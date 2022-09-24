 如果普京在乌克兰使用核武器，将会发生什么？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.09.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

如果普京在乌克兰使用核武器，将会发生什么？

俄罗斯总统普京威胁说，如果俄罗斯“领土完整”受到威胁，他将在乌克兰使用核武器。这在西方世界引发讨论：若俄方真的孤注一掷，应该如何应对？

如果普京真的孤注一掷，在乌克兰投下核弹，西方应该如何应对？（图为1971年核弹试验的资料图片）

如果普京真的孤注一掷，在乌克兰投下核弹，西方应该如何应对？（图为1971年核弹试验的资料图片）

（德国之声中文网）普京说：“那些试图用核武器来讹诈我们的人应该知道，风也可以转向他们的方向。”他补充说，“这不是虚张声势”。尽管如此，很多分析家并不认为这位俄罗斯总统有意成为自1945年美国轰炸日本以来第一个动用核武器的人。

针对俄罗斯如果发动核武攻击可能出现的情况，法新社采访了一些专家。

使用小型的战术核武器？

有分析人士说，莫斯科可能会部署一枚或多枚战术核武器（也就是非战略核武器）。这是小型武器，爆炸威力从300吨到10万吨TNT当量不等。相比之下，美国最大战略弹头的TNT当量有120万吨，而俄罗斯曾在1961年测试当量为5800万吨的氢弹（沙皇炸弹）。

与战略核武器相比，战术核武器的设计是为了对战场产生有限的影响，而战略核武器则是为了打赢全面战争。

然而，“小”和“有限”是相对的。1945年，美国在广岛投下的原子弹产生了毁灭性的影响，它只有1.5万吨。

1945年，美国在广岛投下的原子弹“小男孩”产生了毁灭性的影响，“小男孩”只有1.5万吨TNT当量

1945年，美国在广岛投下的原子弹“小男孩”产生了毁灭性的影响，“小男孩”只有1.5万吨TNT当量

分析人士说，如果俄罗斯在乌克兰使用战术核弹，其目的是吓唬乌克兰投降或服从谈判，并分化该国的西方支持者。

华盛顿战略与国际研究中心（CSIS）国际安全项目的军事专家坎西恩（Mark Cancian）说，俄罗斯不太可能在前线使用核武器。他表示，要占领区区20英里（32公里）的土地需要20枚小型核弹，而要为此面对引入核武器、核尘埃的巨大风险。“仅仅使用一枚是不够的”，坎西恩说。

其他选项

莫斯科也可能通过在水面上引爆一枚核弹，或在乌克兰上空引爆一枚核弹，以产生电磁脉冲，使电子设备瘫痪，这可以在发出强硬信息的同时避免重大伤亡。

或者，普京可能选择更大的破坏、更多的伤亡：用核武器攻击乌克兰的一个军事基地，或者打击基辅这样的城市中心，造成大规模伤亡，并可能杀死该国的政治领导层。

前白宫核政策专家沃尔夫斯塔尔（Jon Wolfsthal）9月23日在公众号平台Substack上写道，如果发生上述情况，“可能是为了分裂北约联盟、打破反对普京的全球共识”。

他说，目前还不清楚这样的计划是否会成功，但这“很容易被看作是绝望，而非决心。”

尽管普京发出核威胁，很多分析家并不认为这位俄罗斯总统有意成为自1945年美国轰炸日本以来第一个动用核武器的人

尽管普京发出核威胁，很多分析家并不认为这位俄罗斯总统有意成为自1945年美国轰炸日本以来第一个动用核武器的人

西方将如何应对？

西方国家在如何应对战术性核打击方面一直模棱两可，面对的选择也很复杂。

美国和北约不希望在隐含的核威胁面前显得软弱。但是，他们也想避免乌克兰战争升级为一场更广泛的、毁灭性的全球核战争。乌克兰并非北约国家。

专家们表示，如果普京使用核武器，西方将别无选择，只能做出回应，这个回应应该来自北约这个集团，而不是美国一家。

核政策专家沃尔夫斯塔尔说：任何反应都应“确保普京的军事状况不会因这种打击而得到改善，确保他的政治、经济和个人地位因此而受到影响”。

DW.COM

俄罗斯总统普京称，他不会主动发起核战争。但他的承诺并不能让西方放心。这一点在联合国审议《不扩散核武器条约》会议上清楚显现。联合国秘书长古特雷斯在会议开幕致辞时警告说，世界正处于一个“核危险时代”。他说，人类距离核毁灭只差一个误判。

