岛投下的原子弹“小男孩”产生了毁灭性的影响，“小男孩”只有1.5万吨TNT当量

分析人士说，如果俄罗斯在乌克兰使用战术核弹，其目的是吓唬乌克兰投降或服从谈判，并分化该国的西方支持者。

华盛顿战略与国际研究中心（CSIS）国际安全项目的军事专家坎西恩（Mark Cancian）说，俄罗斯不太可能在前线使用核武器。他表示，要占领区区20英里（32公里）的土地需要20枚小型核弹，而要为此面对引入核武器、核尘埃的巨大风险。“仅仅使用一枚是不够的”，坎西恩说。

其他选项

莫斯科也可能通过在水面上引爆一枚核弹，或在乌克兰上空引爆一枚核弹，以产生电磁脉冲，使电子设备瘫痪，这可以在发出强硬信息的同时避免重大伤亡。

或者，普京可能选择更大的破坏、更多的伤亡：用核武器攻击乌克兰的一个军事基地，或者打击基辅这样的城市中心，造成大规模伤亡，并可能杀死该国的政治领导层。

前白宫核政策专家沃尔夫斯塔尔（Jon Wolfsthal）9月23日在公众号平台Substack上写道，如果发生上述情况，“可能是为了分裂北约联盟、打破反对普京的全球共识”。

他说，目前还不清楚这样的计划是否会成功，但这“很容易被看作是绝望，而非决心。”

西方将如何应对？

西方国家在如何应对战术性核打击方面一直模棱两可，面对的选择也很复杂。

美国和北约不希望在隐含的核威胁面前显得软弱。但是，他们也想避免乌克兰战争升级为一场更广泛的、毁灭性的全球核战争。乌克兰并非北约国家。

专家们表示，如果普京使用核武器，西方将别无选择，只能做出回应，这个回应应该来自北约这个集团，而不是美国一家。

核政策专家沃尔夫斯塔尔说：任何反应都应“确保普京的军事状况不会因这种打击而得到改善，确保他的政治、经济和个人地位因此而受到影响”。

美国在北约国家部署了大约100件美国的战术核武器，可以对俄军做出相应的回应。

美国智库大西洋理事会的克罗尼格（Matthew Kroenig）表示，这表明美国的决心，并提醒莫斯科其行动的危险性。然而，他说，“这也可能激起俄罗斯的核报复，让核武交火和进一步人道主义灾难的风险增加”。

另一个风险是，一些北约成员国可能会拒绝做出核回应，从而让普京达到削弱北约联盟的目的。

专家说，以更常规的军事或外交方式回应俄罗斯的核攻击，并向乌克兰提供更多致命武器来攻击俄罗斯，可能会更有效。

克罗尼格说：如果俄罗斯使用核武，可能会提供一个机会，说服那些迄今为止不愿意参与西方对俄制裁的国家——比如印度，甚至是中国——参与进一步的对俄制裁。

此外，美国可以向乌克兰提供北约飞机、爱国者导弹、萨德反导弹系统以及ATACMS陆军战术导弹系统，乌克兰军队可以使用这些导弹来打击俄罗斯本土。军事专家坎西恩说，到时候，“我们会拿掉对乌军的所有限制”。

（法新社）

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