自莫斯科发出威胁后，曾是冷战象征的核武器重返公众意识。核威慑如何发挥作用，如何保护欧洲国家？

同太阳进行核聚合的反应进程一样，氢弹的破坏力来自氢同位素的核聚合。因此氢弹是比核弹更危险的核武器。

俄罗斯总统普京2月27日下令俄军核威慑部队进入特殊战备状态，以回应北约的“挑衅”以及西方国家的“非法制裁”。莫斯科是否真的打算开启核战？抑或只是俄罗斯的“常规”宣传？外界对此看法不一。

德国政界有讨论，是否应让美国撤走部署在这里的核弹。支持者认为，核武器本身就“蔑视人性”，再加上特朗普的政策“难以预见”。反对者则指出，核威慑力以及德国在北约核战略上的话语权不可或缺。

美国在北约国家部署了大约100件美国的战术核武器，可以对俄军做出相应的回应。

美国智库大西洋理事会的克罗尼格（Matthew Kroenig）表示，这表明美国的决心，并提醒莫斯科其行动的危险性。然而，他说，“这也可能激起俄罗斯的核报复，让核武交火和进一步人道主义灾难的风险增加”。

另一个风险是，一些北约成员国可能会拒绝做出核回应，从而让普京达到削弱北约联盟的目的。

专家说，以更常规的军事或外交方式回应俄罗斯的核攻击，并向乌克兰提供更多致命武器来攻击俄罗斯，可能会更有效。

克罗尼格说：如果俄罗斯使用核武，可能会提供一个机会，说服那些迄今为止不愿意参与西方对俄制裁的国家——比如印度，甚至是中国——参与进一步的对俄制裁。

此外，美国可以向乌克兰提供北约飞机、爱国者导弹、萨德反导弹系统以及ATACMS陆军战术导弹系统，乌克兰军队可以使用这些导弹来打击俄罗斯本土。军事专家坎西恩说，到时候，“我们会拿掉对乌军的所有限制”。

（法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

这些有关广岛核爆的画面 全是错的！

相关内容

Russian President Vladimir Putin, China's President Xi Jinping and Uzbek President Shavkat Mirziyoyev attend the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) leaders' summit in Samarkand on September 16, 2022. (Photo by Sergei BOBYLYOV / SPUTNIK / AFP)

普京前顾问：他的最新决定受习近平影响 24.09.2022

普京前顾问伊拉里奥诺夫（Andrei Illarionov）在接受德国之声采访时说，促使普京做出最近几项决定的因素可能来自习近平的影响，而不是乌克兰的反攻。

In this image made from video released by the Russian Presidential Press Service, Russian President Vladimir Putin gestures as he addresses the nation in Moscow, Russia, Wednesday, Sept. 21, 2022. (Russian Presidential Press Service via AP)

专访：普京寻求“在俄耗尽士兵之前让乌耗尽子弹” 24.09.2022

一位安全专家告诉德国之声，俄罗斯部队已经精疲力尽，这次部分动员可能是它在乌克兰最后的一次机会。乌克兰能否成功防御则取决于西方能否进一步及时提供武器。

German Defence Minister Christine Lambrecht gives a statement during a meeting on September 8, 2022 at the US airbase in Ramstein, western Germany, as the United States gathered its allies in Germany for a new round of talks on bolstering the Ukraine militarily. - The talks are aimed at underlining the unity and solidarity of allies in their backing for Ukraine. NATO chief Jens Stoltenberg will be among the attendees, who include ministers and military chiefs from more than 40 countries. (Photo by ANDRE PAIN / AFP)

俄乌战事：德防长呼吁联合国调查战争罪行 18.09.2022

乌克兰军队从俄占区收复伊久姆市后，在当地发现了有数百具尸体的乱葬坑。德国防长呼吁联合国对事件展开调查。北约称，对乌军援正在发挥关键性作用。

广告

评论分析

2022年9月16日，普京和习近平在撒马尔罕上合组织峰会。

普京前顾问：他的最新决定受习近平影响

普京前顾问伊拉里奥诺夫（Andrei Illarionov）在接受德国之声采访时说，促使普京做出最近几项决定的因素可能来自习近平的影响，而不是乌克兰的反攻。  